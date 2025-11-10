OVAKO HIL PRAVDA SASTANAK SA TERORISTIMA OVK: Seli smo na pod i pili čaj, onda je taj čovek sa bradom došao i seo pored Holbruka

NEKADAŠNjI ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Severnoj Makedoniji i Srbiji i član pregovaračkog tima Ričarda Holbruka, Kristofer Hil pravdao je njihov sastanak sa teroristima OVK u Juniku.

Foto: Privatna arhiva Ž. Jovanovića

- Dat je preveliki značaj tom susretu. Seli smo na pod, pili čaj, onda je taj čovek sa bradom došao i seo pored Holbruka. Ta slika je napravljena i izgledalo je kao da je Holbruk uspostavio kontakt sa OVK. Taj čovek se predstavio kao pripadnik OVK, ali nije bio vođa - rekao je Hil.

Hil je danas počeo svoje svedočenje pred Specijalizovanim većima u Hagu, u nastavku suđenja bivšim vođama OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija.