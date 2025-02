PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić uručuje odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije.

Foto Tanjug

Svečanosti prisustvuje i patrijarh Porfirije i crkveni velikodostojnici, predsednik i članovi Vlade Srbije...

- Hvala vam što ste danas ovde i drago mi je što na Sretenje, na naš veliki nacionalni praznik možemo da se saberemo, okupimo i donesemo zaključke šta nam je činiti. Sve velike stvari su jednostavne i obično se mogu izraziti u jednoj reči - ili je to sloboda, ili pravda, ili čast, ili dužnost, ili milost, ili nada - rekao je Vučić citirajući Vinstona Čerčila.

Zbog slobode i pravde došlo je do ustanka 1804. godine, podseća on.

- Te reči milost, nada, pravda, bile su razlog donošenja Sretenjskog ustava iz 1835. Reč i dužnost, čast, danas su pokretač svega što radimo u Srbiji. One su temelj svakog našeg napora, one su zajedno sa drugim isto tako jednostavnim pojmovima, istovremeno i zakletva i gorivo, ono što nas opominje i tera napred. Istovremeno u tim jednostavnim, kratkim rečima nalaze se i svi razlozi zbog kojih danas uručujemo najviša državna priznanja onim ljudima koji su ih svojim delom potvrdili, koji su ih ovaplotili, koji su uživali njihovo značenje i ovom društvu dali mnogo više nego što su od njega dobili, a i tražili - rekao je Vučić.

Naglasio je da su te reči takođe danas izuzetno važne i putokaz kojim moramo da se krećemo.

- Putokaz koji su naši preci zacrtali pre 190 godina u Kragujevcu donoseći Sretenjski ustav. Ustav kojim su bile uokvirene potrebe za slobodom i pravdom i kojim je baš zato vlast podeljena na sudsku, izvršnu i zakonodavnu, a svakom pojedincu garantovano pravo na neprikosnovenost ličnosti, pravo na zakonito suđenje, sloboda kretanja i nastanjivanja, pravo na izbor zanimanja, ravnopravnost bez obzira na veru i naciju, a istovremeno ovim ustavom su ukinuti ropstvo i feudalni odnosi. Nasleđe tog ustava, jednog od prvih liberalnih ustava u Evropi, kako je rekao, čini našu obavezu da slobodi, pravdi, obezbedimo one instrumente koje njih čine nepovredivim, a nas jednakim - rekao je Vučić.

Tanjug / Strahinja Aćimović

Naglasio je da samo samo takvo društvo, za koje i dalje moramo da se borimo, može da nam donese ostvarenja snova naših predaka, svih onih koji su te proste reči prepoznali kao suštinu za koju vredi podneti svaku žrtvu.

- To ne znači da ćemo da vodimo oštru ili politiku bilo kakvih teških sankcija prema onima koji unutar naše zemlje podržavaju te spoljne napore za rušenje Srbije - istakao je Vučić.

Naprotiv, njima ćemo uvek i u svakom trenutku da pružamo ruku, rekao je Vučić.

- Želeći da ih čujemo, saslušamo, vidimo i razumemo koji su njihovi zahtevi, njihove potrebe, da izađemo u susret koliko je to moguće, ali i sa jednakom odlučnošću da kažemo da država Srbija nema cenu, da država Srbija je postojala, danas je jača i snažnija i biće još jača i snažnija i nikome nećemo dozvoliti da je na bilo koji način i bilo kojim putem ugrozi - poručio je Vučić.

Foto Tanjug

Ističe da je Srbija danas napadnuta od različitih spoljnih sila i poziva na sabornost.

Dodaje da Srbija neće odustati od cilja da Srbija bude najbrže rastuća ekonomija u Evropi.

- Mi od svog cilja da Srbija bude najbrže rastuća ekonomija već ove godine u celoj Evropi nećemo da odustanemo. I radićemo naporno i borićemo se i daćemo sve od sebe, bićemo najbolji u Evropi i niko nas neće na tom putu zaustaviti - poručio je predsednik na ceremoniji u Palati Srbija.

