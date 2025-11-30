Politika

SKANDALOZNO! LAŽNI VETERAN SA BOKSEROM NA RUCI! Na drugom biračkom mestu u Negotinu napadnuta novinarka!

В. Н.

30. 11. 2025. u 09:28

U NEGOTINU, kao i u Mionici i Sečnju se danas održavaju lokalni izbori.

СКАНДАЛОЗНО! ЛАЖНИ ВЕТЕРАН СА БОКСЕРОМ НА РУЦИ! На другом бирачком месту у Неготину нападнута новинарка!

Foto printskrin NSuživo

Na više mesta u ovim opštinama zabeleženi su od ranog jutra brojni napadi i zastrašivanje građana od strane blokadera.

Skandalozno ponašanje je viđeno u Negotinu, kada je lažni veteran sa bokserom na ruci pretio sugrađanima.

Takođe, u ovom mestu ispred biračkog mesta 16, neposredno nakon uključenja u program, napadnuta je novinarka Informera, što predstavlja nastavak napada na predstavnike medija iz ove medijske kuće.

Video možete pogledati OVDE.

Apelujemo na sve učesnike izbornog procesa da se ponašaju u skladu sa demokratskim načelima.

nsuzivo.rs

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BLOKADERI U ČUDU: Šešelj ukazao na veliki skandal (VIDEO)

BLOKADERI U ČUDU: Šešelj ukazao na veliki skandal (VIDEO)