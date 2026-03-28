PRORADILA NEČISTA SAVEST Jovanov o opoziciji: Znaju šta su radili (FOTO)
Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS oglasio se povodom saopštenja opozicionih članova Odbora za obrazovanje, koji preko Šolakovih medija tvrde kako "neće dozvoliti instrumentalizaciju smrti studentkinje" koja je u četvrtak preminula kod Filozofskog fakulteta u Beogradu.
"Kad im proradi nečista savest, pa očekuju ono što im izopačeni um kaže da sledi.
Znaju šta su radili u svim ovakvim situacijama i šta bi danas radili da su na našem mestu.
Kako sad znaju i za institucije i za procedure i da treba vreme da se sve istraži? Znači, ipak znaju, znali su i za svaki prethodni put, samo su svesno odabrali da budu bednici i politički nekrofili koji zloupotrebljavaju svaku smrt u ovoj zemlji i iskoriste je za napad na vlast.
Nećemo se takmičiti sa njima na tom polju. Na pamet nam ne pada. Nikakve šanse protiv tako iskusnih političkih lešinara ne bismo imali, a i nismo isto. Nismo nikada ni bili. Zato mogu da budu mirni. Velikodušno ćemo im prepustiti da se sami valjaju u svom brlogu. Pripada im", zaključio je Jovanov.
Preporučujemo
LOKALNI IZBORI: Blokaderi potegli pištolje na ljude, tuku i prave nerede
29. 03. 2026. u 07:00 >> 13:58
BRNABIĆEVA: Nemate pojma o izborima, zato vam treba i pomoć ovih sa hrvatskim tablicama
29. 03. 2026. u 13:40
USTAŠE PRUŽAJU KOMPLETNU LOGISTIKU, OD TRANSPORTNE DO MEDIJSKE
29. 03. 2026. u 13:31
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
Komentari (0)