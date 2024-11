Milutin Cimeša iz Surčina je rekao da mu je čast i zadovoljstvo što govori na ovoj tribini.

- Član SNS sam postao pre tri godine, kada sam video koliko naša stranka radi za naše mlade i omladinu. Nikada ranije nijedna politička organizacija u Srbiji nije posvećivala toliko pažnje mladima - kazao je Cimeša.

Vučić je potom zapitao Cimešu da kaže šta su problemi, i da ne želi da sluša hvalospeve. Cimeša je rekao da u SNS nema deljenja ljudi na one iz centra i iz provincije, i da su svi jednaki. On je istakao važnost borbe za ostanak mladih u Srbiji.

Cimeša je govorio o visini potrošačke korpe, na šta je Vučić kroz smeh poručio ministru finansija Siniši Malom: "Šta se smeješ Siniša, ovo je na tvoj račun".

Kristina Mehović sa Čukarice ističe da mlade niko nije želeo da sasluša do sada, posebno mlade žene.

- Prvu ženu premijera smo imali tek kada je SNS došla na vlast, tu je sa nama Ana Brnabić. Takođe, ističem i pad nezaposlenosti mladih, koji je četiri ili pet puta manji nego što je bio. Problem su plate, kao što je rekao kolega pre mene, pre svega u kontekstu planiranja porodice - kazala je ona.

Foto: Novosti

Vučić se potom obratio i istakao da na pitanja koja su postavljena nije lako odgovoriti, i da je želeo da čuje šta je to čime nisu zadovoljni.

- Mladost nosi u sebi uvek i bunt, neretko revolt, uvek želju za velikim uticajem, promenama, neretko revolucionarni duh. Želju da odlučujuće promenite stvari, razumljivo bez dovoljno iskustva. Nije lako odgovoriti mladima, jer oni dobro osećaju svoj život i znaju probleme sa kojima se suočavaju - kazao je on.

Predsednik ističe da će biti pomalo surov, i da niko nije u potpunosti zadovoljan.

- Da li je to uvek realno, ili saglasno stvarnim teškoćama, ne mora da bude. Sećam se, to je bila 1991. godina, bio sam student Pravnog fakulteta, tako godina kao i vi. Imate mnogo ljudi u našoj stranci, mojih tadašnjih drugova, današnjih kolega, poput Vesića recimo. On je bio pravi politički aktivista, i ne mogu da se setim da li je prošao dan ili dva da nas nije maltretirao da idemo na proteste, da slušam Lečića i Jokanovića. To je bila moda na fakultetu. Ja sam se pitao što idu da slušaju one ludake tamo, zaludu traće vreme... Ali sam sagledao potrebe mlađih ljudi u tom trenutku. Tada sam postao stipendista republičkog fonda za razvoj umetničkog podmlatka. I dobio sam prosečnu platu, i tada sam prvi put video, iako je to bilo više nego što mi je bilo potrebno, kupio sam majci usisivač "Kirbi" na 12 rata. I kada mi dođe 100 maraka da moram da isplatim poslednji dan u mesecu, kao da me je neko povukao za uvo. I tada sam naučio, i kasnije donosio drugačije odluke, da se nikada ne uzimaju krediti i ne zadužujem - kazao je on.

Vučić ističe da se u velikoj meri na lokalnu ljudi iz SNS ponašaju neodgovorno, trošeći pare iz budućnosti i povećavajući javni dug.

Foto: Novosti

- Mi smo sa 79 odsto javnog duga to smanjili na 46,5 odsto. I danas imamo duplo manju stopu javnog duga u odnosu na BDP. Morate to da razumete i da znate, to tetošenje i tepanje ne funkcioniše. Kao Tito kada je rekao da su studenti u pravu, a ni on ni oni nisu znali šta hoće. Suština nije u tome samo da vam neko podilazi, već morate mnogo ranije da sazrevate i da razumete situaciju - naglasio je predsednik.

Pre dva dana je Francuska izašla na tržište obveznice, i prodavala ih po istoj ceni kao i Grčka, što će reći da je u užasnom stanju, otkrio je on.

- Tisen Krup otpušta 11.000 ljudi. BASF 3.000 ljudi. Kontinental 7.000 ljudi. U Francuskoj je još teže, na svaki način. U Rusiji je referentna kamatna stopa, da znate istinu i da ne navijate, 21 odsto! Da vam prevedem to, u devizama ne možete dobiti krediz ispod 30 odsto kamatne stope! Kako da kupite stan ili kuću.

Predsednik podseća na situaciji u Siriji, Ukrajini i Izraelu, i ističe da se čini da se sprema veći svetski sukob.

- Kod nas je nezaposlenost mladih na 20,2 odsto. Kada sam postao predsednik Vlade bila je 53 odsto! Sada dolaze Indijci da rade na građevini, nema više naših radnika, ili ih nema dovoljno. Mi imamo bržu stopu rasta nego drugi, bolje se živi, a moraće da se živi još bolje. Meni je estonska predsednica rekla da kada pređemo prosečnu platu od 1000 evra ljudi počnu da se vraćaju u zemlju. To je za nas ključno. Ja kada sam u Beču bio video sam celu koloniju Srba u jednom hotelu, njih 19 je radilo. I video sam da mnogi hoće da se vrate - rekao je Vučić.

