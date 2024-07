VUČIĆ NA TV PRVA: Predsednik Srbije o svim važnim i aktuelnim temama

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost emisije "Prva tema" na TV Prva. Vučić je tom prilikom govorio o svim važnim i aktuelnim temama.

O ubistvu Nikole Krsmanovića

Na početku emisije Vučić je još jednom izjavio saučešće porodici nikole Krsmanovića.

- Naši organi su radili svoj posao. Načelnik BIA u Loznici je obavestio načelnika policije. SAJ je reagovao u skladu sa zakonom... Istraga će pokazati sve motive, jer ima mnogo čudnih stvari u priči... Ja ne donosim zaključke naosnovu priča i teorija zavera - rekao je on.

Vučić je dodao da ima jošjedno lice iz druge države u regionu koje je pomagalo u ovom slučaju.

- Sve je veoma čudno, kao i nemačka radna dozvola, sve tu jako čudno - dodao je on.

Vučić je prokomentarisao i sraman status o ubistvu na kome je naveo da je sada "Srbija-Kosovo 1:1".

- Izgubio pare na kladionici. Ne mogu da previše govorim. To lice je bilo vrlo podložno uticaju različitih agencija, iz prostih razloga jer je malo poznato... On je najverovatnije likvidirao i srpskog vojnika, veoma je to sve čudno - rekao je Vučić.

- Ako vas kritikuje neko iz predtsavnika vlasti to je čudno, ko bi to uradio - kazao je on.

- Nije on bio neko ko je tražio spas, to je bezveze, tako da, radimo i dalje na tome.

O poseti Šolca

- Ja bih u skladu sa ovim što se danas događalo i onim što će se dešavati daću vam neke vesti... Penzioneri će saznati na koliko najamnje povećanja mogu da računaju. Hoću da objasnim kako to funkcioniše. Naredne tri godine su veoma važne i hoću da ostavimo veliki trag... To će biti 15 godina moje vladavine... Nikada niko neće uspeti dva puta za redom da tako ubedljivo pobedi na predsedničkim izborima. To smo uspeli narponom radu i stranci koja je uz mene i jer su ljudi znali da radimo stvari koje nisu uvek popularne... Znate joliko ih je bilo za mere fiskalne konsolidacije, pa gotovo niko. Što bi oni morali da znaju to, i da prvo mora da nam bude lošije da bi bilo bolje. Ja sam tada znao da govorim istinu. U vreme tih mera nema podstreka za dovođenje invesitora. Kad smo izvukli zemlju iz fiskalne konsolidacije krenulo je na bolje - objasnio je Vučić.

Kako kaže proleti 4-5 godina pa se zapitate šta ste uradili.

- Super osim što se prepirao šta je ostaio iza sebe? Koje pruge i puetev je gradio, akkve plate i penzije, imamo li kao porodica više ili manje, mogu li deca da planiraju nešto... Tako se donosi odluka kako glasati za nekog i kako birati. Već 2027. mogu da se bavim nečim drugim, a voleo bih da ostavim nasleđe pronenjene svesti, mnogo toga učinjenog - rekao je on.

- Voleo bih da budem skrajnut, u senci, ne bih da nagađam ni da garantujem jer se nisam kosnultovao sa ljudima iz partije. Ali da li bih to voleo, da.. Osećam da sve što imam energije u naredne 3 godine treba da usmerim na napredak Srbije - pojasnio je on.

- Moj životni cilj je da pokušam da u naredne 3 godine promenimo sve. Do kraja avgusta da postavimo sve, da vidim koliko je realno povećanje plata i penzija, i sve ono čime možemo da napredujemo... Inflacija nam je na 3,8%, i ne bi trebao prelaziti 4%... Na tu inflaciju povećanje plata mora da bude veće od nivoa inflacije zbog zaostaja u prethodnih 300 godina mora da ide brže i više. Pnezije ne smeju da kasne dan, ni plate ma ništa od ispunjavama obaveza... Vi ne možete da pohvatate šta sve radimo da bi obezbedili Ekspo 2027, to su plate 1400 evra, penzije 650 evra. Šolc mi je rekao mrak je bio kad sam doša, ali to što sam mogao da vidim je ogroman napredak i da sus vuda dizalice - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je retko zadovoljan.

