GEORGIEV TRAŽI DA SE USTANOVI NAGRADA ADEM JAŠARI! Oglasio se Piper - Za sramotu ne znaš Gebelsiev!

В.Н.

28. 11. 2025. u 08:46

NOVINAR Uroš Piper komentarisao je na svom zvaničnom Isk profilu nedavno gostovanje Slobodana Georgieva, urednika blokaderske Nove S u jednom podkastu.

Foto: Printscreen/Jutjub/Novo jutro

"Slobodan Georgiev, urednik Nova S traži da se ustanovi nagrada Adem Jašari! Kaže - lider kosovskih Albanaca.

Teroristu koji je odgovoran za ubistvo više desetina Srba i Crnogoraca na Kosovu i Metohiji, Georgiev želi da posthumno rehabilituje.

Za sramotu ne znaš Gebelsiev!", napisao je Piper na svom zvaničnom Iks profilu. 

- Pa zato ja kažem da primi nagradu Adem Jašari u manastiru Dečani. Adem Jašari je bio lider ti ljudi, kosovskih Albanaca - naveo je Geogriev u tom gostovanju. 

Foto: Printscreen/Iks

