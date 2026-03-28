Politika

PRORADILA NEČISTA SAVEST Jovanov o opoziciji: Znaju šta su radili (FOTO)

В.Н.

28. 03. 2026. u 09:38

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS oglasio se povodom saopštenja opozicionih članova Odbora za obrazovanje, koji preko Šolakovih medija tvrde kako "neće dozvoliti instrumentalizaciju smrti studentkinje" koja je u četvrtak preminula kod Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Foto N. Skenderija

"Kad im proradi nečista savest, pa očekuju ono što im izopačeni um kaže da sledi.

Znaju šta su radili u svim ovakvim situacijama i šta bi danas radili da su na našem mestu.

Kako sad znaju i za institucije i za procedure i da treba vreme da se sve istraži? Znači, ipak znaju, znali su i za svaki prethodni put, samo su svesno odabrali da budu bednici i politički nekrofili koji zloupotrebljavaju svaku smrt u ovoj zemlji i iskoriste je za napad na vlast.

Nećemo se takmičiti sa njima na tom polju. Na pamet nam ne pada. Nikakve šanse protiv tako iskusnih političkih lešinara ne bismo imali, a i nismo isto. Nismo nikada ni bili. Zato mogu da budu mirni. Velikodušno ćemo im prepustiti da se sami valjaju u svom brlogu. Pripada im", zaključio je Jovanov.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Svet

0 0

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
