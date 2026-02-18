"INDIJA POTVRDILA UČEŠĆE NA EKSPU" Vučić iz NJu Delhija: Jedna smo od 12 zemalja koja ima svoj štand na samitu (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je imao izrazito prijateljski i sadržajan razgovor sa predsednikom Vlade Indije Narendrom Modijem i istakao da je Indija potvrdila učešće na Ekspo izložbi 2027 u Beogradu.

Foto: Printskrin

Predsednik je kazao da je premijer Modi potvrdio učešće Indije na Ekspu.

- Sa Modijem je bio izrazito prijateljski i sadržajan sastanak i imam veliku vest za građane Srbije - Indija je bila jedina supersila, rekao bih, koja do sada nije potvrdila učešće na Ekspu i danas je premijer Modi jasno i nedvosmisleno rekao da Indija želi značajno učešće na Ekspu - kazao je predsednik.

Naveo je da su takođe razgovarali kako da se unaprede odnosi dve zemlje i saradnja.

- Mi od 2017. nismo imali zasedanje međuvladinog komiteta za saradnju i doneo sam odluku i zamolio predsednika vlade Đuru Macutu i potpredsednika Sinišu Malog da se sa tim saglasi, da on bude kopredsedavajući u ime Republike Srbije da bismo time pokazali koliki značaj pridajemo saradnji sa Indijom i to će već u petak biti prihvaćeno na sednici Vlade - rekao je predsednik.

- Indijci su veoma emotivni ljudi. Neverovatno je sa koliko emocija pristupaju svemu. Očigledno je taj tekst kojisam objavio u Indijan ekspresu naišao na veliku pažnju,čak je i Modi dva puta ga pomenuo u našem razgovoru i rekao da sam osvojio simpatije svih indijaca koji su pročitali taj tekst, jer sam govorio sam o radnoj etici Indijaca, od kojih sam učio. Kada sam radio u Londonu Indijac mi je bio gazda. Od njih sam učio kako da radim prvo za dve, pa dve i po funte po satu, pa tri, nešto da zaradite. Radio 10 i 12 sati dnevno. Koliko su oni vredni, marljivi. Mislim da smo jednom sitnicom napravili veliki posao i veliku vidljivost za Srbiju - rekao je Vučić.

Najavio razgovor sa Kristalinom Georgievom, kao i sa investitorima.

- Ne samo kao sa šeficom MMF-a, sa nekim ko je iz Bugarske, ali ko je prijatelj Srbije, ali sa nekim ko nas je na najpametniji način savetovala. Ona uvek zna da kaže, malo uštedite, više trošite, podstičite rast... Uvek je to radila u najboljem interesu republike Srbije, tako da sa zadovoljstvom očekujem raugovor sa njom. Doći će nam investitori iz Japana, koji su ulagali u nudle. Hoću da razgovaram sa još nekim investitorima. Ovih dan i po koje provodim ovde biće veoma dobri. Očekuje nas Samit lidera i večera lidera, kao i poseta Sajmu veštačke inteligencije, mi smo jedna od 12 zemalja koja ima svoj štand. Ima dosta ljudi na našem štandu i vrlo važno za nas. Gradimo tu infrastrukturu, treći superkomjuter stiže do kraja godine, najkasnije do marta. Moramo da radimo na struji - naveo je Vučić.

O indijskim investicijama u Srbiju, Vučić kaže:

- Imate jednu kompaniju koja je već uložila 25 miliona evra kod nas u Inđiji. Verujem da će biti tih start apova, različitih kompanija koje će da ulažu u našu zemlju, posebno posle sporazuma o slobodnoj trgovini, jer taj sporazum u punom efektu stupa na snagu sa svim slobodnim cenama između njih i Evrope za pet do sedam godina, a Srbija im je dobro mesto i za pripremu i zbog ugovora o slobodnoj trgovini koji mi imamo sa EU. Moramo da nađemo modalitete za lakši ulzak indijski građana, jer zbog zahteva EU mi smo morali da ukinemo bezvizni režim sa EU. Sad gledamo kako da izvedemo to na najlakši i najbrži mogući način, što je i kod nas uvek problem zahvaljujući našim birokratskim procedurama, niti je moguće da to razumete, ali to je tako. Tako da ćemo da gledamo kako da na najkraći način nađemo to rešenje, da bismo omogućili dolazak većeg broja investitora, ali ja mislim da imamo šansu posebno za deo koji si tiče Jugoinporta, da oni ovde mogu da prenesu neke transver tehnologije, da otvore neke fabrike. Mislim da se otvraju značajne mogućnosti i za naš dolazak ovde i za dolazak fantastično talentovanih mladih Indijaca u našu zemlju, da nam pomognu u razvoju suverenog modela veštačke inteligencije, i kada govorimo o infrastrukturi veštačke inteligencije, ali i u prikupljanju podataka i svemu drugom što vam ti modeli donose, u primeni onog đto veštačka inteligencija može da donese, i u zdravstvu i u farmaciji.

Predsednik je naveo da je sa Modijem imao bilateralni susret pre devet godina.

