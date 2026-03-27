DIREKTOR POLICIJE IZNEO DETALJE O SMRTI STUDENTKINJE NA FILOZOFSKOM: Nadležni za visokoškolske ustanove moraju da rade svoj posao

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova (MUP) održalo je konferenciju za novinare čija je glavne tema bila strašna tragedija na Filozofskom fakultetu kada je stradala studentkinja Milica Ž. (25) skočivši sa 5. sprata.

Obraćanje Dragana Vasiljevića, direktora policije

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je danas na vanrednoj konferenciji za medije povodom smrti 25-godišnje studentkinje Filozofskog fakulteta u Beogradu da u ovom trenutku kriminalistički inspektori Odeljenja za borbu protiv korupcije obavljaju razgovore sa odgovornim osobama fakulteta.

Vasiljević je rekao da i taj nemili događaj, velika nesreća i tragedija koja nas je pogodila, pokazuje da nisu ispoštovane mere i radnje koje je država Srbija nalagala.

- Imajući u vidu nemili događaj sinoć ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Beogradu, ovde u centru našeg glavnog grada, zakazali smo ovu konferenciju za medije da ono što je do sada utvrđeno saopštimo i da nastavimo dalje mere i radnje našeg u skladu sa zakonom. Na početku ove konferencije koristim priliku da iskažem izraze najdubljeg saučešća porodici i prijateljima nastradale osobe - rekao je Vasiljević.

Kako je rekao, sinoć nešto oko 22.40 časova pozvani su od strane lica koje je reklo da imaju osobu koja nepomično leži na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu.

- Policijski službenici i policijske uprave za grad Beograd vrlo brzo su sa raspoloživim snagama izašli na lice mesta i na licu mesta zatekli, kako nepomično leži, jedno mlađe žensko lice - kazao je on.

Istovremeno obaveštene su i druge nadležne službe, kao i Hitna pomoć koja je na licu mesta konstatovala smrt.

Po nalogu tužilaštva telo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu radi utvrđivanja svih drugih činjenica i okolnosti nastupanja smrti, rekao je Vasiljević.

- Danas u toku dana naši pripadnici Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije MUP-a dobili su hitan nalog, hitan zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja od strane Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, odnosno posebnog Odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u cilju prikupljanja potrebnih obaveštenja o nesrećenom događaju - rekao je Vasiljević u Palati Srbija.

Dodao je da je tužilaštvo naložilo da se pribavi sva potrebna dokumentacija Filozofskog fakulteta koja reguliše bezbednost na fakultetu, organizaciju rada, procedure ulaska u zgradu fakulteta, radno vreme fakulteta i druge činjenice i okolnosti koje su važne za ovaj događaj.

- A takođe u cilju utvrđivanja da li je bezbednost na fakultetu bila usaglašena sa važećim propisima ili sa aktima koje je doneo sam fakultet. Mere i radnje u skladu sa nalogom Posebnog odeljenja suzbijanja korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu su u toku - rekao je Vasiljević.

Kako je naveo, na osnovu onoga što je zatečeno na licu mesta, policija osnovano pretpostavlja i sumnja da je došlo do smrti lica zbog pada sa visine, imajući u vidu da je iznad na zgradi fakulteta, bio otvoren prozor na petom spratu.

- O tome je obavešteno nadležno tužilaštvo. Tužilac dao nalog da se obezbedi lice mesta i po nalogu tužilaca krećemo u druge procesne mere i radnje - rekao je Vasiljević.

Kaže da su na petom spratu fakulteta zatekli otvoren prozor i ispod prozora kutiju sa određenom količinom pirotehničkih stvari, sprejova, boca itd.

- Dalje, na navedenim sredstvima, što je na zatečenom licu mesta, nalazio se i sprej odnosno prah, sa koga smo jasno videli da je korišćen protipožarni aparat da bi se ugasio najverovatnije neki požar, koji je izazvan bio sredstvima u kutiji - kazao je Vasiljević, prenosi Tanjug.

Kako je rekao, policija je preduzela druge mere i radnje na vršenju uviđaja lica mesta.

Vasiljević je rekao da su MUP i Direkcija policije sugerisali da fakultet bude mesto gde bi mlade trebalo školovati i pripremati za budućnost.

Prema njegovim rečima, više puta u prethodnoj godini imali su situacije da na prostor fakulteta gde su ulazili po pozivu odgovornih lica fakulteta, prvenstveno dekana, zatekli i pirotehniku i motke, štangle, palice, ogromne količine alkohola, hrane.

