GEORGIEV TRAŽI DA SE USTANOVI NAGRADA ADEM JAŠARI! Oglasio se Piper - Za sramotu ne znaš Gebelsiev!
NOVINAR Uroš Piper komentarisao je na svom zvaničnom Isk profilu nedavno gostovanje Slobodana Georgieva, urednika blokaderske Nove S u jednom podkastu.
"Slobodan Georgiev, urednik Nova S traži da se ustanovi nagrada Adem Jašari! Kaže - lider kosovskih Albanaca.
Teroristu koji je odgovoran za ubistvo više desetina Srba i Crnogoraca na Kosovu i Metohiji, Georgiev želi da posthumno rehabilituje.
Za sramotu ne znaš Gebelsiev!", napisao je Piper na svom zvaničnom Iks profilu.
- Pa zato ja kažem da primi nagradu Adem Jašari u manastiru Dečani. Adem Jašari je bio lider ti ljudi, kosovskih Albanaca - naveo je Geogriev u tom gostovanju.
Njegovu izjavu pogledajte KLIKOM OVDE!
