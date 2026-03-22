"NAŠ JE IZBOR DA BUDEMO SLOBODNA, SUVERENA ZEMLJA" Oglasio se Vučić ranom zorom, evo šta je poručio (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se u 7.30 časova putem zvaničnog instagram naloga.

U video-poruci, prenet je deo obraćanja sa sinoćnjeg skupa u Beogradskoj areni:

- Naš je izbor da budemo slobodna, suverena zemlja. Da ne budemo deo ni jednog vojnog pakta, da sami čuvamo svoje nebo i da sami čuvamo svoju zemlju - rekao je predsednik Vučić.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je juče da na prijavljenom javnom okupljanju u "Beogradskoj areni" učestvovalo oko 70.000 građana, od čega je u hali bilo prisutno oko 32.000 građana, dok je u neposrednoj zoni hale bilo prisutno oko 38.000 građana.

Kako se navodi na javnom okupljanju prisustvovalo je i oko 2.000 motociklista - bajkera, a MUP posebno ističe da je navedeno javno okupljanje bilo uredno prijavljeno nadležnim organima od strane organizatora, što je omogućilo policiji da unapred planira i sprovede sve mere bezbednosti.