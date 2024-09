"IZBORI, LITIJUM I SVE OSTALO - PRIČAMO U SKUPŠTINI": Brnabić odgovorila Đilasu

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je na pismo Dragana Đilasa putem društvene mreže Iks u kome navodi da su predsednik Aleksandar Vučić i Brnabić prevarili glasače.

tanjug

- Gospođo Brnabić, Promena izbornih uslova pa novi izbori su neizbežni, jer je vlast prevarila birače na prethodnim izborima tvrdeći da je odustala od iskopavanja litijuma. Vaša tvrdnja da Vučić nije menjao stav i da zato niste prevarili birače je besmislena. PREDSEDNIK Republike ne donosi odluku o iskopanju litijuma nego VLADA i nebitno je šta on misli. Nije Vam jasno ko je Vlada? Čudite se jer se Vučić zove Aleksandar, a ne Vlada? Ajmo polako. Ne kaže se ko je nego šta je Vlada. Vlada je skup ljudi koji donose najvažnije odluke za državu. Sećate ste da ste nekoliko godina sedeli za nekim velikim stolom gde je sedelo još puno ljudi i da ste Vi vodili te sastanke? I da ste glasali o nekim o nekim tekstovima za koje su Vam rekli da se zovu zakoni? E pa to gde ste sedeli se zove Vlada, ti ljudi sa kojima ste sedeli se zovu ministri. Zato su Vas zvali premijerkom, zato ste imali takozvani ekspoze u parlamentu, zato su Vas, kad ste negde putovali, sačekivali uz počasti. Zato ste godinama bili osoba koja je sa tim timom ljudi navodno upravljala državom. Vi ste kao premijerka Srbije građanima Srbije dana 20. januara 2022. na RTS-u rekli da ste ukinuli uredbu o prostornom planu posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade jadarita, da su poništeni svi upravni akti, sve dozvole, sva rešenja vezana za kompaniju Rio Tinto. Rekli ste (citiram): „Ovim je, što se tiče projekta „Jadar“ i Rio Tinta, sve završeno.“ To isto ste ponovili četiri dana kasnije. 24. januara 2022. godine, u izjavi za Insajder: „Apsolutno je stavljena tačka na projekat Jadar. Apsolutno!“ U novembru 2023, dakle mesec dana pred poslednje izbore ste rekli: “Što se tiče litijuma, za moju Vladu je (na taj projekat) stavljena tačka.“ Danas tvrdite da nije važno sve to što ste govorili, jer je Vučić govorio da on misli da je odustajanje od litijuma greška. A pošto je Vučić tako mislio onda niste prevarili birače!? Prevarili ste ih gospođo Brnabić i Vi i Vaš šef Vučić jer ste jasno rekli da kopanja litijuma neće biti! I jer niko od ljudi koji je glasao za Vas - pardon niko nije glasao za Vas – niko od ljudi koji je glasao za Vučića i SNS nije znao da hoćete da kopate litijum! Prevarili ste birače i time što ste se, sami ste to potvrdili, lažno predstavljali kao premijerka jer očigledno Srbija nije ni imala Vladu. Ali o tome drugom prilikom. Zaključak (koji je nemoguće pobiti): Prevarli ste birače. Sa jednom politikom ste izašli na decembarske izbore (nema kopanja litijuma) – sada sprovodite drugu politiku (ima kopanja litijuma). Zato moraju da se, po promeni izbornih uslova, održe novi izbori. - navodi se u pismu Đilasa upućeno Brnabić na društvenoj mreži Iks.

Lepo. Napredujemo. Gospodin @DraganDjilas je usvojio neke osnovne manire i sada više nismo na "ti". Mali korak za pristojnost u našem društvu, veliki korak za Đilasa. 👏👏👏

Sve ostalo što je napisao je najbolji odraz njega samog - bahata, nadobudna, nevaspitana, mizogina baraba.… https://t.co/cKuzXTvCI8 — Ana Brnabic (@anabrnabic) September 19, 2024

Kasnije je usledio odgovor predsednice Skupštine.

- Lepo. Napredujemo. Gospodin Dragan Đilas je usvojio neke osnovne manire i sada više nismo na "ti". Mali korak za pristojnost u našem društvu, veliki korak za Đilasa. Sve ostalo što je napisao je najbolji odraz njega samog - bahata, nadobudna, nevaspitana, mizogina baraba. Još jednom - ja Vam nisam iz te Vaše Multikom stranke, pa da pognem glavu i ćutim za platu otetu od građana Srbije. Za mene ste čovek koji je uzimao od dece da bi se bogatio kroz svoj rijaliti program. Kukavica koja voli da ponižava druge. U suštini - slabić i oportunista. Izbori, litijum i sve ostalo - pričamo u Skupštini. Da Vam kažem u lice. - odgovara Brnabić

BONUS VIDEO:

Opozicija pustila Ćutinu poslanicu "niz vodu", svu krivicu svalili na nju, pa zakukali