On ističe da moramo menjati sebe, i dodao je da u državnoj upravi ne može biti plata veća od 60.000 dinara ako neko nema iskustva.

- Ja mislim da je to naš najveći problem, što niste išli u privatni sektor. Kod nas traže samo sigurnost, da rade što manje i da budu plaćeni od države, a da rade nešto sa strane. Mi imamo problem sa investitorima spolja. Recimo u Kraljevu i Kragujevcu imate 14 odsto dana izgubljenih na bolovanja. Naprave dogovore sa lokalnim lekarima, oni izdaju po 11.000 opravdanja za bolovanje, i nema ko da radi u tim firmama. Čim dođe sezona idu da beru maline, pa se ne pojavljuju na poslu. I svaki put je tako, zato što kod nas samo jure siguran posao, da se njemu manje posvete, a onda da rade nešto drugo - istakao je Vučić.

Foto: Novosti

Naglasio je da mnogi ljudi i dalje ne cene zanate koliko bi trebalo, i da mnogi jure samo da završe fakultet.

- Molim vas za malo veći angažman, da ne tražite umešeno pa obešeno. Stvari se ne rešavaju lako, i nikada se nisu rešile lako. Ništa vam neće pasti sa neba, sve zavisi od vašeg rada i znanja. Moj vam je savet da radite što je moguće više, i da učite što je moguće više. Završili vi na mestu predsednika ili premijera, ili završili kao nastavnik ili u zatvoru, jedino što niko nikada ne može da vam oduzme je ono što znate i što imate u glavi - rekao je predsednik.

Dodaje da on ima troje dece, i da su mnogo različiti jedni od drugih.

- Razmišljajte o svojoj glavi, jedino što vredi je taj mozak, to što znate. Sve ostalo je bezvredno. Znam, govorim iz sopstvenog slučaja, gledajte da učite i radite. Svaki problem rešavajte time što ćete biti mudriji i pametniji. Jutros sam imao sastanak sa Pešićem i Čovićem, hoćemo da gradimo veliki košarkaški centar. Videćete, kao što više niko neće da igra u Pioniru ili Hali Sportova, svi hoće da igraju u Areni, pa moramo i nju da obnovimo. Novo vreme donosi nove standarde. Morate pratiti šta se dešava u svetu i u zemlji - kazao je Vučić.

Naglasio je da se protivi uvođenju četvorodnevne radne nedelje, i kaže da takvi eksperimenti daju rezultate samo oko tri meseca.

- Tako u državnoj upravi, svi trče na produžene vikende. Svima male plate, a svi idu u Malagu i Barselonu. Od Šimona Peresa sam naučio jedno: Onaj koji ima 14,15,16 godina mora da počne da radi. A magarac od 50 godina mora da uči, osim što radi, da bi mogao da ide u korak sa vremenom. Ja pola stvari o kojima vi govorite ne mogu da pohvatam, i nemam dovoljno vremena da učim o tome. Nemojte vi biti hendikepirani. Idite na selo pomozite rodbini. Trebaće nam 10.000 volontera za Ekspo. Šta reče Siniša? Između 25 i 30 hiljada volontera. Uđite u to, lepo ćete se družiti, a naučićete milion stvari. Da naučite deo stranih jezika, da upoznate nove kulture i ljude. Stalno tražite da radite, da napredujete - kazao je on.

Ističe da je veliki problem što deca ostaju u roditeljskoj kući do 32. godine.

- Nisam došao sa spremnim rešenjem, ali ako je to pitanje prvog stana, mi ćemo probati do Nove godine da nađemo neko rešenje. Kojiću, sedi i napravite oko toga. Nemojte Miloša opterećivati, on ima dovoljno problema. Da vidimo kako da damo veće učešće države - kazao je predsednik.

Foto: Novosti

Ističe da je odličan projekat kuće na selu, ali da to hoće samo dva posto mladih.

- A ljudi hoće da rade i žive u svojim urbanim sredinama, moramo da ponudimo rešenje. I ako im to ponudiš oni će ranije morati da počnu da rade. Da im damo dugoročno, po najnižim kamatnim stopama, da damo 10 ili 20 odsto grant ili popusta. Da to bude minimalno, da mi to izdržimo, a da njih ne košta ništa i da mogu ranije da se osamostale. Probajte da nađete najbolje moguće rešenje. To mora biti dostupno i čoveku u Blacu i Babušnici, ali mora biti dostupno i ljudima u Beogradu i drugim gradovima - rekao je predsednik.

On je poručio saradnicima, po pitanju obnove fasada, da to ne sme stati samo na Beogradu, već mora biti urađeno i u svim drugim gradovima.

