OPŠTI HAOS U KULI PRED LOKALNE IZBORE! Opozicija se ujedinjuje, ne želi sa blokaderima a blokaderi ne žele SSP, DSS i POKS?!

NASTAVLjA se totalni rat među blokaderima i strankama opozicije u Kuli!

Ovako kako se kolju u Kuli oko fotelja, tako se blokaderi kolju u celoj Srbiji!

Ljiljana Knežević iz Inicijative "Mladi Kule": "Imali smo mi sastanke sa lokalnom opozicijom, mi smo njih pozvali na našu listu ali kao pojedinci, bez stranačkih organizacija, ali samim ujedinjenjem opozicije ona se sama odvojila od nas i jedinstvene liste! Oni su se ujedinili sa opozicijom od koje smo se mi, a i studenti, ogradili prvog dana protesta. Ogradili smo se od opozicije! Oni su se tek sad pojavili u Kuli, otvaraju brendirane lokale različitih stranaka i nastupaju sa idejom ujedinjenja opozicije. TO SU SSP, NOVI DSS I POKS! Oni su ovde nastali preko noći!"

