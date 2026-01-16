Politika

OPŠTI HAOS U KULI PRED LOKALNE IZBORE! Opozicija se ujedinjuje, ne želi sa blokaderima a blokaderi ne žele SSP, DSS i POKS?!

В.Н.

16. 01. 2026. u 08:16

NASTAVLjA se totalni rat među blokaderima i strankama opozicije u Kuli!

ОПШТИ ХАОС У КУЛИ ПРЕД ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ! Опозиција се уједињује, не жели са блокадерима а блокадери не желе ССП, ДСС и ПОКС?!

Foto: Printskrin

Ovako kako se kolju u Kuli oko fotelja, tako se blokaderi kolju u celoj Srbiji!

Ljiljana Knežević iz Inicijative "Mladi Kule": "Imali smo mi sastanke sa lokalnom opozicijom, mi smo njih pozvali na našu listu ali kao pojedinci, bez stranačkih organizacija, ali samim ujedinjenjem opozicije ona se sama odvojila od nas i jedinstvene liste! Oni su se ujedinili sa opozicijom od koje smo se mi, a i studenti, ogradili prvog dana protesta. Ogradili smo se od opozicije! Oni su se tek sad pojavili u Kuli, otvaraju brendirane lokale različitih stranaka i nastupaju sa idejom ujedinjenja opozicije. TO SU SSP, NOVI DSS I POKS! Oni su ovde nastali preko noći!"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer sahranio Novaka Đokovića

AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića