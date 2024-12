NA RTV Pink u toku je nova emisija ''Hit Tvit'', a gosti su Siniša Mali, Milutin Bojić i Ljubiša Ristić.

Foto: Printskrin TV Pink

-Ako opozicija nema strategiju, ako ova deca nemaju pojma šta rade, ima neko ko ima plan, znači mi moramo vrlo ozbiljno ovu stvar da pratimo i da razmišljamo šta se sve iza toga krije... Njih zanima nezavisno Kosovo, da se pobuni Sandžak, da se Vojvodina ''otkači'' od Srbije- ističe Ristić.

Ministar Mali o ciljevima protesta: Potoji jedan cilj, a to je da se uruši država

- Imate primer, evo daću jednu informaciju, pre dan ili dva, dakle imate Miroslava Aleksića koji je poslao gajbe jabuka studentima koji protestuju... Svi su oni tu, svi oni iz prikrajka čekaju... Na pitanje još jedanput, predsednika Vučića hoćete li savetodavni referendum...ne, nemojte... izbori nisu tema, citiram Mariniku Tepić, oni nisu za izbore, ali su za ulicu, ističe Mali.

- Samo postoji jedan cilj, a to je da se uruši država- jasan je Mali.

- Kada blokiraju ulicu, policija im ne treba, kada dođe do nekog sukoba pitanje je a gde je policija da nas zaštiti... Kada neko hoće da prođe onda krši zakon... Ljubiša je malo pre o tome govorio, pitam vas sad, a koji su ciljevi protesta, imali smo 4 zahteva studenata, sva 4 su ispunjena- kaže ministar Mali.

Ristić o situaciji na Univerzitetu: Tamo profesori jedni druge ucenjuju, nastavnici dekane

- Ja sam član Saveta FPN-a, imenova me je osnivač, ja predstavljam državu, ima tamo studenata, ima nastavnika i tako dalje... Tamo su veliki sukobi, pojavio se predlog Nastavno naučnog veća pre nekoliko meseci da se podignu školarine, šta se desilo- ja sam kao predstavnik osnivača pitao a zašto vi prebacujete troškove na studente... Nije to bila rasprava uopšte, na kraju sam vam rekao sledeću stvar vi bi trebali da tražite dotacije od države, a ne da troškove prebacujete na studente... Tamo profesori jedni druge ucenjuju, nastavnici dekana, Univerzitet je poprište jedne političke bitke, a sada je to više nego ikad. To su deca ljudi koji su pre 25 godina idući peške iz Novog Sada došli kod mene u šećeranu i rekli hoćemo da razgovaramo sa vama.. njih 30, to je bilo 2000. godine, oni kažu sve ste vi u pravu, ali dajte neka nam daju pare, pa neka nas okupiraju-ovo su njihova deca- kaže Ristić.

Bojić: Srbija je potpuno drugačija od vremena kada sam ja bio potpredsednik Vlade

- Ono što ja posebno hoću da kažem, opet se vraćam na to, pozivi srednjoškolcima da izađu upućuju da će doći opet do nekog šišanja. Al' sam čuo urlike... opet sam čuo da su nekome pretili šišanjem... - istakao je Bojić.

- Ako je mladost buntovna, poletna, ne boji se ničega, ja mislim da ona nije ponižena, već uvažena sa ovim merama koje je predsednik izneo pred njih- istakao je Bojić.

- Srbija je potpuno drugačija iz vremena kada sam ja bio potpredsednik Vlade - kazao je Bojić.

O pomoći mladima za kupovinu stanova: Šansa koja je vezana za budućnost

- U ovoj situaciji, kada je Srbija druga najbrže rastuća ekonomija u Evropi, imamo rekordan iznos stranih investicija, Eskpo je tu 2027., nikada veće plate, penzije i minimalne zarade nisu bile, po meni, perspektiva ostanka u Srbiji apsolutno postoji - rekao je ministar Mali.

- Treba još par detalja, koje smo već započeli, za prvorođeno dete - majka koja je udata ima pravo na grant od 20.000 evra, nemojte to da zaboravite. Podigli smo jendokratne naknade za prvorođeno dete, za drugo i trećerođeno - podsetio je Mali.

- Dajete jednu sigurnost da mladi ostanu i svoje snove ostvare u Srbiji. Sada imamo projekat koji je predsednik Vučić dao kao predlog. To je jedan od najozbiljnijih i najvažnijih programa za mlade. Za svakog mladog čoveka od 20 do 35 godina, država omogućava kupovinu stana sa samo jedan posto učešća. Drugim rečima, ako stan košta 75.000 evra, samo 750 evra treba dati za učešće. Ako košta 100.000 evra, samo 1.000 evra treba dati za učešće. Samo za 750 evra dolazite do stana - dodao je ministar.

