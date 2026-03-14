SNAŽNA PORUKA PREDSEDNIKA VUČIĆA IZ AZANJE: Odbranimo svoju zemlju od svih onih koji bi želeli da je sruše i spolja i iznutra (VIDEO)

Predsednik sa narodom u Azanji

- Dragi prijatelji hvala vam na veličanstvenom dočeku. Hvala vam što ste me u ovolikom broju sačekali. I srećan sam što sam mogao da vas obiđem tu za trpezom jer to i jeste simbol naše borbe, da ujedinimo naše porodice, da ujedinimo našu Srbiju, da nam trpeza bude puna, da odbranimo svoju zemlju od svih onih koji bi želeli da je srše i spolja i iznutra i da nastavimo da napredujemo, da rastemo, da se izborimo za to da nam se ljudi vrate u Srbiju - rekao je predsednik Vučić.

- Oni koji su rušili Srbiju na jednu stvar nisu računali, nisu računali na to da Srbin uvek hoće da bude protiv vlasti, uvek hoće nešto da kritikuje, ali kad Srbin oseti da neko hoće da mu ruši državu, Srbin jače nego iko, snažnije nego iko, hrabrije nego iko ikada brani svoju državu - rekao je predsednik.

Predsednik Vučić stigao je u Azanju gde je dočekan aplauzima, a potom je poslužen pogačom, slatkim i rakijicom. Njemu su uručeni i prigodni pokloni.

Svuda se vijore srpske trobojke, u pozadini odjekuje pesma "Vidovdan".

Predsednik je razgovarao sa proizvođačima vina i kaže da je iznenađen merloom koji je probao. Pričao je i sa proizvođačima meda.

Na pitanje o Kurtijevom zakonu o strancima, rekao je da je postignuto rešenje koje će olakšati život našim ljudima na KiM.

- Non stop smo pričali sa Srbima sa KiM, opstaće ljudi i na univerzitetu, i u zdravstvenom sistemu. Od suštinskog je značaja da sačuvamo naš narod na Kosovu i Metohiji, i verujem da će nam to bar za neko vreme to dati neki predah, da sačuvamo naše ljude - rekao je on.

Predsednik obilazi manastir Pinosava

Predsednik Vučić je u manastiru Pinosava sa arhimandritom Petrom, razgovarao o tome šta je najpotrebnije za ovu svetinju i interesovao se za napredak radova na konaku.

- Država i crkva moraju zajednički da brinu o interesima građana - naveo je Vučić tokom posete manastiru Pinosava.

- Odvojili smo šest miliona za puteve u Smederevskoj Palanci, i u opštini i u samom gradu. Ono što je najvažnije, ja sam tu bio najviše razočaran, kada sam video kako izgleda ova bolnica Visoki Stefan. Moramo 40 miliona evra da uložimo tu, to su ogromne pare. Hoću da ljudi i ovde znaju da imaju najmoderniju opremu, da sačuvamo državu, porodicu, naše vrednosti. Da ljudi imaju punu trpezu, da ljudi budu ujedinjeni u tome - kazao je on. U ime mitropolita Jovana, koji ima obaveze u Šapcu, iguman Petar se zahvalio na svemu što je predsednik uradio za srpsku crkvu. - I patrijarh Irinej i patrijarh Porfirije nisu verovali da imamo dovoljno para za Hram Svetog Save. Patrijarh Porfirije je posebno gledao na to - rekao je on. - Mi svoje protivnike poštujemo, volimo, to su naše sestre i naša braća, šta god mi mislili o njihovoj politici, a njihove politike nema, mi ćemo da idemo sa našim programom - Srbija naša porodica - želimo punu trpezu za svačijim porodičnim stolom. da se izborimo za to da ujedinimo generacije - rekao je Vučić. - Samo u zadnjih 9 godina, od kada sam ja ovde, država je uložila preko 600 hiljada evra u manastir Pinosava - rekao je iguman Petar.

Predsednik u kući Đorđevića

- Ja sam, kada sam razmišljao, gledajući šta nam se zbivalo u prethodnih godinu dana rekao: Napravite slogan, može i listu koja će da se zove NAŠA PORODICA, da to bude za svaki grad, može i za svako selo, za celu Srbiju. Pokušali su da nam razore porodicu, da nam razore trpezu, a porodični sto nije samo sto, nije nešto od plastike, drveta, metala, porodični sto je mesto gde se okupljaju generacije.To je nama važno i zato je važno da pokušamo da se ujedinimo i da razgovaramo ponovo - rekao je predsednik Vučić.

Obilazak domaćinstva Đorđević

- Palanka, prelepa je priroda, pitomija. Gde god da kreneš, lepo je. Ljudi, šta je još Mramorcu potrebno, kažite mi? Putevi, znam za puteve.-

Ljudi su Vučiću rekli da su im putevi glavni.

- Nismo verovali da će to da se radi. Od Karađorđa nikad predsednik nije došao, evo dočekali smo i to - rekao je jedan od meštana.

- To je još 30 miliona. Jesi ti nagovorio seljake da traže - našalio se predsednik Vučić.

- Ceo budžet Smederevske Palanke je dve milijarde, a samo subvencije za poljoprivredu na opštini Smederevska Palanka su 700 miliona, 35% od ukupnog budžeta - rekao je predsednik.

- Država je tu da nas pomogne koliko može - rekao je jedan od meštana.

Predsednik je rekao da velika većina ljudi u opštini Smederevska Palanka živi u selima, gde je poljoprivreda dominantni način privređivanja.