Vučić je prethodno rekao da je iz "velikog sveta" stiglo mnogo toga dobrog, od velikih investicija, radnih mesta, ali i ponešto što svako ko hoće da vidi, prepoznaje s lakoćom.

Kako je dodao, samo oni koji se prave da ne vide, to ne žele da primete.

- Tako, videćete da vam o nasilju ponajviše zahvaljujući tim trendovima i modi koja nam je došla iz velikog sveta, uz mnogo novca, preko različitih socijalnih mreža, primetićete da vam uvek najveći nasilnici govore o borbi protiv nasilja. Videćete da vam o potrebi za očuvanjem i napretkom institucija govore oni koji nemilosrdno gaze pre svega institucije - rekao je Vučić.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

On je dodao da se može videti da o razgovorima i demokratiji govore oni koji nikada ne žele razgovore i pregovore, a od demokratije sve priznaju, sem izbora, referenduma i narodne volje.

- Videćete da je sve obrnuto, da je sve postavljeno inverzno-perverzno - rekao je on.



Objasnio je da "Srbija nema cenu, i da će biti još jača i snažnija i da nikome nećemo dozvoliti da je ugrozi".

- Kada se borite za otadžbinu i za slobodu svoje zemlje onda alternativu nemate, onda morate da budete i hrabriji i jači i snažniji i slobodoumniji nego ikada - rekao je on.

Tvrdi da je Srbija pod najtežim mogućim pritiscima zbog toga što tri godine ne uvodi sankcije Rusiji.

- Sretenjska Srbija, snažna i ekonomski jaka Srbija uspela je sve pritiske da izdrži i danas se vidi koliko je naša politika bila odgovorna. O Srbiji, njenoj budućnosti može da odlučuje samo njeni građani - to je zavet Sretenja, to je Karađorđev zavet - rekao je on.

Foto Tanjug

Ministar spoljnih poslova Republike Azerbejdžan Džejhun Bajramov, šef Slobodarske partije Austrije u Evropskom parlamentu Harald Vilimski i guverner Jonskih ostrva Janis Trepeklis prvi su među nagrađenima kojima je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio odlikovanja.

Ordenom srpske zastave prvog stepena odlikovan je ministar spoljnih poslova Republike Azerbejdžan Džejhun Bajramov - za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan.

On je po primanju odlikovanja održao govor i istakao da su Azerbejdžan i Srbija strateški partneri i istinski prijatelji.

On je rekao i da to odlikovanje pokazuje koliki značaj rukovodstvo Srbije pridaje rukovodstvu njegove zemlje.

- Azerbejdžan i Srbija su strateški partneri i istinski prijatelji. Naše partnerstvo se zasniva na zajedničkoj istoriji, na zajedničkoj viziji i uzajamnom poštovanju između dva naroda - rekao je Bajramov pošto mu je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Palati Srbija uručio orden srpske zastave prvog stepena povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije.

Dvojica predsednika, kako kaže, igraju suštinsku ulogu u razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Azerbejdžana u svim oblastima.

- Srbija i Azerbejdžan su posvećeni osnovama međunarodnog prava i tu rade na unapređenju mira, prosperiteta i stabilnosti u regionu, ali i izvan njega. Kroz naše zajedničke napore i zalaganja nastavljamo da poštujemo kulture, da pomovišemo ekonomski rast i da podržavamo jedne druge u dostizanju zajedničkih ciljeva. Naši bilateralni odnosi su okarakterisani stalnom razmenom visokih poseta, održivim političkim dijalogom, bliskim parlamentarnim odnosima i zajedničkim zalaganjima na međunarodnim platformama - kazao je on.

Bajramov je izrazio nadu da će prvi sastanak Saveta za strateško partnerstvo biti održan ove godine između dve zemlje na najvišem nivou.

- Upućujem svoju najdublju zahvalnost za ovakvu veliku čast, posvećen sam jačanju veza koje vezuju naše narode. Unapred se radujem da radimo zajedno u predstojećim godinama na dobrobit naših zemalja i naših naroda - poručio je Bajramov.



Ordenom srpske zastave prvog stepena odlikovan je šef Slobodarske partije Austrije u Evropskom parlamentu Harald Vilimski - za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Austrije.

