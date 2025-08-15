Politika

PAJSERI I ČEKIĆI ZA BLOKADERE: Na ovom mestu u Novom Sadu im je deljeno oružje (FOTO)

В. Н.

15. 08. 2025. u 09:02

BLOKADERI su sinoć sprovodili jezivo nasilje u Novom Sadu, ali i ostalim gradovima širom zemlje.

ПАЈСЕРИ И ЧЕКИЋИ ЗА БЛОКАДЕРЕ: На овом месту у Новом Саду им је дељено оружје (ФОТО)

Foto: Novosti

Prema informacijama koje smo dobili, radnica iz kioska na fotografiji delila je blokaderima huliganima oružje, pa zatim zaključala kiosk. 

Reč je o pajserima i čekićima, kojima su razbijali i uništavali.

