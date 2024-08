''NAROD SE ZLOUPOTREBLJAVA, I TO NIJE PRVI PUT'' Palma: Propali političari hoće u subotu da izvrše puč u Srbiji

SKUP koji je zakazan u subotu u Beogradu je politički skup, a ne ekološki. Organizatori su političari, a ne narod.

Rekao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

- Narod se zloupotrebljava i to nije prvi put. Bili smo svedoci na ulicama Beograda za vreme korone kada je opozicija organizovala skupove protiv vakcinacije i ko zna koliko je ljudi to koštalo života, koji se nisu vakcinisali, a tada je država Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem među prvima u svetu imala vakcine da bi spašavala svoj narod i donirala vakcine drugim državama. Opozicija zloupotrebljava i Kosovo i Metohiju i Republiku Srpsku, a sada zlouptrebljava i Evropsku uniju. Ovo što se dešava je napad na predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Ti propali političari ne mogu da pobede Vučića na izborima i hoće putem puča da uzmu vlast. Poštovani građani Srbije, ne slušajte političke profitere, već verujte svojim očima i delima koje je napravio predsednik Vučić. Problem opozicije i svih protivnika Srbije i iznutra i spolja je to što Vučiću ne mogu da nađu ništa, da je nešto uradio vezano za kriminal. Srbija nije Bangladeš odakle premijeri i vlast beže. Jaka i stabilna Srbija ne odgovara Kurtiju, Plenkoviću, bošnjačkim političarima u Bosni i Hercegovini, nekima na zapadu i opoziciji u Srbiji. Ali jaka i stabilna Srbija odgovara nama, građanima Srbije čija deca i unuci žive u Srbiji i živeće - izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