Ordenom srpske zastave drugog stepena odlikovan je guverner Jonskih ostrva Janis Trepeklis, koji godinama nesebično pruža podršku srpskoj zajednici na Krfu, kao i Republici Srbiji, a naročito je to činio tokom NATO bombardovanja - za istaknute zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Grčke.

Sretenjskim ordenom prvog stepena, predsednik Srbije odlikovao je Akademika Miodraga Mateljevića, srpskog matematičara, redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti i redovnog profesora Matematičkog fakulteta u Beogradu, stručnjaka za kompleksnu analizu u kojoj je postigao značajne rezultate na svetskom nivou. Osnivač je i rukovodilac seminara za Kompleksnu analizu od 1991. godine - za izuzetne zasluge i postignute rezultate u sistemu obrazovanja i nauke, posebno u oblasti matematike.

Vučić je odlikovao i prof. dr Simu Avramovića, pravnika, profesora emeritus i bivšeg dekana Pravnog fakulteta u Beogradu, ambasadora Republike Srbije pri Svetoj Stolici, člana Evropske akademije nauka i umetnosti, kao i Srpskog naučnog društva i Centra za međureligijski i međukulturni dijalog, nosioca ordena pape Pija IX, najvišeg odlikovanje koje Vatikan dodeljuje laicima kao papski viteški orden - za izuzetne zasluge i postignute rezultate u sistemu obrazovanja, posebno u oblasti pravnih nauka.

Među dobitnicima su i prof. dr Slavko Gordić, profesor emeritus Univerziteta u Novom Sadu, pisac, književni kritičar, esejista čije su knjige prevedene na brojne jezike, dugogodišnji glavni i odgovorni urednik Letopisa Matice srpske - za naročite zasluge u očuvanju i promociji kulturne baštine srpskog naroda, posebno u oblasti književnosti, kao i prof. dr Nebojša Arsić, rektor Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici - za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane u naučnoj i prosvetnoj delatnosti.

Orden su dobili i prof. dr Dragan Životić, profesor u penziji sa izuzetnom sportskom karijerom, član reprezentacije Jugoslavije čiji su sportski uspesi obeležili epohu jugoslovenske atletike, a kao univerzitetski profesor i naučnik doprineo razvoju sportskog menadžmenta i nauke o sportu - za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane u oblasti sporta, kao i prof. dr Sreto Tanasić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, lingvista, filolog, dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, predsednik Odbora za standardizaciju srpskog jezika i naučni savetnik i nekadašnji direktor Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti - za naročite zasluge u javnim i prosvetnim delatnostima, posebno u oblasti lingvistike.

U ime Subotičke biskupije, za doprinos razvoju duhovnog života katoličkih vernika u Republici Srbiji, međuverskog i međuetničkog sklada, orden je primio biskup subotički monsinjor Ferenc Fazekaš.

Osnovna škola "Sveti Sava", Pirot - dobila je orden za naročite zasluge u prosvetnoj delatnosti, povodom 200 godina postojanja, a orden je primila direktorka Mirjana Rančić.

Matična biblioteka "Ljubomir Nenadović", Valjevo, orden je dobila za naročite zasluge u prikupljanju i očuvanju književnog fonda od istorijskog i kulturnog značaja za Republiku Srbiju i njene građane, u radu koji traje gotovo dva veka, a primila ga je direktorka Violeta Milošević.

Opšta bolnica Pančevo dobila je orden za naročite zasluge u zdravstvenoj delatnosti povodom 195 godina rada, a orden je primio direktor Slobodan Ovuka.

A u ime pokojnog Miodraga Kostića odlikovanje je primio njegov sin Aleksandar Kostić.

Kad je reč o oblasti umetnosti, evo samo nekih od dobitnika: Nebojša Pajkić, Nada Blam, Oliver Njego...

Za naročite zasluge i postignute rezultate u javnom poštanskom saobraćaju, povodom 185 godina postojanja, orden je dobilo Javno preduzeće Pošta Srbije, a orden je primio vršilac dužnosti direktora Zoran Anđelković.