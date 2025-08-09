Politika

VUČEVIĆ O SUMANUTOJ AKCIJI BLOKADERA: Zgubidani i separatisti pljunuli na srpsku zastavu! Ponovo su pokazali pravo lice

09. 08. 2025. u 14:05

LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević reagovao je na prefarbavanje srpske zastave u Novom Sadu, na Limanu, ističući kako im ništa nije sveto.

Foto V. Danilov

- Blokaderi su danas na Limanu u Novom Sadu, uništavajući srpsku zastavu, još jednom pokazali svoje pravo lice i ogolili svoje prave namere. Sve što rade je duboko antisrpsko, mrziteljsko i nasilničko, usmereno protiv svoje zemlje i svog naroda. Srpska zastava je svetinja za svakog Srbina i iskrenog patriotu, a ovi zgubidani i separatisti su na nju danas pljunuli- reči su Vučevića na Instagramu.

Lider SNS je dodao da takav bezobrazluk, nepoštovanje i mržnju do sada nismo videli. 

- Svako normalan će se posle ovog zaista upitati kako im ništa nije sveto i zbog čega sve ovo rade. Rade da bi nas uništili, ponizili, da bi satrli slobodarski i pošten narod, koji je vekovima prolivao krv baš za tu zastavu. Ne damo vam Srbiju, ne damo vam srpsku zastavu i poručujemo da ćemo se sa ponosom i najuzvišenijim osećajem patriotizma, boriti, baš kao o naši preci, za slobodarsku Srbiju i jednu jedinu zastavu Srbije - poručio je.

