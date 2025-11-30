SKANDALOZNO! LAŽNI VETERAN SA BOKSEROM NA RUCI! Na drugom biračkom mestu u Negotinu napadnuta novinarka!
U NEGOTINU, kao i u Mionici i Sečnju se danas održavaju lokalni izbori.
Na više mesta u ovim opštinama zabeleženi su od ranog jutra brojni napadi i zastrašivanje građana od strane blokadera.
Skandalozno ponašanje je viđeno u Negotinu, kada je lažni veteran sa bokserom na ruci pretio sugrađanima.
Takođe, u ovom mestu ispred biračkog mesta 16, neposredno nakon uključenja u program, napadnuta je novinarka Informera, što predstavlja nastavak napada na predstavnike medija iz ove medijske kuće.
Video možete pogledati OVDE.
Apelujemo na sve učesnike izbornog procesa da se ponašaju u skladu sa demokratskim načelima.