- Kako to radimo? Država definiše garantnu šemu, mi dajemo garanciju bankama i subvencionišemo kamate, koje su daleko više od onih koje će mladi da plaćaju. Kako to izgleda na konkretnom primeru? Ako kupujete stan od 75.000 evra, date učešće od 750, prve godine vaša rata kredita je 93 evra. Od druge do šeste godine, vaša rata je 198 evra, manje od 200 evra kao što je predsednik i obećao - kaže Mali.

- Od šeste godine, koliko traje subvencionisanje, kamatna stopa ide na 257 evra plus euribor kamata. Sve preko toga daje država i subvencioniše kamate. U svetu ne postoji takav program, i nije prvi put da radimo tako nešto. Kada se desila korona, izašli smo sa garantnom šemom od ,25 milijarde evra, spasili smo preduzetnike i preživeli koronu i zatvaranje. Isplaćeno je preko 40.000 kredita, i skoro svi su vraćeni, NPL-ova imamo samo 7,2 odsto. Samo jake države mogu da izađu sa ovakvim programom, uprkos krizi u Ukrajini i drugim poteškoćama u svetu - zaključio je Mali.

On dodaje da se ubrzano radi na pripremanju zakona i da će od polovine januara naredne godine imati taj predlog pred parlamentom.

Ministar Mali: Mi pokušavamo da unapredimo obrazovanje

- Ja postavljam pitanje ljudima koji organizuju te proteste, a šta ćete da radite kada dođe i prođe ispitni rok? Deca moraju da završe školu, moraju da završe fakultet. Ono što je predsednik Vučić rekao, zahtevi su ispunjeni. Mi radimo svoj posao, od sutra se bavimo redovnim aktivnostima, što se nas tiče, zahtevi studenata su ispunjeni - kaže Mali.

- Mi pokušavamo da unapredimo obrazovanje u Srbiji kroz izmene Zakona o obrazovanju. Par godina unazad, predsednik Vučić i premijer govore o tome kako moramo da unapredimo sistem obrazovanja. Osim povećanja plata prosvetarima od 1. januara od 11 odsto, u odnosu na 8 odsto onima u javnom sektoru, želja nam je da dovedemo i strane privatne fakultete kako bi povećali izbor. Tu smo, interesantno, naišli na otpor univerziteta - jasan je ministar Mali.

- Neka građani sami zaključe. Oni deklarativno samo govore da treba da se unapredi obrazovanje, ali ne i da se dovedu strani fakulteti. Promene koje smo uneli po uzoru na Nemačku, Švajcarsku, pokazuju sjajne rezultate, imamo rast plata, pad nezaposlenosti, mi se razvijamo i neophodno je da mladi kroz unapređeno obrazovanje ostvare svoje životne ciljeve - ocenio je ministar.

Zahtevi studenata ispunjeni

- Sve je to lepo, i dan i noć prođe, a nikako da vidimo da li su ispunjeni zahtevi... ja postavljam pitanje ljudima koji organizuju te proteste: A šta ćete da radite kada dođe ispitni rok? Ta deca mora da završe školu, vi moate da završite fakultet. Mi smo legitimne zahteve studenata ispunili u potpunosti. Još jedanput pozivamo studente da se vrate redovnim aktivnostima... Što se nas tiče zahtevi studenata su ispunjeni- rekao je ministar Mali.

- Drago mi je da su građani imali priliku da vide na koji način vreme provode studenti koji protestuju. Još jednom ću ponoviti ispred Vlade Srbije, svi zahtevi su ispinjeni. Predsednik Vučić je pokazao, svi dokumenti su skenirani i postavljeni na sajt Vlade. Drugi zahtev, da se svi uhapšeni puste kućama, je ispunjen, treći zahtev, da se uhapse osumnjičeni za incident u Novom Sadu, su uhapšeni. Četvrti zahtev, koji nije bio zvanično tražen nego su ih njihovi profesori nagovorili, povećano je 20 odsto davanje fakultetima - kazao je Mali.

- Sada, imaju priliku da pokažu kako da opravdaju nastavak protesta. Da li možda iza toga stoji nešto drugo? Sad dolazimo do pravih zahteva, ima još nekih, kažu, koji nisu iskazani. Ako su to bili jasni zahtevi, pitanje je, čemu se protesti nastavljaju? Ja pozivam studente, ako su zahtevi ispunjeni, da se vrate svojim nastavnim aktivnostima. Ako ne žele, da se vidi ko su i šta je to što oni žele - dodaje ministar.

