"NEĆE ME UPLAŠITI SUDIJA BLOKADERKA I ZDENKO TOMANOVIĆ" Andrijana Nešić o sramnoj odluci: Žele da nam iseku jezike

PRAVDA i pravo ne postoje, a ovo je danas potvrdila sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

Foto: Novosti

- Pravo i pravda ne postoje, to je pokazala sudija današnjom presudom. Ona hoće da nam zabrani da mislimo, da govorimo, da nam iseče jezike da ne bismo iznosili naše mišljenje, već da bismo morali da mislimo samo ono što oni žele. Zbog toga sam danas ja na tapetu, a sutra će biti neko drugi - kazala je Andrijana Nešić.

Andrijana Nešić kaže da stoji iza svake reči koja je napisana.

- Ne smatram da sam bilo koga uvredila, ali smatram da imam pravo na javnu kritiku i da iznesem svoje mišljenje - kazala je ona za Informer TV.

Kaže da sudiju nije zanimalo šta ko ima da kaže.

- Ovo je od početka politički proces od strane blokadera i onih koji ih finansiraju i podržavaju. Sudija je javno podržala blokadere. Moji advokati su tražili izuzeće sudije, a to nije dozvoljeno. Tada se znalo kakav će ishod biti. Oni rade po svojoj volji koja je, po mom mišljenju, skandalozna u najmanju ruku - izjavila je ona.

Foto: M. Anđela

Neće je uplašiti presuda i nastaviće da piše.

- Sudija koja zastupa jednu stranu ne može da sudi u ime naroda, a Večernje novosti su uvek bile na strani naroda. Ne plašim se. U više navrata su mi pretili ubistvom, deci moje sestre i nisu me uplašili, a kamoli da me uplaše sudija blokaderka i Zdenko Tomanović. Sahranjuju pravdu i pravo - kazala je Andrijana Nešić.

Da se radi o čistoj političkoj presudu ostrašćenih blokadera govori činjenica da je sudija u ovom postupku 23. januara javno je dala podršku studentima blokaderima. Drugim rečima ona je javnost obavestila i svima stavila do znanja da podržava interese i ciljeve te grupe i njihovo javno delovanje, što opravdano izaziva sumnju u njenu nepristrasnost u konkretnom predmetu.

Iako, ove okolnosti objektivno izazivaju sumnju u nepristrasnost sudije, zamenik predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu Vesna Živković odbila je da izuzme sudiju Tatjanu Bezmarević Janjić iz slučaja.

Takva odluka suda predstavljala je ozbiljan udarac pravnoj sigurnosti i nepovredivosti principa nepristrasnosti, a što se pokazalo kao tačnim danas, na održanom suđenju, gde je doneta skandalozna presuda.

Cilj presude svakako je da se uguši sloboda medija i da se "odseče jezik" onima koji su se drznuli da drugačije govore i misle! Takođe, nesumnjivo je da se iza ove presude, ali i tužbe kriju i namere onih koji se nisu javno eksponirali u ovom postupku, a kojima smetaju pojedinci spremni da govore istinu bez obzira na pritiske, pretnje i ucene.

Ovakvom presudom sud je potvrdio da više nije garant pravde, već da je postao akter jedne strane u društvenom sukobu, a što je nedopustivo u jednom demokratskom društvu. Dakle, dok novinare i urednike, političari i oni koji bi se rado dočepali fotelja, gone zbog mišljenja, sudije, isti oni koji podržavaju njihove stavove, presuđuju gotovo po pravilu u koristi istih tih političara. Bez ikakvog srama, a "u ime naroda" ubili su pravdu i zgazili pravo.