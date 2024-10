NAJSLIKOVITIJI PRIMER LICEMERJA: Đedović - Prodali svoju zemlju Rio Tintu, a onda protestvuju protiv njega

MINISTARKA Energetike, Dubravka Đedović Handanović, je u svom obraćanju poslanicima obrazložila zašto Vlada i stručna javnost smatraju da prdlog opozicije o zabrani rudarenja litijuma i bora treba odbiti. Među bitnim razlozima su i negativne posledica ne samo na ekonomiju zemlje već i u njenom geopolitičkom pozicioniranju.

Ona se posebno osvrnula o opozicionim prvacima koji su menjali mišljenje, „kako vetar dune“. Prenosimo deo izlaganja ministarke Đedović:

OPOZICIJA O PROJEKTU JADAR

Uprkos tome što se zanemaruje stav stručnjaka i domaćih dokazanih eksperata, ujedno se bune i protestuju oni koji su sopstvenu zemlju prodali Rio tintu i omogućili da se rudnik razvija. To je najslikovitiji primer licemerja. Ja ne znam šta je veći pokazatelj toga da govorite neistine i zaluđujete narod, ako s jedne strane svoja imanja i dedovinu kako to kažete prodate Rio tintu, a s druge strane izlazite na proteste i govorite protiv Rio tinta.

• Marinika Tepić je krajem juna objavila fotografiju sa protesta u Loznici. Naime, na protestu je bio Božidar Đedović koji je sa bratom prodao zemlju i kuću Rio Tintu a čija je supruga Dijana Đedović, liderka SSP-a u Loznici na poslednjim izborima ubedljivo izgubila. Na kupoprodajnom ugovoru koji su mediji objavili jasno se vide imena prodavaca, Božidar i Dragan Đedović, a sa druge strane kompanija Rio Tinto i njeni pravni zastupnici. Nekretninu su naplatili 76.763 evra.

• U isto vreme bliski Đilasov saradnik Marko Blagojević prodao je zemljište Rio Tintu leta 2021. za neverovatnih 717.000 evra

• Podsetiću vas i na ne tako davnu izjavu Dragana Đilasa iz 2017. kada se i dalje slagao da projekat Jadar treba da bude prioritetan projekat za RS, kao i u periodu 2004-2012.

Citiram:

Đilas 25.10.2017.

- Evo, potvrđeno je da je kod Loznice otkriveno drugo po veličini nalazište litijuma u svetu i najveće u Evropi. Hajde da pričamo o koncesiji na te rudnike, ali da fabrika baterija bude kod nas, zato što su one u svim mobilnim telefonima i električnim automobilima. Zar to nije šansa za Srbiju? To će da zaposli hiljade i hiljade ljudi i napraviti brend od naše zemlje. Zamislite u svakom mobilnom telefonu ili u automobilu deo na kome piše "Made in Srbija"- rekao je tada Dragan Đilas.

Citiram i izjavu Dragana Đilasa od 29.septembra 2024. kada je gostujući na televiziji izjavio da se Srbija rasprodaje i da naša zemlja nema nikakav interes da se eksploatiše litijum.

Pa vi sada proverite koliko je konzisten u svojim izjavama u razmaku od par godina.

Nedavno, odnosno 17. jula ove godine u Narodnoj skupštini je naveo:

“Smatram da su prirodna i rudna bogatstva Srbije velika mogućnost za ovu zemlju i smatram da će verovatno jednog dana postojati i tehnološke mogućnosti, a postojati i država da bismo mogli da razmišljamo o korišćenju tih naših bogatstava”

Slično kaže i Radomir Lazović, zeleno levi front

"To je trajna zabrana ali mi naravno ne možemo da utičemo da neko kasnije u nekoj drugoj realnosti to promeni. I to je u redu, možda će se promeniti okolnosti, možda će doći do nekih novih otkrića..."

Odnosno opozicija se ne protivi iskopavanju litijuma, već se bori da se eksploatacija vrši onda kada oni dođu na vlast.

