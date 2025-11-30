IZLAZNOST JE VEĆA U SVE TRI OPŠTINE NEGO NA PROŠLIM IZBORIMA Vučić: LJudi ne treba da brinu, država će umeti da savlada nasilnike
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govoreći za Informer TV osvrnuo se na tok lokalnih izbora u Srbiji.
Osvrnuo se i na zabeležene incidente na lokalnim izborima u tri opštine u Srbiji.
- U Negotinu je zaječarski odbornik nekih blokaderski lista nosio sve od teleskopskih palica do noževa i svega drigog, i drugo je bejzbol palica nekog od njihovih predstavnika koji je došao iz Bora. Drugih incidenata nije bilo - istakao je Vučić.
- Mislim da ljudi ne treba da brinu, država će umeti da savlada nasilnike. To uzrujava svakog normalnog čoveka, ne mislim da to na bilo koji način može da promeni niti odnose snaga, niti da dovede do bilo kakvih težih posledica. Ne mogu da kažem da je ovo u najboljem mogućem redu. Uvek ćete na izborima pronaći ono što su nusprodukti nečijeg lošeg ponašanja u medijima, poziva na nasilje, ali suštinski za sada protiču stvari mirno. Izlaznost je veća u sve tri opštine nego na prošlim izborima. Izlaznost je ogroma, imajući u vidu stvarni broj ljudi koji u tim mestima žive, naročito u Negotinu gde živi mnogo manje ljudi nego što je upisano u birački spisak, oko 35.900, a naravno Mionica i Sečanj, nešto više od po 10 hiljada u svakoj od tih opština - naveo je Vučić.
