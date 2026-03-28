"TO JE VELIKA STVAR, TEŠKO DA ĆE TO IKADA IKO DOSTIĆI" Vučić obišao Ekspo: Vidim da sve više stranaca dolazi da živi ovde (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obilazi gradilište u okviru Ekspo projekta.

Na terenu je, i pored lošeg vremena, sa predsednikom i ministar Siniša Mali.

Predsedniku je predstavljeno kako će izgledati povezivanje centra Beograda sa aerodromom, zatim sa Nacionalnim stadionom i potom sa Obrenovcem.

- Dalje će biti potrebno da se spoji Obrenovac i Valjevo. Devet kompozicija stiže, ići će na 15 minuta. Očekuje se da će biti oko 3 i po miliona putnika na godišnjem nivou - rekao je on.

Kaže da ga najviše muče radovi na nacionalnom stadionu, i dodaje da ga je posebno oduševio snimak radova iz vazduha.

- Čekaju za stadion dozvolu za postavljanje krova mesecima, niko živ neće ništa da potpiše, i tako vam to ide. Kada ljude plaše svakog dana, i kada su zloupotrebljavali jezivu tragediju godinama, neke tragedije i po tri godine, logično je da tako to ide - istakao je Vučić.

Ipak, ističe da će radovi na Nacionalnom stadionu biti gotovi na vreme, i kaže da je posebno ponosan što ćemo imati 20 učesnika više nego Astana na Ekspu.

- To je velika stvar, teško da će to ikada iko dostići - naglasio je predsednik.

Dodaje da se nada da ćemo za godinu ili dve imati na Nacionalnom stadionu finale Lige Evrope.

- To će biti podstrek za decu koja treba da igraju fudbal u budućnosti, i koji će to bolje da vide od nas matorih - kazao je predsednik.

O pruzi Beograd Budimpešta Vučić kaže da su u toku testovi, i da je naš Soko juče prvi put ušao na teritoriju Mađarske.

- Biće zadržavanje oko 20-25 minuta, ukupno će biti potrebno oko 3 sata od centra Beograda do centra Budimpešte - rekao je predsednik, pa dodao:

- Stvarno je to neverovatno, centar-centar, dakle nije da vas ostavlja ne znam gde, nego je bukvalno centar-centar Beograda i Budimpešte - istakao je predsednik Vučić.

On je rekao da je zadovoljan napretkom radova, čak i kada se ne smeje kao ministar Mali.

- Ovo su velike, strateške stvari. To je od neverovatnog značaja - rekao je predsednik.

Ristovski je pitao da li će biti kulturnih sadržaja u ovom kompleksu, na šta je Vučić rekao da će naravno biti, i da će naš paviljon ostati za budućnost.

Predsednik dodaje da će radovi biti gotovi do decembra, i rekao je da nam fali radnika, posebno građevinaca.

- Vidite da rade i po ovakvoj kiši, moraju da stignu. Svakog ponedeljka Siniša njih riba, svakog utorka ja ribam Sinišu, i tako - kazao je Vučić kroz smeh.

Naveo je da imamo veliki broj radnika iz Turske, Indije, Nepala, Bangladeša...

- Kod nas su plate sve bolje i veće, ljudi neće da rade teške građevinske poslove. To je neminovnost, činjenica. Standard raste, plate u Beogradu su enormno visoke. U četiri opštine, Novi Beograd, Savski Venac, Stari Grad i Vračar, prosečne plate su prelazile 1600 evra. To je na nivou Slovenije - naglasio je on.

I pored toga, Vučić kaže da se moramo boriti protiv nejednakosti i činjenice da su plate manje u opštinama na jugu.

- Penzioneri i najsiromašniji moraju imati veće prihode, a za sve to nam je potreban rast. To su stvari od ogromnog značaja, i zato mislim da je ovo baš divno, da se ponosi svako od vas. Nadam se da će pre kraja decembra biti završena stanična zgrada u Novom Sadu. Novi Beograd će biti gotov do kraja godine, to će biti velelepna stanična zgrada, imamo ogroman broj ljudi koji koristi to čvorište - istakao je predsednik.