- Pretvorili smo te visokoškolske ustanove u nešto što ne možemo nazvati primerenim, odnosno i ovaj događaj je pokazao da na fakultetu treba da bude ono što pripada fakultetu i da fakultet treba da je mesto u skladu sa propisima. Videćemo šta će dalji nastavak naših mera i radnji iz istrage i naloga tužilaštva pokazati. Ne možemo povratiti ono što je izgubljeno, ali možemo apelovati na sve druge visokoškolske ustanove da poštuju propise, poštuju zakone, poštuju zakone na kojima oni insistiraju - istakao je Vasiljević.

Kako je dodao, utvrđeno će biti i da li je Filozofski fakultet ispoštovao mere i radnje koje su sami doneli, odnosno da li su oni ispoštovali način ulaska i izlaska, vremena kada se može biti na fakultetu i šta može biti u prostorijama fakulteta.

Naveo je da će pripadnici policije, pripadnici MUP-a nastaviti mere i radnje iz svoje nadležnosti po svim pitanjima.

- Očuvaćemo stabilan javni red i mir, održati stabilno stanje bezbednosti u Republici Srbiji, ali molim sve da preduzimaju mere i radnje iz svoje nadležnosti. Ovakvi događaji ne smeju da se ponove. Ne smemo gubiti mlade ljude zbog onoga što nismo preduzeli, a trebalo je, mogli smo i morali smo - kazao je Vasiljević.

Navodeći da su sa njim na konferenciji za medije i najodgovornija lica, starešine UKP-a, odnosno načelnik UKP-a, pomoćnik načelnika UKP-a, načelnik UKP-a, načelnik Policijske uprave za Grad Beograd, načelnik službe suzbijanja kriminala, Vasiljević je kazao da će oni raditi svoj posao.

- Država Srbija će raditi svoj posao. Sve institucije Republike će raditi svoj posao, ali moraju i oni koji su nadležni za univerzitete, fakultete, za visokoškolske ustanove raditi svoj posao - zaključio je Vasiljević.

Policija uputila pozive za saslušanje

Podsetimo, policija je danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputila pozive za saslušanje dekanu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Danijelu Sinaniju, povodom smrti 25-godišnje devojke, koja je pala sa petog sprata tog fakulteta.

Na saslušanje je pored dekana, pozvano još nekoliko zaposlenih, a povodom eventualnih bezbednosnih propusta na fakultetu, prenosi Tanjug.

MUP je ranije saopštio da je noćas oko 22.40 časova nakon što je na petom spratu tog fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, 25-godišnja devojka, pala kroz prozor i nastradala na licu mesta.

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pokrenulo je istragu i naložilo Odeljenju za borbu protiv korupcije MUP-a zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta.

Zahtev je upućen zbog postojanja osnova sumnje na propuste dekana i drugih zaposlenih u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Sada nakon tragedije, postavlja se jasno pitanje - Da li je moguće da je devojka stradala zbog neodgovornosti svojih blokaderskih kolega koji su ostavili petarde i baklje u prostorijama fakulteta?

Ko je odgovoran? Ko je kriv što su nam fakulteti postali ovo, a ne mesto gde se uči? Ko je odgovoran za to što su nam baklje zamenile knjige?

Podsećamo, već godinu i po dana niko ne vodi računa šta se dešava u zgradama fakulteta, ko tamo spava boravi, šta unosi, da li su ljudi unutra bezbedni. Kao posledica toga, jedna devojka je izgubila život. I to sve zarad čega? Jer su blokaderi hteli da iskoriste fakultete da se dokopaju vlasti.

Šta studenti rade na fakultetu u to vreme?? Šta će pirotehnička sredstva na fakultetu - zbog demonstracija i blokada?? Šta rade petarde i baklje na našim fakultetima??

Te jasno pitamo i Đokića i Sinanija - OSEĆATE LI SE ODGOVORNIM ZA SMRT STUDENTKINjE?!

Podsećamo, sinoć je na Filozofskom fakultetu tragično nastradala studentkinja Milica Ž. zbog nemara blokadera.

Načelnik Policijske stanice Stari grad Radenko Resanović izjavio je da je sinoć na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu pronađeno beživotno telo ženske osobe stare oko 25 godina, a da je prema prvim informacijama, prethodno na petom spratu fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je, kako se sumnja, devojka skočila kroz prozor.