- Danas kažu prodali ste se Nemcima, svih gluposti sam se naslušao. Svi obi koji su za tzv. Kosovo i za rezoluciju od jednom su zabrinuti za nad. Ovo je bio veliki dan za nas, važan u ekonomskom smislu i ovo je dubinski mnogo značajno. Ovo suštinski menja Srbiju, nije to pitanje rude. Da anpokon izgubimo gubitnički identite, da bude u vrhu i deo pobednika , da razmišljamo o velikim brojevima - rekao je on.

Kako je rekao večeras ima sa sobom samo jednu fasciklu.

- Kažu protivnici nema dokaza da će biti ceo lanac. Pa nema, ali znate li koliko je truda uloženo u voo danas... Na tome su radili godinama. Ja sam sam imao preko 45 sastanaka povodom ovoga. Znate li šta znači dovesti Kalenijusa u Srbiju i šta to znači za nas? Došao je u kafić u Beogradu... - rekao je Vučić te dodao da Mercedes benz želi da učestvuje u celom projektu, kao i mnoge velike evropske razvojne banke.

- Dovedete nemačkog kancelara, uradite nešto čime pokazujete da ste deo naprednog sveta... - kaže Vučić i dodaje da je tokom današnjeg razgovora Šolc bio veoma fer shodno tome da je u Čileu rekao "tamog de idemo niej cilj da osiromašimo zemlju već da pravimo proizvodnju" i da mu to služi kao ideja vodilja tokom ovog projekta, što je danas i saopštio kancelaru.

- Za nas je prvi korak pravljenje katodnih fabrika, što Kina drži 70 odsto svih fabrika. Samo 2 odsto drži Evropa, to su samo Nemački BASF, gigant i Umikorm. Razgovaraćemo sa svima! Na kraju je i čovek iz Mercedesa rekao da nemaju problema da rade sa Kinezima na tom pitanju. Naši momci iz Subotice su uspeli da naprave najbolje baterije, i to će privući mnoge kompanije. To ljudi menja sve, mi govorimo o ogromnom novcu - rekao je on.

O situaciji u zemlji

- Ne znam da li razumete o kolikom novcu govorimo. Preprada i proizvodnja baterija nam donosi 4% BDP-a od 2023. godine. To nisu normalni brojevi. Zamislite... Samo nam ovo donosi +3,97%. Već imamo Stelantis. Sledeće nedelje počinje biće veliki događaj u Kragujevcu, a az dva meseca očekujemo serijsku proizvodnju. Šta mislite kako će to da se odrzai na poslednji kvartal koji je i najvažniji... To su ogromne stvari... Ne želimo da donosimo političke mere, već na osnovu razvoja o povećanju penzija i plata. Kakao ekonomija nalaže uspeli smo da rastemo i prestignemo ostale - rekao je Vučić.

Dodatno je pojasnio da bi povećanje donelo uvećane mogućnosti za brže povećanje plata i penzija. Kako kaže prozvodnja baterija bi dovela do ukidanja PEM konvencije.

- Još nemamo garancije, pa nemamo tek smo krenuli. Prvo mora da krene zaštita životne sredine... Mi nemamo šta da krijemo od naroda. Voleo bih da nismo izgubili dve godine besmisleno, jer je neko došao na ideju da ruši Vučića. Ja sam i danas njima rekao da smo mi ti koji donosimo odluke. Ja i Vlada smo garancije da ćemo da vodimo računa o ljudima - rekao je Vučić te dodao da bez zadovoljavajućeg nivoa zaštite životne sredine nema projekta.

- Jedini smo na svetu, što ne bismo to iskoristili. Mi bismo bili svetska supersila. Nije mi jasno šta je smisao... Svi moraju da budu prvi pre nas... Nismo ćoravi i ludi. Ja recimo o Saši Jankoviću imam mnogo bolje mišljenje nego o drugim protivnicima. Svašta je o meni govorio, ali se sećam preterivanja oko Beograda na vodi zbog izlivanja Save. On ej tu i verovao.. Protiv svih tih laži ne možete da se izborite. Treba da prođe vreme da ljudi vide kakve su neistine u pitanju... - kaže predsednik.

