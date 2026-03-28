BLOKADER U ULOZI GAZDE REKTORATA! Urla na Branku Lazić, dok štiti rektora koji je odgovaran za smrt njegove koleginice

JUČERAŠNjI pokušaj novinarke Informera, Branke Lazić, da postavi pitanja rektoru Univerziteta u Beogradu, Vladanu Đokiću, pretvorio se u otvoren verbalni napad i demonstraciju bahatosti pojedinih blokadera koji su okupirali zgradu Rektorata.

Foto: Printskrin

Incident se dogodio nakon tragičnog događaja na Filozofskom fakultetu, kada je novinarka pokušala da dobije zvanične informacije od rektora. Umesto odgovora, nju je dočekala grupa takozvanih „plenumaša“ i blokadera. Jedan od njih, koji se ponašao kao samozvani „gazda“ institucije, počeo je besomučno da urla na Lazićevu, ne dozvoljavajući joj da obavlja svoj novinarski posao.

Dok su boljševički plenumaši sprovodili svoju „pravdu“ vikom i zastrašivanjem, obezbeđenje zgrade je, prema svedočenjima, stajalo po strani, praktično se krijući iza agresivnih aktivista.

Ovo je samo još jedan u nizu napada na Branku Lazić, koja je i ranije bila meta fizičkih i verbalnih nasrtaja tokom izveštavanja. Ovakvo ponašanje u akademskoj instituciji kakva je Rektorat još jednom otvara pitanje – ko zapravo upravlja Univerzitetom i da li su „plenumaši“ postali zakon jači od svake institucije?

Blokader koji je juče vikao i urlao na novinarku Branku Lazić redovan je na blokaderskim protestima - boljševički plenumaš.

Foto: Informer