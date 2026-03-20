SKANDAL NA N1: Blokader otvoreno preti oružjem ako ne pobede na lokalnim izborima 29. marta (VIDEO)
PREDRAG Voštinić, blokader iz Lokalnog fronta prilikom gostovanja na opozicionom glasilu "N1" otvoreno je zapretio oružjem ukoliko njegovi saborci ne budu pobedili na izborima 29. marta.
- Moram još jednom da pozovem, da iskoristim tu priliku da ljude koji su se lokalno organizovali, podržimo na najbolji mogući način u onome za šta se oni stvarno polomiše svih ovih dana. Dakle, nije reč samo o podršci na društvenim mrežama, reč je o tome da mi njih na neki način moramo da podržimo ne bismo li došli do ovoga bezbolno i nenaoružano - glasi skandalozna izjava blokadera Predraga Voštinića.
Pogledajte snimak klikom OVDE.
Međutim, on je nastavio da preti nasiljem političkim protivnicima. Naime, Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta je sa blokaderskog "N1" poslao uznemirujuću poruku koja se može tumačiti kao direktna najava nasilja ukoliko rezultati predstojećih izbora ne budu po volji opozicije.
- Dakle mi 2026. godine imaćemo ovaj pokušaj, poslednji pokušaj da ljudi vide je l’ ovo može izborima da se rešava ili ne može da se rešava na izborima... Ovo je sada borba svih nas, pa i vlasti sa očekivanjima. Mi očekujemo određeni rezultat na ovim izborima ne bismo li sebe i okolinu uverili da je ovo moguće rešiti mirnim putem - kazao je Voštinić.
Dakle, blokaderi su potpuno svesni da ih narod neće, ali pošto oni hoći sami sebe, već pripremaju krvave scenarije "za dan posle". Kad izgube na izborima, neće ih priznati i to već sada, unapred, najavljuju. I onda će ubijati da bi došli na vlast.
