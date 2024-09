PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić nastavlja obilazak Podrinja.

Trećeg dana posete Podrinju predsednik je obišao radove na rekonstrukciji mosta na graničnom prelazu Karakaj.

Najavio je da će u školi u Koreniti biti izgrađena fiskulturna sala.

- Obišao sam decu. Deca su vredna. Veliki novac tu trošimo na prevoz, ali dobro... To su nam inače problemi sa školama. Poslušao sam svoje političke protivnike, odneo sam deci nešto, nisu bile palačinke nego uštipci - izjavio je Vučić.

On se raspitao šta je bio problem na mostu koji se renovira i dobio odgovor da nije bilo armature.

- Mi sad radimo Šabac—Loznica 54 kilometra koji otvaramo 15. decembra, odmah nakon toga brza saobraćajnica Loznica — Mali Zvornik, to je 21 kilometar. To otvara Podrinje, ka Bajinoj Bašti i Zvorniku - istakao je Vučić.

Predsednik je sa ministrom Vesićem razgovarao o novim saobraćajnicama i tome koliko će one koštati, kao i od kolike su važnosti za građane Srbije.

- Za Kadinjaču je otišla projektna dokumentacija, važno je da ljudi to znaju - rekao je on.

Dodik se zahvalio Vučiću i Srbiji na ulaganju i poboljšanju standarda i uslova.

- I mi rekonstruišemo puteve između Zvornika, Sokoca... Da bitno poboljšamo saobraćaj. Najbolje govori statistika, a to je da na ovom mostu, pre zatvaranja, 150 kamiona prošlo u oba pravca - rekao je Dodik.

O Putinovom pozivu

Predsednik Srbije objasnio je da nije ni odbio, ni prihvatio poziv predsednika Rusije Vladimira Putina da dođe na samit BRIKS-a i da je rekao "videćemo" i najavio važne sastanke koje će održati u narednom periodu.

- Odluku ćemo doneti 10. ili 15. oktobra. Nema sumnje da je važan poziv stigao, kao što imamo veoma važne ranije zakazane posete - rekao je on.

Kaže da je suština u tome da Srbija vodi nezavisnu politiku i da niko drugi neće da mu određuje gde će, kad, kako i sa kim da se viđa.

- Oni gledaju i slušaju programe i na društvenim mrežama prate samo ono što njihovi istomišljenici govore. Sam sam danas tamo ušao i šta? Ne razumem? Da mi određuju gde smem da idem u svojoj zemlji. Oni će lepo da dođu u Beograd da imaju protest, a ja ne mogu da obiđem decu. Kad ću da izađem u grad? Sinoć sam, evo večeras ću. Arapske ambasadore vodim u restoran, posle toga sve koji rade ovde vodim u kafić. Ne razumem šta pričaju, ovde sam dobio 67 odsto glasova. Kako ti smeš da ideš? Pitaću sledeći put za dozvolu.

Srbija će nastaviti da ulaže u Republiku Srpsku

Ističe da će Srbija nastaviti da ulaže u Republiku Srpsku.

- Mi smo poslednjih godina izgradili više mostova i veza nego za sto godina. Bilo im je kako da se zaustavi veza sa Srbijom. Mi slavimo na Drini ćupriju jer skoro mostova nije bilo, izgradili smo Sremsku Raču, Bratulju, obnavljamo ovaj. Moramo da gradimo nove, da popravljamo ove - rekao je Vučić.

O Rotu

Odgovarajući na pitanje "Novosti" o izjavi Rota koji ga je napao zbog pozdrava koji je Aleksandar Vulin preneo ruskom vođi Vladimiru Putinu, Vučić kaže da nije tu da polaže račune Rotu. Pre odgovora, Dodik je pitao za Rota "ko je taj kreten".

- Kada bih slušao Rota, tzv. Kosovo bi odavno bilo država i član UN, kada bih slušao Rota, Srbija ne bi postojala ekonomski, kada bih ga slušao, Republika Srpska odavno ne bi postojala... Imao sam veoma dobar razgovor sa Olafom Šolcom, a porediti Šolca i Rota nema baš mnogo smisla. Ja mu želim sve najbolje, mnogo uspeha u životu. Dobro je što je prestao da se bavi politikom jer je bio veoma neuspešan - kazao je Vučić.

Bod protiv Španije

Čestitao je fudbalerima na bodu protiv Španije, a posebno na borbenosti, hrabrosti i želji da se bore za nacionalni grb i dres.

- Super su naši igrali. Super su se borili. Suština je u tome da se borite za svoju zemlju, za svoj grb, za svoju zastavu, a ne da tražite razloge da to ne činite - rekao je Vučić.

Predsednik je obišao mlekaru Spasojević 'Zapis Tare'.

Poseta mlekari

Priča o Mlekari Spasojević počinje pre više od dve decenije, kada je Radomir Rade Spasojević otvorio mlečni restoran i odlučio da gostima, uz sendviče, peciva i burek ponudi i jogurt iz sopstvene proizvodnje. Pre toga stekao je veliko iskustvo glavnog kuvara u veoma zahtevnim, specifičnim ugostiteljskim objektima u Srbiji i Norveškoj, kao i dodatna korisna znanja.