- Setili smo se obojica toga. Sada je Inđija u toj poziciji, a i mi smo u toj poziciji da možemo mnogo više da ponudimo. Ne zaboravite da je nama 2017. bila početak reformi, kada smo fiskalno stabilizovali našu zemlju, kada nismo imali ništa što se tiče razvijenosti IT sektora, a danas smo jedna od najrazvijenijih zemalja u jugoistočnoj Evropi po tom pitanju, nismo imali ništa po pitanju veštačke inteligencije, danas smo 39. zemlja u svetu po pripremljenosti. Ipak smo nešto uspeli. Želim da kažem da gotovo da verujem da će predsednik vlade Indije posetiti Srbiju. Nemojte da zaboravite da smo imali tu čast da predsednicu Indije ugostimo 2023. posle 40 godina. Nadam se da će Modi posetiti Srbiju - rekao je Vučić.

O vojnoj saradnji sa Indijom kaže:

- Kada naručite 112 rafala, i da može da im u svakom trenutku leti njih 75-80. To je strašna sila. Imaju i migove, i suhoje, i rafale, druge avione, ogromna armija, ogromna sila, nuklearna sila. Samo će da rastu. Ogromno tržište, najveće na svetu. Za nas je to šansa kao mala zemlja da to iskoristimo. Oni poštuju našu slobodu, suverenost, nezavisnost u donošenju odluka i znaju da se sa nama dogovaraju kada se o nečemu dogovaraju i da na to ne može niko da utiče i to je velika prednost Srbije u savremenom svetu, posebno slobodarskom svetu.

O KiM

Na pitanje novinara da li su se tokom razgovora na sastanku dotakli i pitanja Kosova i Metohije i šta je Modi rekao, Vučić je odgovorio:

- Premijer modi je rekao da je to stvar našeg međusobnog poštovanja, razumevanja senzitivnosti jednih za druge, što je sve apsolutno tačno i takva politika će se nastaviti - naveo je.

Brojne mogućnosti za ubrzanje saradnje

Vučić je rekao da postoje mnogo veće mogućnosti za saradnju.

- Mnogo i poljoprivrednih proizvoda i semena i svega, ali u mnogo većem obimu i to je značajno za pojedinačne proizvođače, važno je za Deurića, važno je za Miškovića, važno je za mnoge druge ljude koji su veliki proizvođači, ima ih mnogo. Ali ono što je još važnije za nas, to je ako budemo mogli da proizvedemo u Prahovu mnogo đubriva jer su oni najveći potrošači posle Kine, ali Kina to proizvodi sama u ogromnim količinama. Dakle, oni su najveći potrošači posle Kine i ako uspemo da napravimo ugovore, to su ogromni novci za nas - rekao je predsednik Srbije odgovarajući na pitanje novinara o tome da li postoje mogućnosti za povećanje međusobne saradnje Srbije i Indije.

On je naglasio da Srbija iz Indije najviše uvozi aluminijum, a da možemo u značajnoj meri da izvozimo i usluge u Indiju.

- Mi uvozimo najviše aluminijum iz Indije, ali i mnogo drugih roba mi možemo da izvozimo u Indiju, ali i usluge možemo u značajnoj meri da izvozimo. Tu smo u suficitu, ali možemo da koristimo i njihove usluge mnogo više nego što smo dosad - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Srbija može da unapredi odnose sa Indijom i u sferi kulture i obrazovanja jer su Indijci, kako je naveo, svojom emocijom i tehnologijom uspeli da osvoje ceo svet.

- Možemo da i u sferi kulture i obrazovanja napravimo velike napretke. Njihov Bolivud, prvo mogu da prave posebne scene, studija i sve ostalo za evropski deo u Beogradu, ali možemo i na druge načine da sarađujemo sa njima, da učimo i napredujemo. Oni su svojom emocijom i svojom fantastičnom tehnologijom uspeli da osvoje ceo svet, uspeli da se takmiče sa Holivudom - rekao je predsednik.

Vučić je naglasio da se u oblastima o kojima je govorio može relativno brzo doći do važnih rezultata.

- Mnogo su široke oblasti u kojima posedujemo mogućnosti za ubrzanje saradnje, a ove o kojima sam govorio su samo one u kojima relativno brzo i nikada ništa nije lako, ali ne posebno teško, da dođemo do prvih i važnih rezultata - rekao je predsednik Vučić.

"Evropa se okreće Indiji da bi smanjila jaz u odnosu na SAD i Kinu"

Vučić je odgovarajući na pitanje novinara zbog čega se sada i Evropa okreće Indiji i šta se to menja, rekao:

- Vide Kinu kao konkurenta, kao velikog takmičara koji ih je već pretekao u svemu, već su i Amerika i Kina ispred Evrope u svemu i sad se oni okreću Indiji da bi videli tu komparativnu prednost, da polako smanjuju taj jaz između sebe i Kine i sebe i Amerike. To je sve logično ponašanje - rekao je predsednik.

Dodao je i da Amerikanci pokušavaju da zaustave izvoz ruske nafte u Indiju.

- Znaju da bi time Rusima najviše 'zapržili čorbu' i makar delimično u tome uspevaju - naveo je predsednik Vučić.