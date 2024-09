BRNABIĆ NA TV HEPI: Predsednica skupštine o svim aktuelnim temama

PREDSEDNICA Skupštine Srbije, Ana Brnabić, gostovala je na televiziji Hepi gde je govorila o Vučićevoj poseti Ljuboviji, Rio Tintu, opoziciji, kao i o drugim aktuelnim temama.

Foto: Printskrin/ TV Hepi

Predsednica skupštine Ana Brnabić osvrnula se na posetu predsednika Vučića u Ljobiji i na kritike opozcije vezane za samu posetu.

Takođe, Brnabić je i prokomentarisala izjavu profesora na N1 da je Rio Tinto Rols Rojs za rudarstvo.

- Istina je, ja bih rekla da nakon onog neverovatnog sastanka Vučića sa građanima u Malom Zvorniku koji je trajao preko četiri sata, ovaj sastank u Ljuboviji, gde je Vučić takođe insistirao ne samo da dođe Rio Tinto, već generalni direktor Rio Tinda i da odgovora koliko god sati treba pred kamerama, uživo, pred narodom.

- Videli smo i ono što je zanimljivo da je najteža pitanja i najdirektnija imao upravo predsednik Aleksandar Vučić. Rekao je: kako ćete ljudi zaštiti naše vode? Jer su nama naše vode najvažnije. Kako ste rešili problem deponije? Kakve će to biti folije? Šta ste dodatno uradili, zato što sam vam pre nekoliko godina rekao da nećemo dozvoliti da deponija Jalovište bude pored reke, i da nismo najsrećni sa tečnim otpadom. Onda smo čuli da je na instiriranje Vučića Rio Tinto uložio još sto miliona evra na dodatno rešenje i novu tehnologiju da Jalovište bude čvrsto, a ne u tečnom stanju da ne budu zagađene naše reke.

- Takođe i značajna pitanja, hoće li ljudi moći da nastave da se bave poljoprivredom? Hoće li biti bilo kakvih problema? I tema sumporne kiseline, objasnite nam? Dakle, on je imao najdirektnija pitanja i vraćao ih. I to je ono što boli opoziciju, a to je da u jednom trenutku i oni građani koji su učestvovali na protestima počeli da dobacuju Rio Tintu da odgovori na pitanja jer ih je predsednik pitao.

- Onda ste opet videli dve stvari koje su važne. Prva, oni koji su organizovali proteste nisu došli. Nisu došli ni onda kada je Vučić bio u Nedeljicama ni kada je bio u Malom Zvorniku, ni kada je bio u Ljuvoviji. Nisu došli da kažu u lice predseniku Vučiću sve što imaju. Što onda pozivate na ulicu? Što će te onda sutra da pozovete ljude da izađu na proteste i blokiraju saobraćajnice, da se vezuju za pruge, da blokiraju brzu prugu Beograd-Novi Sad. Što ćete ih zvati ako se niste vi udostoji da doćete na sastanak sa Vučićem koji je tamo sedeo preko osam sati?

- Nemaju šta će da pitaju, oni nemaju pitanja za koje Aleksandar Vučić nema odgovor. Nemaju pitanja za Rio Tinto. Videli ste koliko je ljudi bilo tamo i postavljalo ozbiljna pitanja Rio Tintu, bogami se i Rio Tinto znojio. Posebno se znojio na pitanja Vučića i na njegov stav. Koji je rekao, ljudi bez ove tri stvari, vode i zaštita voda i deponija i da potpuno razumemo sumpornu kiselinu plus četvrta stvar, poljoprivreda, nema projekta. Imate 22 meseca dodatno, ali da znate da ćete se pomučiti. Malena Srbija neće pustiti to tek tako. Prvi je Aleksandar Vučić onaj koji je rekao da nećemo dopustiti izvoz sirovina. Ljudi moraju da razmisle o tome. Nije bilo protesta dok je bila vlast koja je govorila mogu da izvezem šta god hoću. Situacija je u Srbiji toliko loša u to vreme bivše DOS-ovske vlasti da i rudnik mi nešto znači. Kako god da je bilo, nije se pričalo o životnoj sredini. Nije se pričalo o tome da mi ne budemo sirovinska baza već da budemo proizvođači. Aleksandar Vučić je rekao da mi nećemo da budemo sirovinska baza već proizvođači.

- Dva velika problema su za ljude koji organizuju proteste. Prvo, na osnovu čega će oni sada da ljude zovu na ulicu? Tamo su u Ljuboju došli ljudi iz Užica i Prijepolja i čekali po pet sati, ali oni se nisu došli da dođu i da vide predsednika. Tu pre svega mislim na organizatora protesta iz Krupnja, kao što je Štefika, zaposlen u Srbijašumama. Bilo je nekih drugih ljudi, ali nije bilo onih osnovnih kao što su "Ne damo Jadar". Nije bilo Kokanovića, Petkovića, Đedovića.

- Druga stvar koja smeta ljudima koji finansiraju kampanju protiv Rio Tinta je da je ovo organizovana kampanja koja bog te pita koliko miliona košta. Desetine i stotine milona evra. Koja je dobro organizovana, kapa dole kako je sprovedena. Kampanja dezinformacija i kampanja širenja laži i lažnih vesti sa ciljem destabilizacije Srbije.