U startu je 40 litara mleka dnevno prerađivao u prostorijama porodične kuće, a sada je ova mlekara prerasla u jedan ozbiljan porodični posao, kupljene su mašine, povećana proizvodnja.

Predsedniku Vučiću je predstavljen proizvodni asortiman ove mlekare i jogurt po kojem je ova mlekara poznata.

Vučić je rekao da ova mlekara ima u vidu, ako su im potrebne nove mašina za proširenje posla, da će im država pomoći.

Mlekara Spasojević ima oko 75 zaposlenih, među kojima su 12 njih inženjeri tehnologije i inženjeri drugih oblasti, a prosek starosti zaposlenih je tridesetak godina. Zahvaljujući svim zaposlenima, Mlekara Spasojević trenutno je jedna od najuspešnijih firmi u Srbiji.

Obilazak destilerije TIM

Predsednik sada obilazi destileriju TIM. Na početku obilaska je predsednik Vučić sa domaćinima obišao destileriju gde su mu pokazali kako se prerađuje voće, čisti tehnologija.

- Dobro šljiva miriše, možemo li da pomognemo nešto - upitao je predsednik domaćina i dobio odgovor da je struja problem.

- Ako je ljudima struja najveći problem, da probamo da rešimo to - dodao je predesednik.

- 40 godina slušam o tunelu, mi tek sada završavamo projekat i odmah idemo u izgradnju tunela. Obilaznica Užice ide odmah, radićemo i tunel ispod Azbukovice, sve će to mnogo da vam olakša. I još brzu saobraćajnicu od Loznice do Malog Zvornika. Moja je ideja bila da uzmemo pet milijardi za lokalne i regionalne puteve ali ne možeš zbog deficita, imamo pare ali ne smeš zbog deficita da se igraš. Uspeli smo da obezbedimo, da idu po 250 miliona evra dodatnih, na lokalne i regionalne puteve. Je li vam važan taj tunel pod Kadinjačom? Do kraja oktobra biće završen projekat. Već u novembu ćemo da gledamo da kompanija koja bude radila da počne to da radi - rekao je Vučić i dobio aplauz prisutnih.

Predsednik Vučić razgovara sa ribolovcima u Malom Zvorniku

Predsednik Vučić je stigao na čamcu, zajedno sa Dodikom. Na Zvorničkom jezeru osim ribolovaca, okupio se i veliki broj meštana. Vučića i Dodika dočekao je predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić.

Ribolovci su spremili ribu koju će da ručaju zajedno sa predsednicima Vučićem i Dodikom, a ima i roštilja.

- Srećan sam što sam ovde. Imamo prelepa jezera u Srbiji, ali ovo ovde moramo posebno da očistimo. Bio sam u Malom Zvorniku pre dvadesetak dana tada smo uradili sve puteve o kojima smo govorili dali smo odobrenje za školi u Borini i za ono jedno istureno odeljenje... Za Radalj projektovanje oko vode, uradili smo puteve za Ljuboviju i Osečinu. Ovo je važno i videćemo da kupimo najbolju mašinu i to da rešimo - rekao je predsednik.

Ističe da imamo više od 5 milijardi evra na računu i da hoćemo da dobijemo investicioni rejting pre kraja godine, prvi put u istoriji Srbije.

- Putevi su za ljude život. Ono što je priroda i prirodni izvori života to je voda, e zato nas očekuju teški razgovori sa svima koji bi da grade puteve, jer nikada nećemo dozvoliti ugrožavenje voda, dakle ne samo Drine. Svakako, ne drine, ali ni manjih tokova okolo. To su za nas ključne stvari. A drugo vam je putevi. Potrebna je ljudima kanalizacija, ali vam niko neće pomenuti kanalizaciju ako nema puta. Ali put mu je sve. To je ono što ste mogli da videte ovde na zapadu Srbije, ali to ljudi svuda žele - rekao je Vučić.

On je za "Novosti" objasnio šta za Srbiju znači investicioni rejting.

- Investicioni rejting bi značio da smo na nivou zemalja EU po privlačenju investicija, da smo izuzetno investiciono područje. To znači pozivnica za svakoga da slobodno investira u Srbiju. Sad smo samo na korak od invsticionog rejtinga. Očekujemo da se u novembru izjasne - rekao je Vučić.

Komentarisao je i to što je novinar Milan Ćulirk analizirao na N1 kako pravi palačinke.

- Ti su ljudi načisto izludeli. Oni više ne znaju šta će sa mnom. Sve što su rekli promašili su. Rekli su da ne smem da odem u Brezjak. Oni nemaju pojma ni gde je to. Kažu da ne smem da izađem u grad, a ja izađem i na boks i na košarku - kazao je Vučić i najavio da će i večeras izaći u grad.

U kasnim popodnevnim satima predsednik će imati sastanak sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.