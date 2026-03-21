Politika

uživoVUČIĆ STIGAO U ARENU NA VELIKI SKUP SNS: Više od 70.000 ljudi u hali i oko nje (FOTO/VIDEO)

V.N.

21. 03. 2026. u 13:22 >> 17:36

U BEOGRADSKOJ areni traje miting Srpske Napredne Stranke.

ВУЧИЋ СТИГАО У АРЕНУ НА ВЕЛИКИ СКУП СНС: Више од 70.000 људи у хали и око ње (ФОТО/ВИДЕО)

Vučić stigao na skup SNS

Narod je skandirao "Aco, Srbine" dok je Vučić ulazio u Arenu. Hala je bukvalno krcata i nema gde igla da padne.

Na skupu je i Milan Knežević, lider naroda u Crnoj Gori.

MUP: Na skupu oko 70.000 građana

- Dana 21.03.2026. godine, u hali ‘’Beogradska arena’’ održava se prijavljeno javno okupljanje u organizaciji Srpske napredne stranke.

Na javnom okupljanju učestvuje oko 70.000 građana, od čega je u hali ‘’Beogradska arena’’ prisutno oko 32000 građana, dok je u neposrednoj zoni hale prisutno oko 38000 građana.

Takođe na javnom okupljanju prisustvuje i oko 2000 motociklista – bajkera.

Ministarstvo posebno ističe da je navedeno javno okupljanje bilo uredno prijavljeno nadležnim organima od strane organizatora, što je omogućilo policiji da unapred planira i sprovede sve mere bezbednosti.

Javno okupljanje protiče mirno, bez incidenata, što predstavlja još jedan dokaz da preventivne mere i profesionalan rad policije, u saradnji sa građanima, daju najbolje rezultate.

U cilju pripreme da javno okupljanje prođe u najboljem redu i bez narušavanja javnog reda i mira, policija je preduzela niz preventivnih mera i na osnovu bezbednosne procene planirala je mere iz svoje nadležnosti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će, kao i do sada, u skladu sa zakonom obezbeđivati sva javna okupljanja, štiteći pravo građana na mirno okupljanje i obezbeđujući bezbednost svih učesnika i javni red i mir - naveo je MUP.

Atmosfera u Areni, prisutni i premijer Macut, teniser Janko Tipsarević, glumac Laza Ristovski...

Po nekim procenama u Areni i oko nje je više od 60.000 ljudi.

Na mitingu SNS u Areni danas pevali su Ljuba Aličić, Vesna Zmijanac, Garavi sokak, Dejan Zli Lazović...

U Areni i Miloš Pavlović

U Areni je i student Miloš Pavlović kako bi izrazio svoju podršku SNS i Aleksandru Vučiću.

Ana Branbić: Velika zahvlnost našem narodu

Ana Brnabić kaže da je Arena puna i da je presrećna atmosferom.

- Velika zahvlnost našem narodu. Pokazali su kakvu podršku pružaju, pre svega, našem predsedniku Aleksandru Vučiću koji je to zaslužio - rekla je ona.

Kaže da neće da prejudicira rezultat lokalnih izbora.

- Nama ja važno da damo sve od sebe da svaki dan pokažemo koliko nam je važno da razgovaramo sa građanima - rekla je ona.

Dodala je da je neko morao ozbiljno da radi da ne bismo osećali krizu zbog rata na Bliskom istoku.

- Blokaderi traže podršku od stranaca, a mi od ovih ljudi - poručila je ona.

Vučić će govoriti u 18 časova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće se oko 18 časova.

Veterani ispred Arene

Ispred Beogradske arene u kojoj se danas održava veliki miting SNS su i naši veterani. 

Počeo skup SNS

Počeo je veliki skup SNS u Areni, a veliki broj ljudi je ostao ispred. Energija je jaka, a narod skandira Vučiću.

Skup samo što nije počeo, veliki broj ljudi u Beogradskoj Areni

Prizor ispred Arene

Arena već puna, dosta ljudi ostalo ispred

Arena je već puna ljudi koji su došli na veliki skup, a koliko je veliki odziv najbolje svedoči da je i dalje ogroman broj ljudi ispred.

Građani ispred Arene: Došli smo da pružimo podršku Vučiću i celoj Srbiji

 

Veliki broj građana se okuplja ispred Arene

Ispred arene već je počeo da seo kuplja veliki broj građana, iako je početak mitinga planiran za 16 časova.

Vijore se zastave Srbije, ali i zastave sa likom predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Kapije su otvorene

Građani su krenuli da se okupljaju ispred Beogradske arene uoči skupa. 

Završene pripreme za veliki skup

Kako saznajemo, kapije će se otvoriti oko 14 časova. 

Na skupu Srpske napredne stranke koji se održava danas od 16 časova u "Beogradskoj areni" biće predstavljeni kandidati na lokalnim izborima koji se 29. marta održavaju u 10 opština.

Prisutnima će se obratiti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji će govoriti o Strategiji 2030, kao i o idejama za svih 10 pomenutih lokalnih samouprava.

Vučić će se obratiti kandidatima za odbornike u svih 10 lokalnih samouprava gde će se u sledeću nedelju održati izbori i imaće važnu poruku za njih.

