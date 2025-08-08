VUČIĆ UGOSTIO UČESNIKE KAMPA "SRBIJA TE ZOVE": Prošle godine nije bila ni polovina dece kao danas, moraćemo da napravimo veću salu (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom prijema mladih srpskih sportista iz 18 zemalja, učesnika kampa ''Srbija te zove 2025'', da je Srbija svima kosmički svetionik i mirna luka, a da su oni čuvari srpskog jezika, običaja i naših sećanja.

Foto: Novosti

Prijem je održan u Palati Srbija, a predsednik se obratio prisutnima.

Vučić je rekao da je ove godine rekordan broj učesnika kampa ''Srbija te zove'', odsnosno 436 dece srpskog porekla iz 18 različitih država.

- Prošle godine kada smo bili ovde, nije bila ni polovina dece. Moraćemo veću salu da napravimo za sledeću godinu. Mnogo sam srećan što vas vidim, nadam se, draga deco, da uživate - kazao je predsednik.

- Najviše je dece iz BiH i iz Severne Makedonije, ali i sa svih strana - dodao je.

Vučić je potom citio reči Jovana Dučića.

- Dobro došli, deco, kući. Posebno mi je drago što ove godine imamo i decu iz Bocvane - kazao je.

- Naš identitet sa vama niko nikada ne može da uništi. Vi ste čuvari našeg jezika, naših običaja, našeg sećanja. Prava ljubav je nepresušna, što više dajete, više imate. Mi smo ponosni na vas. Želimo da vam ovo budu trenuci nezaborava. Hvala vam, deco, vi se lepo družite i volite svoju zemlju - rekao je predsednik.

Vasilije Radović iz Crne Gore govorio je u ime učesnika kampa. Zahvalio se predsedniku i rekao da se u Srbiji osećaju kao kod kuće.

Predsednik je na poklon dobio ikonu Svetog Jovana Vladimira.

- Beskrajno vam hvala na poklonu iz grada Bara - rekao je Vučić.

Sportski kamp "Srbija te zove 2025" otvoren je 2. avgusta u Beogradu, namenjen deci srpskog porekla iz dijaspore i regiona, uzrasta od 12 do 15 godina.

Ove godine učešće je uzelo više od 400 dece iz Nemačke, Austrije, Francuske, Italije, SAD, Kanade, Australije, Slovenije i zemlja regiona.

Pored sportskih aktivnosti, deca u kampu imaju priliku da pohađaju časove srpskog jezika, ali i da se upoznaju sa bogatom istorijom i turističkim lepotama Beograda.