- Ljudi koji su iza ove kampanje se ne libe da udare na najosetljivije emocije ljudi, na strah ljudi, na strah za njihovu decu, na strah za život. Ovde se šire dezinformacije oko stvari za koje je ljudima najviše stalo. Ljudi su na tom sastanku predsednika sa građanima mogli da čuju da mi možemo da imamo ogromnu ekonomsku korist, ali ja neću pričati o tome, dok mi ne znamo da je svaki nas čovek bezbedan. - istakla je Brnabić.

- Rio Tinto bi trebao da ima 22 meseca da na osnovu obima i sadržaja koje država Srbija da njima da uradi, studija o proceni na životnu sredinu, za svaki deo koji njima damo. Oni koji održavaju proteste njih to ne zanima. Mi možemo da imamo ogromnu finansijsku i političku korist ukoliko koiristimo litijum, ali samo pod uslovom da to može da se uradi bezbedno, da to može da se uradi sigurno po ljude, naše reke, naše tokove, našu zemlju. Za to moramo kao država da drilujemo Rio Tinto još 22 meseca. Šta je onda problem? Što onda danas izlazite na ulicu? Mi još ne znamo ni šta ćemo im sve tražiti. Ministarstvo za zaštitu životne sredine godinama na tome radi sa najboljima našim stručnjacima i stručnjacima iz inostranstva. I Miloš Vučević kao predsednik Vlade ozbiljno o tome razmišlja i gleda svaki papir, a na prvom mestu Aleksandar Vučić.

- Zašto nećete da učestvujete u razgovorima? Zašto ne dođete i pred celom Srbijom i pred celim svetom ne postavite ta pitanja? Zašto ne kažete u lice sve Rio Tintu i Vučiću? Zato što nema tih argumenata. Čitava kampanja je kampanja za destabilizacija Srbije. Ključni agrument je zato što su sve to ljudi koji su prodali svoju zemlju ili su kao Kokanović želeli da prodaju svoju zemlju, dali ponudu na sto. Ako se brinete tako za zdravlje ili za tokove što ste onda prodali svoju zemlju? Pa vi ste prvi najlakši način mogli da sprečite taj rudnik, samo ne prodate zemlju. Čik da vidim državu koja bi pokušala eskproprijaciju.

- Ovo je pogubno za proteste, upravo ovo što Vučić radi. Kada ode ljudima na noge i kaže: hoću da razgovaram sa vama i da vas čujem. I sve to otvori za medije i kaže da sve to snimate od početka do kraja to je pogubno za proteste.

- Vidim naslovnu stranu Nove u Šolakovim medijma, opet oko palačinki. Zamislite kolko to njih boli? Šta je to tačno palačinka rijaliti? To što je predsenik napravio palačinke za naše vojnike? Zamislite kako je bilo porodicama, sestrama, braći, bakama i dekama tih vojnika? Meni je bilo drago kad sam videla i kad nas je predsednik onako naterao i nas i me i Dubravnku, bogami i Batu Gašića da mu pomognemo daa poslužimo te palačinke. To je odgovorna država. Čovek se druži sa onim ženama koji tamo rade u kuhinji, pita da pomogne nešto. To je jaka država. To je predsenik koji voli svoju državu i svoj narod. To je ono što njih izluđuje.

- Od tamo 6 dana koliko je bio, šta je sve obišao. Od puteva, bolnica, domaćinstava, malih privrednika. Pričao sa njima ozbiljno koliko država može da pomogne. Svima dao zadatke šta sve moraju da urade. Družio se sa vojnicima i decom. Pokazivao i šta je naučio u toj njegovoj školi jer mu je san da postane trener ja juniore. Od svega toga osmočasovnog sastanka sa građanima oni to svedu na palinka rijaliti. Super je to što se dešava. Sve stvari izlaze na videlo. Vidite da oni nemaju šta da zamere Vučiću. Zamislite da su oni mogli da mu nađu jedan bankovni račun u inostranstvu, pa ne bi oni pričali o tome da on pravi palačinke. Već nisu zato što nema.

- Kaže Ponoš da se sakrio kao miš u kasarni. Čovek je ušao u kasanru uveče da završi sve sastanke sa nama i onda se mi vratimo oko ponoći u Beograd, on ospava tri do četiri sata i nastavi dalje.

Predsednikca skupštine Ana Brnabić je takođe odgovorila i na kritike opozicije koji zameraju predsedniku Vučiću što je doveo ruskog ambasadora.

- Nije on doveo ni jednog ambasadora. On je samo imao svoje uobičajene obaveze. Tamo mu je kancelarija. Nije bio samo ruski ambasador, bili su i drugi. Aleksandar Vučić kaže, u redu, želite da me vidite? Super, moja kancelarija je tu i tu. Dođite u Loznicu.

- Još jedna stvar koja mi je važna. Vučić je postavio a propo te kampanje koja košta stotine milona evra koju guraju Šolakovi mediji, postavio ključno pitanje. Da li ste videli bilo koju drugu zemlju na svetu u kojoj je ovo pitanje pitanje života i smrti? I ne postoji takva zemlja - istakla je Brnabić.