Siniša Mali o protestima studenata: Narod nije glup, sve već viđeno

- Ako su to bili jasni zahtevi. Pitanje je zašto se protesti nastavljaju. Dakle, još jedanput, veoma težak narativ da objasne zašto se protesti nastavljaju... Ovo nije prvi put da se slade tragedijama koje su se dogodile u Srbiji.

Foto: Printskrin TV Pink

Ministar Mali kaže da ima dve varijante:

- Varijanta A, opozicione stranke u Srbiji nemaju nikakvu politiku, i u nedostatku politike, svaka tragedija u Srbiji njima je šansa da naprave neki protest, neki nered. Predsednica Skupštine je predložila izbore i referendum, oni su to odbili. Pa šta hoće, na ulice? - upitao je Mali.

- Varijanta B, da se vratimo na ono što je predsednik govorio pre par dana, da je 400 miliona evra u proteklom periodu ušlo na račune onih koji se predstavljaju kao organizatori protesta, od strane Soroša, Rokfeler findacije... Kada pratite tok novca, kada pogledate neki simbol koji koriste, kako se taj simbol koristio u drugim obojenim revolucijama, vidite da ništa nije slučajno - ocenio je ministar.

- Posebno je važno da ovde nema više od par hiljada od 200.000 studenata u Srbiji. Narod vidi šta se dešava, sve je jasno, i pitam, koja je vama "egzit strategija"? Šta ćemo za par meseci? Neko treba da polaže ispite, dobije ocene... - kaže ministar Mali.

- Šta je u stvari svrha, šta su ciljevi protesta - pitao je ministar Mali.

- Drago mi je da su svi građani imali da vide čime se bave studenti koji protestuju. Dakle, svi zahtevi studenata koje su postavili su ispunjeni - rekao je ministar Mali.

Ljubiša Ristić o studentima: Mi prisustvujemo farsi

-Mi smo pre 50 godina imali drugačiji dijalog - rekao je Ristić upoređujući aktuelne studentske proteste sa 1968. godinom i velikim studentskim demonstracijama.

-Taj nivo, nije to neozbiljnost, to je jedna vrsta nezrelosti koja je neshvatljiva... sve zajedno...zemlja je u vrlo ozbiljnoj situaciji, u jednom haosu koji se u svetu dešava...

Ristić je naglasio da će se ovi ljudi (studenti) za deset godina pitati što im je ovo trebalo.

- Ovo što danas mi gledamo, prvo nema kritičnu masu, nekoliko hiljada studenata tobož blokira, gde su ostali studenti, šta je sa njima... - upitao je Ristić.

Foto: Printskrin TV Pink

- Ja ne verujem u to, ja slušam tu vrstu priča, ''snila Vesna što joj milo'', to su druge priče potpuno. Sve u istoriji se desi kao tragediji, posle je farsa. Mi prisustvujemo farsi, ne da ne liči na 1996. i 1997., ne da ne liči na 1968. praktično ne liči ni na šta- kaže Ristić o aktuelnim nasilnim protestima opozicije.

Milutin Bojić o protestima, šišanju ćerke i pretnjama

Bojić je izjavio da se gnuša i gadi teoretičara kojima je sve to tada bilo normalno i da niko osim tada opozicionog poslanika Aleksandra Vučića nije reagovao na to.

Foto: Printskrin TV Pink

- Dete koje ima kosu do ramena, sa ukrasima u kosu, kako je ona nju pazila, čuvala i negovala... Otišla je samo prekoputa do prodavnice i kada se vratila našla onda je potpuno ošišanu. Druga deca okolo, a očito su imali svoje pomagače sa klupe iza, pribili su je uz drvo, ošišali joj kosu do glave, a neko sa ove druge klupe okolo je rekao:,,Tebi kosu, tati glavu"... Nije problem tata... Tata je tata i on treba da izdrži sve, ali da vam neko anđela, dete od osam godina pribije uz drvo, ošiša do glave i da se suočite sa tim i da se suočavate sa tim ceo život... Onda ide noć, noć pakla i sve druge paklene noći... Kako će ta kosa porasti... Onda idu ti trzaji, to nervno rastrojstvo, nicanje sede kose, hormonski dizbalansi kod deteta... - opisao je dr Bojić.

Prof dr. Milutin Bojić o protestima iz 1996. i 1997. kaže da nikada nije o tome govorio javno, njegova presuda izrečena krajem oktobra 2000. od istih tih koji danas dele lekcije iz demokratije i da je kao roditelj tada žestoko pogođen kada je njegova osmogodišnja ćerka ošišana i da druga deca pribili uz drvo i ošišali kosu uz reči ''tebi kosu, tati glava''.

Na RTV Pink počela je emisija ''Hit Tvit'', a gosti su ministar Siniša Mali, dr Milutin Bojić i reditelj Ljubiša Ristić.