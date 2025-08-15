PAJSERI I ČEKIĆI ZA BLOKADERE: Na ovom mestu u Novom Sadu im je deljeno oružje (FOTO)
BLOKADERI su sinoć sprovodili jezivo nasilje u Novom Sadu, ali i ostalim gradovima širom zemlje.
Prema informacijama koje smo dobili, radnica iz kioska na fotografiji delila je blokaderima huliganima oružje, pa zatim zaključala kiosk.
Reč je o pajserima i čekićima, kojima su razbijali i uništavali.
