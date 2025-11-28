GEORGIEV TRAŽI DA SE USTANOVI NAGRADA ADEM JAŠARI! Oglasio se Piper - Za sramotu ne znaš Gebelsiev!

NOVINAR Uroš Piper komentarisao je na svom zvaničnom Isk profilu nedavno gostovanje Slobodana Georgieva, urednika blokaderske Nove S u jednom podkastu.

"Slobodan Georgiev, urednik Nova S traži da se ustanovi nagrada Adem Jašari! Kaže - lider kosovskih Albanaca.

Teroristu koji je odgovoran za ubistvo više desetina Srba i Crnogoraca na Kosovu i Metohiji, Georgiev želi da posthumno rehabilituje.

Za sramotu ne znaš Gebelsiev!", napisao je Piper na svom zvaničnom Iks profilu.

- Pa zato ja kažem da primi nagradu Adem Jašari u manastiru Dečani. Adem Jašari je bio lider ti ljudi, kosovskih Albanaca - naveo je Geogriev u tom gostovanju.

