Politika

PREMINUO VLADIMIR VUKČEVIĆ: Prvi tužilac za ratne zločine umro u 75. godini

В.Н.

08. 11. 2025. u 13:30

PRVI tužilac za ratne zločine Vladimr Vukčević preminuo je danas u 75. godini.

ПРЕМИНУО ВЛАДИМИР ВУКЧЕВИЋ: Први тужилац за ратне злочине умро у 75. години

Vladimir Vukčević

To je potvrdio njegov prijatelj i saradnik Bruno Vekarić.

Vukčević je rođen 1950. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Odrastao je

na Dedinju.

Na beogradskom Pravnom fakultetu diplomirao je 1973. godine, a pravosudni ispit položio je 1976. godine.

Za zamenika javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu izabran je aprila 1978. godine.

(Telegraf)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZLOUPOTREBA OŽALOŠĆENE MAJKE (VIDEO)
Politika

0 11

ZLOUPOTREBA OŽALOŠĆENE MAJKE (VIDEO)

Dijana Hrka, majka mladića Stefana Hrke koji je stradao u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, pre nekoliko meseci govorila je da je jako tužna što se Novi Sad skrnavi i ruši od strane blokadera. A zatim je dodala da je jako ružno da se predsednik Srbije,Aleksandar Vučić, krivi za tragediju.

08. 11. 2025. u 12:19

Politika
Tenis
Fudbal
NOVOSTI SAZNAJU: Uhapšena lica povezana sa slučajem ubačeni snajperisti

"NOVOSTI" SAZNAJU: Uhapšena lica povezana sa slučajem "ubačeni snajperisti"