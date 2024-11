VUČI NA SAJMU VINA: Srbija u prvih devet meseci ostvarila više od 10 miliona noćenja

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su Srbija i Albanija zvanično zemlje sa najvećom stopom rasta turizma u celoj Evropi i istakao da je naša zemlja u prvih devet meseci zabeležila više od 10 miliona noćenja i preko 3,3 miliona turista, a da najveći deo turista dolazi u poslednjem kvartalu.

Foto: D. Milovanović

-Onda vam je jasno kakvi će brojevi da budu. Mi nismo zemlja koja ima more, mi nismo zemlja koja ima neke prirodne lepote kojima mogu da se pohvale neke druge zemlje, iako ako svakoga od nas da pitate, mislimo da smo najlepša zemlja na svetu.

Ali smo opet sadržajem, a i ovo je jedan od tih sadržaja, uspeli da privučemo ogroman broj ljudi, da ih zadržimo u Beogradu, u drugim delovima Srbije, da time podstičemo razvoj naše privrede i da time budemo uspešniji", rekao je Vučić na otvaranju trećeg međunarodnog sajma vina, hrane i turizma "Vinska vizija Otvorenog Balkana" na Beogradskom sajmu.

On je zahvalio vinarima iz Srbije koji su, kako je istakao, mnogo napredovali u prethodnih sedam-osam godina.

-Malo koji deo naše privrede je tako uspešan i toliko mnogo i toliko snažno napredovao kao naša vinarska industrija. Ponosan sam na vaš težak rad, ali neka od tih vina dobijaju po 100 poena od Parkera, od Džejmsa Saklinga - 93, 94 poena. To su fantastične stvari za našu zemlju. To povećava ugled naše zemlje na svakom mestu. To pokazuje koliko i kojom brzinom Srbija napreduje, naglasio je Vučić.

Citirao je i Bendžamina Frenklina koji je rekao: "Vino čini svakodnevni život lakšim, manje žurnim, ali sa manja tenzija i više tolerancije".

-I samo da to mi u regionu još bolje razumemo, onda sam sasvim siguran da ćemo i po ovom pitanju, ali i po svim drugim pitanjima imati još mnogo više uspeha, rekao je Vučić.

Vučić je zahvalio svim velikim kuvarima, velikim šefovima kuhinja koji su došli u Beograd da učestvuju na sajmu navodeći da su u prestonici Srbije neka od najpoznatijih evropskih imena.

-Tu su iz najboljih evropskih restorana sa tri Mišlenove zvezde, sa dve i jednom Mišlenovom zvezdom. Ovde su vam i Lodoviko i Margo. Sve što vredi u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Albaniji je ovde. Imate vina i iz Bosne i Hercegovine i iz Hrvatske, o Sloveniji da ne govorim, rekao je Vučić.

Obraćajući se gradonačelniku Ljubljane Zoranu Janković kazao je da se Srbija približila Sloveniji po kvalitetu vina.

-Još ste vi malo ispred, zahvaljujući Goriškim brdima, ali približila se Srbija opasno i za jedno dve godine saopštiću, nadam se, za mene odličnu vest, a neće ni za tebe da bude tako teško da prihvatiš da je Srbija i po kvalitetu pretekla Sloveniju, rekao je Vučić.

Zahvalivši se svima koji su došli po, kako kaže, romantičnom snegu, poželeo im je da uživaju u dobrim vinima.

(Tanjug)