- Davanja države ne samo da nisu mala, već su ogromna. Za subvencije damo milijardu i sto miliona evra! Vidite koliko je to nelogično, da za nešto što je ispod 4 odsto prihoda dajemo milijardu i sto miliona evra. A ceo budžet je 20 i neka milijarda. Najviše para trošimo na zdravstvo i poljoprivredu. Ljudi ponekad ne žele da sagledaju prave cifre. Siguran sam ja da to može i bolje i pravičnije, da i stočarima treba da se da više, oni rade non stop. Ne mogu Đorđevići svi da odu na more u isto vreme, neko mora da ostane da radi - dodao je on.

Nefer smo bili prema stočarima, kazao je predsednik, i rekao da su mnogi podlegli ucenjivačkom kapacitetu ratara.

- Vidite samo koliko novca odvajamo za nešto što daje mali doprinos ukupnoj vrednosti. Ali za nas je to značajno - rekao je predsednik.

Vučić kaže da se angažovao oko pretnje Kurtija i novog Zakona za strance, i dodaje da je pričao sa Srbima sa KiM i Evropljanima oko toga.

- Nema tu lepih i lakih rešenja, ali je ovo za njih olakšanje. Postignut je jedan model, ja znam tehničke detalje. Za sedam do 10 dana ići ću na prelaze da dodatno razgovaram sa našim narodom, da se nađemo u Raški. A da pričam i sa običnim prolaznicima, da vidimo kako da pomognemo našem narodu na KiM. I zahvalan sam na trudu Evropljana koji su hteli da izbegnu veću katastrofu i sukobe u ovom trenutku - rekao je on.

Naglasio je da nas čeka više vojnih vežbi, i dodao da vojska nije igračka.

- Ne postoji nijedna noć u prethodnih 14 godina da nisam pomislio na bezbednost i sigurnost naše države pre nego što legnem. Nijedna noć! Previše sam odgovoran i posvećen da Srbija bude unižena i rasturena kao što je bila devedesetih. Mnogi mi nisu verovali. Kada sam polagao ispite išao sam na desetku, a ne samo da prođem. I sada su iznenađeni u regionu odakle nam ovo... Meni je krivo zbog ovoga što ste svi vi mediji uradili, oko ove rakete. Vidite kako su vas Hrvati navukli da kažete šta oni žele. Nisu oni upalili alarm kada su formirali vojni savez. Kada ste pokušavali da nas unizite zbog kupovine Rafala, da je normalno da oni dobiju Meteor rakete, a mi nešto slabije. Pa šta ste mislili, da ćemo da izlazimo svakog dana u javnost i da vam objašnjavam šta smo radili. Pa neću, i sad radim još više. Mora svako selo da nam bude zaštićeno. Hoćete da vam kažem šta nam brani Kragujevac - 10 puta jače oružje nego pre. Ali da ispadne da mi palimo alarme, a ne oni koji su otimali Kosovo, naoružavaju se... Šta će vam 900 točkaša? 16 haubica? A to nije defanzivno oružje. Ja odlično čitam šta se dešava u regionu. A šta smo još nabavili a da ne znate, i neću da vam kažem. Dok nisam rešio da ih obavestim da smo doveli Krašuku, nisu ni znali. Imamo mi svoje vođene bombe, 80-100 km, ali veoma važne. Imamo i druge sisteme i stvari za koje ne misle da imamo, i tek ćemo da nabavljamo. Mi nikoga nećemo da napadnemo. Oni su nazvali tu raketu "Zagrepčanka." Sve je kod njih laž i prevara.-

- Radimo i na digitalizaciji armije. Sa AI donošenje odluka ubrzava se i za 70%. Nećemo da pravimo vojnu paradu, možda napravimo neki prikaz, pa nek dođu stručni ljudi.-

- Naravno da je strateški cilj Zagreba da ne budem predsednik. U Prvom sv ratu su bili na drugoj strani, oslobodili smo ih od okupatora. Uveli smo ih u zajednicu. Već tada su krenuli sa pričom o zlim srpskim žandarmima. Onda smo doveli Tita, onda su uspeli da ga odvode i da Leka Ranković onako završi. To su i sa partizanima radili. Ako pogledate sudbine i ljudske i partijske, mnogo ćete čudnih stvari da vidite. Ne moram da govorim šta je bilo prvi put kada je dočekana prilika da razbiju Srbiju, sve do Oluje. Kralja Aleksandra Ante Pavelić je osuđen zbog tog ubistva. Sve uradili protiv Miloševića. Protiv Đinđića su preko svoje novine optužili da je bio šef mafije. Činilo im se da bi mogla Srbija da ojača. Čak su i Koštunicu napadali, predstavljali ga kao nesposobnog. Jedinog kojeg nisu napadali je Tadić, jer im je odgovarao. Ne postoji stvar koju nisu radili. Za godinu dana su objavili više od 3 puta tekstova o meni nego o svom predsedniku. Zato im nije potreban Vučić nego ovi slabići koji će da im se klanjaju do zemlje. Ovo svi sve znate, samo je ptrebno da se činjenice poređaju - rekao je Vučić.

Ja sam vrhovni komandant ove zemlje, moram da brinem o odbrani i zaštiti svakog sela.

- Put se uvek isplati zato što tu onda ljudi ostanu ili dođu. Nikada mi nije žao za to - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je posetu započeo obilaskom domaćinstva u Mramorcu. Domaćin Nenad Đorđević, bavi se stočarstvom, ratarstvom i poljoprivredom.

Predsednik Vučić stigao je u Mramorac

Narod u Mramorcu pozdravlja lidera SNS Miloša Vučevića.

