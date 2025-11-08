PREMINUO VLADIMIR VUKČEVIĆ: Prvi tužilac za ratne zločine umro u 75. godini
PRVI tužilac za ratne zločine Vladimr Vukčević preminuo je danas u 75. godini.
To je potvrdio njegov prijatelj i saradnik Bruno Vekarić.
Vukčević je rođen 1950. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Odrastao je
na Dedinju.
Na beogradskom Pravnom fakultetu diplomirao je 1973. godine, a pravosudni ispit položio je 1976. godine.
Za zamenika javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu izabran je aprila 1978. godine.
(Telegraf)
