''MENI JE CIRKUS TO ŠTO NE RADE NIŠTA OSIM ŠTO TVITUJU'': Predsednik Vučić o jasnoj i odgovornoj politici države i neodgovornosti opozicije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas je u Krupnju, u okviru njegovog boravka u Podrinju i razgovoru sa stanovništvom ovog dela Srbije.

- Postoje ljudi koji su uvek u stanju da svakoga ocrne i o svakome kažu nešto loše. Šta ste očekivali da čujete od političkih protivnika koji su i juče doživeli debakl? Debakl zato što su poslali svojih 6 ili 7 predstavnika, koji kada naiđu na rupu svi zajedno psuju Vučića, ali nisu u stanju da objasne odakle stotine kilometara brzih saobraćajnica i svega drugog. Do toga da se vidi da neko nema nikakvu argumentaciju. Njima je sve cirkus.

- Meni je cirkus to što ne rade ništa osim što tvituju po 10 sekundi koliko im je potrebno dnevno i očekuju da im narod ukaže poverenje, bez ikakve ideje, programa i plana. Oni će to nastaviti da rade, mi ćemo nastaviti da radimo svoj posao koji je mnogo komplikovaniji, ozbiljniji, odgovorniji. Mogli ste da vidite rezultat našeg rada - i kako izgleda bolnica u Loznici, videćete i kada pošaljemo novu opremu za ovaj Dom zravlja u Krupnju. To je ono što je naš posao i što na kraju ljudi umeju da cene. A nisam očekivao ništa drugo. Prvo su mi rekli "kriješ se kao miš, ne smeš da odeš u Brezjak i tamo gde bi rudnik trebao da bude", pa sam otišao sam, pa su zaćutali. Pa su rekli "što nisi došao do spomen kosturnice".

- Pa bio sam do spomen- kosturnice, ali na Gučevu i na Mačkovom kamenu, "ne ne nego je trebalo baš tu". Tih besmislenih primedbi koliko hoćete, na svakodnevnom nivou morate sa tim da se suočavate. Naše je da radimo. Mi smo sinoć u 12 i 5 stigli u kasarnu, a jutros u pola 7 krenuli. Nedelja je. Oni će da ustanu za oko 2 sata, oko 10 sati, pa onda kada se probude i popiju prvu kafu onda će opet da tvituju "Vučićev vašar". Ja ću do tada još 5 ili 6 sastanaka da imam, da završim sve. Na kraju ljudi cene rad i trud. Čuli ste juče i predstavnike Rio Tinta i naroda. Svi oni znaju da su oni doveli Rio Tinto. Interesantna je cela ta priča. Niko se ne pita ni ko to plaća ni kako plaća. Samo neka ljudi razmisle - nema to za džabe. Pa samo da se pitaju zašto to neko spolja plaća i ništa drugo - rekao je Vučić.

- Ja im dođem kao dežurni problem kog moraju svi da sklone, zato što nisam fasciniran sekirama, balvanima, psovkama. Ako imate ozbiljnu argumentaciju to može, a ljudi su mogli da vide ima li ili nema ozbiljne argumentacije. Težak posao nas čeka sa Rio Tintom, mnogo obaranja ruku sa njima. A kako će sve to ići videćemo u naredne dve godine, pa polako. Naše je da kao država napravimo najbolji mogući nadzor, da kontrolišemo sve i da mi možemo da kažemo ljudima da li je nešto sigurno ili ne. Ako mi ne budemo mogli da kažemo, nećemo reći, ako budemo mogli da kažemo, onda će to biti sigurno. Nama je to čisto kao suza - rekao je Vučić.