Pre par dana u medijima Đilas priznaje greške DS-a, kao na primer što je bila prodaja NIS-a pretpostavljam, a onda navodi da ćemo da se razvijamo otvaranjem 50 rudnika širom Srbije, što je nemoguće jer bi nam za to trebalo 1000 godina narednih ako imamo u vidu da za jedan rudnik od istraživanja do otvaranja treba 20 godina. Pa kaže “kada se Nemačka spremi i kada počne da vadi litijum sa tehnologijom koja ne zagađuje životnu sredinu i kada Srbija postane država u kojoj ne možete da kupite ministre, predsednike ili nekog Peru na rampi koji će za 500 evra da kaže teraj taj kamion, onda možemo da otvorimo stručnu raspravu da treba raditi ili ne”

Pa jel su vas kupili kada ste ih doveli gospodine Đilas? Vređate predsednika, ministre i građane da su korumpirani i da za 500 evra dižu rampe, a Rio tinto ste u Srbiju doveli Vi i vaša stranka, ne znam samo jel to iz ličnog iskustva iznosite ova inače potpuno neistinita zapažanja u ovom trenutku?!

O izjavama gospodina Mikija Aleksića lidera Narodnog pokreta Srbije koji preti uličnim borbama ako izabrani narodni poslanici ne odluče kako je on zamislio u ovom domu parlamenta ne bih previše trošila reči. Inače, narodni poslanik Aleksić je imao konferenciju za medije gde je govorio o korupciji u Gvineji i kako je Rio tinto tamo korupcijom postavio vlast, ne znam da li je mislio na Koštunicu i DSS ili Tadića i DS koju su doveli Rio tinto I izdali mu prvih 9 dozvola. Miki Aleksić nastavlja svojim utabanim putem, ide protiv svojih koalicionih partnera kao i na izborima i optužuje ih za korupciju.

Nisu samo Đilasovi bliski saradnici prodali svoja imanja Rio tintu, pa izašli na proteste protiv Rio tinta, još aktivista je uradilo isto.

• Nebojša Petković, aktivista udruženja "Ne damo Jadar", kao i njegova supruga Marijana, predvode proteste protiv Rio Tinta u Loznici. Međutim, kada je u u javnosti otkriveno da je Nebojšin otac, Milan Petković, prodao je zemlju Rio Tintu, o čemu svedoči ugovor o kupoprodaji, supružnici su za to optužuli bolesne roditelje.

• Zlatko Kokanović iz Saveza ekoloških organizacija Srbije pre nego što je postao "ekološki aktivista" pokušao je da svoje imanje u Gornjim Nedeljicama na kojem se nalazi nelegalno izgrađeni objekat proda kompaniji Rio Tinto. Prema dokumentu iz 2019. godine Kokanović je pregovarao o prodaji zemljišta. Naime, Kokanović je sa drugim sugrađenima i bratom Zvonkom potpisao saglasnost i odgovorio pozitivno na predlog Rio tinta za otkup imovine u Brezjaku u kome prihvata ponudu za useve voćki i šumskih stabala, gde se traži cena za poslovne objekte od 1800 evra po kvadratu, za poljoprivredna i šumska zemljišta 300 evra po aru, za uređene stambene prostore 900 evra po kvadratu, za pomoćne zgrade 400 evra m2, uređene bunare koji se koriste 5000 evra, za uređene izvore koji se koriste 5000 evra. Kako su ti pregovori propali, s obzirom na to da rudnik nije planiran na delu gde braća Kokanović imaju posed, Zlatko je krenuo u opozicionu borbu. U međuvremenu je tu istu svoju zemlju poklonio Ćuti 28.7.2021. godine, da bi on onda mogao nadalje da ucenjuje kompaniju Rio tinto. Kokanović nastavlja svoju licemernu opozicionu borbu i tako je 9.avgusta ove godine rekao za svetsku novinsku agenciju citiram:

“Svi mi ovde, spremni smo da izgubimo živote, oni mogu da pucaju. Samo tako mogu da otvore rudnik. Njihov profit nas ne zanima. Odrasli smo na ovoj zemlji i na ovoj ćemo zemlji umreti. Ova zemlja nije ničije vlasništvo, pripada našoj deci”

Očigledno da je ta ista zemlja imala cenu i nije pripadala deci kada je pregovarao da bunar proda za 5000 evra.