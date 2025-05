SASTANAK NA NAJVIŠEM NIVOU Vučića će Tramp primiti u privatnoj rezidenciji gde su bili Si Đinping, Orban, Meloni...

Predsednik Srbije će biti jedan od retkih lidera koji će imati priliku da razgovara s Donaldom Trampom, i to na njegovom imanju u Mar-a-Lagu, što je od velikog značaja, smatraju sagovornici Kurira

Sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa američkim kolegom Donaldom Trampom u njegovoj ličnoj rezidenciji Mar-a-lago na Floridi, u kojoj je Tramp dosad ugostio kineskog predsednika Si Đinpinga, ali i premijere Mađarske i Italije Viktora Orbana i Đorđu Meloni, a u kojoj je biznismen Ilon Mask redovni gost, svedoči o posebnom odnosu šefa SAD prema Srbiji, kao i da smo prepoznati kao jedan od njihovih ključnih partnera u Evropi, analiza je sagovornika Kurira.

Predsednik Vučić izjavio je u četvrtak, obraćajući se iz Majamija, da mu je važan svaki sastanak sa američkim predsednikom i da nije važno da li je zvanični ili privatni, već koje teme će da pokrene i šta će moći da uradi, odgovarajući tako na kritike dela opozicije koji su mu iz Beograda zamerili što se sa šefom američke države ne sastaje u Beloj kući u Vašingtonu.

Diplomata Zoran Milivojević kaže da su Vučićeva poseta Americi i susret s Trampom u ovom trenutku izuzetno važni za interese Srbije i pokazuju želju obe strane da se odnosi dva naroda unaprede.

"Sastanak u Mar-a-lagu je nešto što se čak može smatrati prednošću, jer će biti moguć opušten razgovor između dvojice predsednika koji neće biti uslovljen vremenom, opterećen obaveznom agendom ili strogim protokolom i drugim okolnostima koji su po pravilu opterećujući. Mali je broj državnika u svetu koji su imali priliku da se sretnu s Trampom u atmosferi gde mogu da vode nesmetan i nekonvencijalan dijalog u kom će moći da otvore sva pitanja od interesa. Očigledno je da predsednik Tramp ovim činom pozivanja predsednika Vučića da dođe u njegovu rezidenciju pokazao da Vučića tretira kao posebnog gosta. Inače, ovo je dodatni signal da Amerika ima interes da nastavi da unapređuje odnose s našom državom i da Srbiju tretira na poseban način", kazao je Milivojević i podsetio da su SAD prethodno već dva puta odložile sankcije za NIS.

"Takođe, značajno je i imenovanje novog ambasadora u Beogradu koji je srpskog porekla. To pokazuje da je američka strana spremna da izađe u susret u pitanjima koja su od posebnog značaja za Srbiju. Svaki susret dvojice predsednika ima isti veliki značaj i težinu kada je reč o odnosima između dve države i svim pitanjima od značaja, jer su oni ličnosti koje imaju mandat da odlučuju i imaju relevantne stavove, pa nije bitno u kojoj formi je susret obavljen", dodao je Milivojević.

Vladimir Marinković, predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, objašnjava da je veoma važno za Srbiju što će Vučić biti jedan od retkih lidera koji će imati priliku da razgovara s predsednikom Trampom, i to na njegovom imanju u Mar-a-Lagu.

"Svakako da će razgovori biti relaksiraniji i duži nego što bi to bio slučaj da se dešavaju u Beloj kući. Sam poziv predsedniku Vučiću da bude gost kod Trampa na Floridi predstavlja veliku čast i signal da ga američka administracija prepoznaje kao jednog od ključnih partnera u Evropi. On će pored sastanaka s Trampom imati priliku da se vidi i s ključnim ljudima iz Republikanske stranke, što predstavlja priliku da se otvore sve teme od vitalnog značaja za unapređenje partnerstva između SAD i Srbije: od geopolitičkih pitanja pa do bezbednosti, investicija, saradnje u oblasti IT, nauke, energetike, a posebno po pitanju dalje sudbine NIS i američkih carina", govori Marinković i dodaje da ovo predstavlja istorijsku šansu da Tramp i Vučić potvrde svoje dobre odnose i da se oni pozitivno reflektuju na pozicije Srbije.

Mar-a-Lago u Palm Biču američki mediji opisuju kao Trampov glavni štab i rezidenciju, ali i "klub samo za izabrane", koji broji 500 članova, a koji često nazivaju letnjom, odnosno zimskom Belom kućom, zbog količine vremena koje predsednik ovde provodi.

Otkad je reizabran na mesto predsednika Amerike, Tramp samo tri vikenda nije proveo na Floridi, a ovo će biti njegova deseta poseta imanju od reizbora. Ovo imanje, koje se prostire na sedam hektara, Tramp je kupio za 10 miliona dolara još davne 1985. godine, a zvanično se sa suprugom Melanijom i sinom Bajronom preselio 2019. godine.

U trenutku kupovine kuća je imala 33 spavaće sobe, čak tri skloništa od bombi i teren za golf. Tokom godina imanje je još dodatno prošireno, pa sad ima 126 soba, a dodati su tereni za tenis, spa, plažni klub, ali i svečana balska dvorana.

U ovoj rezidenciji Tramp je imao susrete i s kanadskim premijerom Džastinom Trudoom, italijanskom premijerkom Đorđom Meloni, njenim mađarskim kolegom Viktorom Orbanom, predsednikom Argentine Havijerom Mileijem, ali i kineskim predsednikom Si Đinpingom, dok je direktor "Tesle" biznismen Ilon Mask redovan gost.

