POJEDINACI U MUP-U U VEZI SA KRIMINALNIM STRUKTURAMA?! U narednim danima biće otkriveno sve o njima, navode mediji

MANjI broja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, deluju suprotno interesima države i pružaju podršku grupama koje organizuju blokade i izazivaju nestabilnost, prenosi Pink.

FOTO TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ/

Sagovornici tvrde da su na njihovoj meti oni službenici koji rade u interesu institucija i bezbednosti građana. Istovremeno, pojedinci unutar MUP-a plasiraju dezinformacije o kolegama sa dugim stažem i, kako se tvrdi, dokazanim rezultatima u proteklih godinu dana, navodi Pink.

Izvori, za medije, podsećaju i na događaje od 15. marta, kada su se u Beogradu, prema njihovim tvrdnjama, kretale osobe za koje se smatra da su povezane sa kavačkim klanom, uključujući i ranije osuđivane članove te kriminalne grupe.

Cilj im je destabilizacija zemlje. Među njima je veoma velika panika da se ne otkrije šta su radili i šta su sve lagali i kako su sve nameštali.

Sagovornici, po navodima Pinka, ističu da se protiv određenih kadrova MUP-a vodi i medijska kampanja, za koju tvrde da je podstaknuta uz podršku medija u vlasništvu Dragana Šolaka. Na udaru su, kako kažu, oni koji odbijaju da pristanu na pritiske i ne žele da učestvuju u aktivnostima koje doživljavaju kao štetne po državu.

U navodima se kao ključni ljudi unutar u toj izdaji pominju načelnik jedne od najbitnijih uprava, načelnik koji je penzionisan, zamenik jednog načelnika koji prikriva brojna krivična dela, jedan od načelnik u UKP-u, kao i dva do tri operativca koji direktno učestvuju u svemu ovome, u destabilizaciji i rušenju države.

Izvori tvrde da se protiv lojalnih službenika iznose paušalne optužbe bez dokaza, kako bi se narušio njihov profesionalni integritet.

(Pink)