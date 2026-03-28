Politika

"JUČE JE SOKO PRVI PUT UŠAO NA TERITORIJU MAĐARSKE" Vučić o pruzi Beograd-Budimepšta: To je od neverovatnog značaja

В.Н.

28. 03. 2026. u 10:15

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je tokom obilaska radova na pruzi Beograd - Budimpešta.

Foto: Tanjug

Ipak, ističe da će radovi na Nacionalnom stadionu biti gotovi na vreme, i kaže da je posebno ponosan što ćemo imati 20 učesnika više nego Astana na Ekspu.

- To je velika stvar, teško da će to ikada iko dostići - naglasio je predsednik.

Dodaje da se nada da ćemo za godinu ili dve imati na Nacionalnom stadionu finale Lige Evrope.

- To će biti podstrek za decu koja treba da igraju fudbal u budućnosti, i koji će to bolje da vide od nas matorih - kazao je predsednik.

O pruzi Beograd Budimpešta Vučić kaže da su u toku testovi, i da je naš Soko juče prvi put ušao na teritoriju Mađarske.

- Biće zadržavanje oko 20-25 minuta, ukupno će biti potrebno oko 3 sata od centra Beograda do centra Budimpešte - rekao je predsednik.

On je rekao da je zadovoljan napretkom radova, čak i kada se ne smeje kao ministar Mali.

- Ovo su velike, strateške stvari. To je od neverovatnog značaja - rekao je predsednik.