Dodaje da uskoro počinju fizički radovi na metrou, i kaže da će to pozicionirati Beograd kao metropolu u svakom smislu.

- Nadam se da ćemo time deo gužvi u Beogradu da rešimo, jer će ti vozovi u metrou da budu najmoderniji, najlepši i najuređeniji, tako da ljudi ne moraju svi da idu po jedan u automobilu i da gube po sat vremena sa jedne do druge lokacije, već mogu da stignu za bukvalno 10 minuta do najudaljenijih delova grada. Time Beograd predstavljamo kao mesto koje je poželjno za svakoga. Vidim da sve veći broj stranaca kupuje nekretnine kod od nas i hoće da žive ovde. Dopada im se Beograd, Srbija i politika Srbije. Ne mislim da se oni mnogo bave unutrašnjom, već spoljnom politikom naše zemlje, dakle našim odnosom prema svima, tako da to su dobre stvari - rekao je predsednik.

O napadima na pojedine novinare zbog izveštavanja o tragediji na Filozofskom, Vučić kaže da ne želi da se meša.

- Ja nisam kao oni, nisam kao ljudi koji su, ne tri godine, već mnogo više i mnogo duže u ovoj zemlji i tužili i sudili i odlučivali i uvek su sve znali. Nisam do sada video takvo licemerje, licemerje u kojem su u stanju da u potpunosti promene ploču u odnosu na onu koju su imali u prethodne tri godine. Velika je tragedija kada neko na našem univerzitetu strada, i to ne prirodnom smrću. Posao predsednika je da se izjasni. Šta im je smetalo u mojoj izjavi? Što sam rekao da nadležni organi treba da utvrde, to sam rekao za svaku tragediju. Za razliku od njih, ja nemam dve priče, već uvek istu priču. Mi moramo da sačekamo nadležne organe da izađu sa svojim nalazima - rekao je predsednik.

Kaže da su nam univerziteti i fakulteti uništavani, ne samo u poslednjih godinu dana.

- To je bila terminalna faza u propasti. I to sve samo zbog najave da će doći konkurencija, da nam deca ne bi išla u Nemačku ili Sloveniju. Ali dobro, uvek dođe vreme odgovornosti. Niko juče nije rekao da mu je žao te devojčice. Nije im bilo žao ni ljudi stradalih pod nadstrešnicom, ni dece ubijene u Ribnikaru ili Duboni i Orašju. Uvek su samo hteli da dođu na vlast. Histerija najbolje govori o njima. Ja pozivam sve da se bave istraživačkim novinarstvom, ali da se ne bave tužilačkim poslom i istragama. Siguran sam da će država uraditi sve - dodaje Vučić.

Predsednik kaže da svi novinari ćute na to što je profesoru Milošu Koviću zabranjen ulazak u Hrvatsku i da je zadržan na granici, dok su svi danima pisali o Severini.

- Ko god hoće da kaže nešto o srpskim stradanjima, ne može da uđe u Hrvatsku. "Evropske vrednosti". Nadam se da će sada kada sam ja to rekao MIP da uputi protestnu notu Hrvatskoj. Takva arbitrarnost je do sada nezabeležena u Evropi - rekao je on.

Vučić kaže da je dobio informacije o sastanku Kurtija i Makrona, iz kabineta francuskog predsednika.

- Ako me pitate da li će neko da ograničava upotrebu srpskog oružja, o tome donosim odluku samo ja, i niko drugi. Zna se kako to ide po pravilu službe. Mi imamo oružje baš zato da bi čuvali mir - dodaje predsednik.

Kaže da se Kurti hvalio nečime u saopštenju, ali da toga u razgovoru sa Markonom nije bilo, i da neće više da govori detaljno o tome.

Pozvao je građane da sutra izađu na lokalne izbore, i da sve mora da protekne u miru, a posebno je apelovao na aktiviste svih stranaka da ne zaborave da se tokom noći menja sat.