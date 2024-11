BRNABIĆ IZ RIMA: Italija je stava da je Srbiji mestu u EU i pre 2030. godine (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNICA narodne skupštine Ana Brnabić obratila se iz Rima.

Foto printskrin Tanjug

O poseti Rimu

- Današnja poseta bila je dobra. Čitava rad i trud predsednika Vučića sa predsednicom Vlade Đorđom Meloni se isplatio. Čini mi se da do sada nikada nismo imali ovakve prisne odnose sa Italijom. Važni su bili sastanci sa predsednikom Predstavničkog doma Republike Italije Lorencom Fontanom i sa Trimontijem koji je predsednik odbora spoljnih poslova u Predstavničkom domu, ali i gospođom Stefenijom Kraksi koja je predsednica odbora za spoljne poslove i odbrane u Senatu Repulike Italije. To su tri najvažnija sastanka. Njih troje predstavljaju tri različite partije u okviru koalicije: Forca Italija, Liga i Braća Italije. Imali smo priliku da razgovramo sa predstavnicima tri partije i vodećih ljudi.

- Italija je zemlja koja u ovom trenuku uz Mađarsku najviše promoviše evropske integracije Srbije. Oni proakitno sami idu od države članice do države članice EU i nagovaraju ih da je neophodno da Srbija otvori taj klaster 3. Da nakon tri godine bez pozitivnih vesti je krajnje vreme da se otvori klaster 3. Italija to sama radi. Italija je stava da je Srbiji mestu u EU i pre 2030. godine. Ne mislim da je to realno jer postoje mnoge države članice koje su skeptične. Ali za građane je važnto da znaju da je to stav Italije.

Foto printskrin Tanjug

- Veliki su prijatelji i svaki dan sve su bolji. Mi očekujemo da naša Vlada uskoro ima četvrtu zajedničku sednicu dve Vlade, Vlade Italije i Vlade Srbije. Moje je bilo da iskoristim sve sastanke da u tom smislu razgovaramo da ta zajednička sednica Vlade treba biti propraćena i sa jasnom porukom parlamentarne saradnje. Da se vidi ta sveukupna saradnja između Srbije i Italije. Pozvala sam gospodina Fontanu da dođe tom prilikom i da mi potpišemo jedan sveobuhvatan sporazum između Srbije i Italije a onda da vidimo kako zajedno možemo da govorimo ili da unapredimo i naše prisustvo u EP bez obzira što nismo član EU. Ipak je važno kada se u Evropskom parlamentu govori o Srbiji da postoji tamo mnogo veći broj evroparlamentaraca koji zaista znaju šta se u Srbiji dešava i šta Srbija radi umesto da govore o Srbiji bez proverenih informacija što se dešavalo u prošlosti. I tu imamo dobar plan saradnje sa Italijom.

- Imala sam i dobre sastanke i sa Luis Univerzitetom zahvaljujući inicijativi Aleksandra Vučića i efikasnom radu Vlade Srbije da se sa nekim od najboljih italijanskih fakulteta Luis i Bokoni potpiše ugovor o saradnji i da već tokom 2025. godine ostvarimo skok u budućnost i krenemo da otvaramo strane univerzitete i njihove ispostave, kampuse u Srbiji kako bi podigli nivo konkurencije u visokom obrazovanju Srbije. Ali kako bismo Srbiju postavili kao obrazovani centar Balkana i privukli veliki broj studenata iz regiona da dođu na te univerzitete i studiraju iz Srbije i Beograda i drugih gradova. Očekuje se da će se tokom 2025. godine potpisati prvi ugovori. Italijanska privreda je zainteresovana za tako nešto ali i Luis univerzitet.

-Drago mi je da poručim svih našim građanima iz Rima da su predstavnici Konfi industrije, odnosno intalijanske privrede, da im najbolji odgovori dolaze iz Srbije. Italijanska privreda želi da širi poslovanje u Srbiji. Postoji veliki broj investitora koji nisu prisutni u Srbiji ali žele da dođu. Italija je jedan od naših najjačih privrednih partnera na evropskom kontinentu. Naša sveukupna robna razmena je prevazišla pet milijardi evra a kad to pogledate do sada zajedno sa septembrom očekujemo da će 2024. godina biti još značajno bolja.