- Još jednu sitnicu da kažem. Gledao sam juče štrajk italijanskih radnika. Kažu neki od njih da nemaju platu ni 1.500 evra. Samo da imate u vidu da ćete imati toliku platu za tri godine u Srbiji. A troškovi će nam i dalje biti niži nego u Italiji. Samo hoću da vam kažem da razmišljate o svojoj zemlji, da znate da i vi imate obavezu prema svojoj državi. Sve što uradite i napravite u ovoj zemlji, svaki hleb koji umesite i knjigu koju napišete, svaki sok koji popijete, doprineli ste napretku ove zemlje. Što bi rekao ovaj moj najmanji dečak: "Tata, ne smaraj", spreman sam sada vas da čujem - kazao je Vučić.

Na kraju je poslao posebnu poruku mladima: "Nikada, nikada, nikada ne podilazite ulici".

- Kada je u toku hajka na nekoga, sklonite se i ne učestvujte u tome. Nikada u strahu ne donosite odluke, nikada pod pritiskom ne donosite odluke. Šta mislite što nisam požurio jutros da kažem da Srbija nema ništa sa eksplozijom na kanalu Ibar-Lepenac. Što, da se pravdam nekome? A znaju da nismo to uradili! Da jurim po svetskim medijima da se pravdam, iovako će da tumače kako hoće - rekao je predsednik.

Odgovarajući na pitanje Kristine Marašević predsednik je rekao da je ključno da vratimo ljude u Srbiju.

- Tačka povratka se zove projekat. Ali ako ja ne znam ništa o tom projektu, to znači da drugi ljudi tek ništa ne znaju. Mi imamo veliku dijasporu. Tim ljudima je najvažnije da stvari neće ići unazad, moramo razmišljati šta je najbolje i najsigurnije da uradimo po tom pitanju. To je veoma veoma važna tema - rekao je on.

Dušan Ilić sa Savskog Venca je pitao šta bi mladi ljudi koji su zaintersovani za politiku trebalo da čitaju.

- Za sve ljude koji hoće da popune rupe, a svi ih imamo u znanju, predlažem Kisindžerovu "Diplomatiju". Lako je gradivo za čitanje, nije problem za čitanje bez obzira na znanje i zanimanje. Imate sada nekoliko fantastičnih knjiga, čitao sam "Crni labud". Zato sam i znao kako su neki na ovim tragedijama pokušali da grade političku budućnost. Sve ide odlično u zemlji, a onda dođe korona. I kako da se suočite sa time. To su ti iznenađujući faktori koji padnu sa neba, i nemoguće je prepoznati reakciju ljudi. Mi smo imali najnasilnije demonstracije tokom korone zbog produženja karantina. Niko nije imao šta da nam zameri, četiri vrste vakcina, sve... Sada čitam "Istoriju Ukrajine", dostavio mi je Dmitro Kuleba dobre knjige. Na engleskom naravno, pošto ukrajinski ne mogu da razumem. A na ruskom i engleskom imam ruske knjige i njihove verzije knjige. Tu je velika borba oko knjaza Vladimira i Jaroslava, to su dve ključne ličnosti. Nije loše da vidite zašto je taj sukob toliko dubok i težak, između ta dva bratska naroda - otkrio je Vučić.

Kaže da se nadao božićnom primirju u Ukrajini, ali da vidi da sada od toga nema ništa.

- Uzdao sam se u to, ali nema ništa. To će biti samo sve gore, plašim se da klizimo ka sukobu do sada neviđenih razmera - rekao je on.

Predsednik ističe da ga mnogo pogađa vršnjačko nasilje, i pomenuo je strašan slučaj iz Leskovca.

- Ali morate znati da je sada takvih slučajeva mnogo manje, i da su zakoni mnogo oštriji. Čuo sam jedan strašan podatak, kada pričamo o nasilju. Mi 32.000 mera imamo izrečenih u 2023. godini, zabrane prilaska. To je jedan odsto muškaraca u zemlji, nenormalno veliki broj. A imajte u vidu da tri puta više žena verovatno nije ni prijavilo nasilje. Taj problem je ogroman, mora da postoji žestoka krivično-pravna sankcija, i opšta, moralna osuda celog društva. Možeš da vičeš: "Živeo SNS", ali ako ti tučeš svoju ženu onda si đubre na kub i nikada mi nećeš biti prijatelj. Uvek pitam, šta bi uradio da neki magarac to uradi sa tvojom ćerkom. Tako ćerka dovede dečka, ja kažem dođi sedi, tri puta obavimo razgovor. Kao u "Mi nismo anđeli" - kazao je Vučić.

To mora biti nedozvoljena i nenormalna stvar, kazao je Vučić, govoreći o porodičnom nasilju i nasilju nad ženama.

___________________________________________________________________________________

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekan je aplauzom uz reči "Aco Srbine".

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

___________________________________________________________________________________

Brnabić je dočekana gromoglasnim aplauzom, a kako javljaju naši reporteri sa lica mesta veli broj okupljenih nije mogao da uđe u salu zbog odziva mladih da razgovaraju sa predsednikom Vučićem.

Foto: Novosti

Foto: Novosti