- Mnogi misle da sam uzeo pare, zato što polaze od sebe, daju im pare zbog gluposti! Hajde da vam otkrijem tajnu. Nisam ja za 717.000 evra prodao imanje Rio Tintu. Već njegov čovek. Nisam ja prodao imanje, već gospođa Đedović iz njegove partije, i roditelji onih Petkovića, koji se danas bune. Dinar nisam dobio od njih, pre bih se ubio nego što bih tražio ili uzeo - naglasio je on. Nisam ja prodao imanje Rio Tintu... Znate zašto ti ljudi tako kažu... Za njih je nemoguće da neko sanja snove drugačije od njih. Nemam ništa prtiv njih. Moji snovi su nešto drugo. Šta će da ostane iza mene 2027. Koliko god me neko mrzeo svi se voze tim novoizgrađenim prugama, a nismo znali šta je voz. A u njihivo vreme 0, krompir puteva, železnica i bolnica - poručio je Vučić komentarišući prozivke Dragana Đilasa.

Pomenuo je da Tiršova napreduje, čeka se projekat za GAK Narodni front i za porodilište u Nišu.

- I sad problem jeklima uređaj. Kažem okej rešite za 3 dana. Kaže mi Zlatibor "pa ne može trajaće procedure" pa ne zanima me. Ja ću da odgovaram za to zašti su klime došle za 3 dana ne za 5 meseci. Meni je stalo do dece i majki, ali njima nije. Šta će im klime u oktobru. Hoćete da rešite problem ili ne? Ne krijem se i 12 se nikada nije krio. Ponosan sam što sam buldožer, neko mora takav da bude... Što se niko nije bavio litijumom a znaju koliko nam je to potrebno... Šta sam ja glup da to ne vidim? Znam ja to sve, zna ljude, uvek o sebi brinu, kad je teška odluka "e aj ti Vučiću kaži", e pa gonite me za klime sa Narodnog fronta, je r za ništa drugo nećete imati - jasan je Vučić.

Predsednik je dodao da kad se priča o snovima mora i da se radi. Kako ej napomenuo imamo najbolje ocene MMF-i da sa tim ne treba da se kocka i rizikuje.

- Ovo što radimo je sasvim izvesno i sigurno. Bez obzira što smo već povećali mnogo penziju to je samo deo nadoknade penzionerima... Penzije ja se nadam da noraju da idu najmanje i to je moje obećanje 10% uvis. Najmanje 10%, za sledeći budžet. Dal će da ide od novembra ili decembra videćemo. Prema brojevima koje sam sagledavao sa Malim i Vučevićem najmanje za penzije 10%... Minimalac u javnom sektoru će svakao biti značajno povećan, ali ne smemo da ugrozimo državu.. Meni su ovo najvažnije teme - rekao je Vučić, te dodao da će plate ići ne lineranim povećanjem, već da će se definisati razlučite grupe, te da moraju značajno da se povećaju primanja prosvetnih radnika.

- Dakle ko ima danas 40.000 imaće 44.000 penziju, a možda i malo preko toga, rekao sam minimalno - jasan je predsednik.

Vraćajući se na pitanje životne sredine, Vučić kaže da niko u Nemačkoj ne dozvoljava da im resursi i proizvodi stižu iz fabrika gde se radnici maltretiraju i gde se zagađuje.

- Svako se češe gde ga svrbi. Mene brine šta se dešava u Srbiji, njega brinu stavri koje se tiču njega. Neću to ni da komentarišem... Kada vam kaže Ćuta "sutra ćemo da upadnemo" ja se nasmejem - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da ne želi da govori o novim dokumentima koje je pokazala Ana Brnabić i koji raskrinkavaju poteze Zlatka Kokanovića.

- Ovo je priča od strateškogznačaja... To doćićemo, pa postavićemo barikade, pa kao deca. Dođite ljudi na razgovor. Spreman sam u svakom trenutku da primim Kokanovića i svakog od njih. Istrpeću uvrede. Dođite na razgovor kad god hoćete - kazao je Vučić.

Istakao je i da kada pravite najobičniju fabriku, mora da se poseče neko drvo.

- To je tako mali prostor. To je 70 puta manje od Borskog rudnika. Pričali su da je površinski kop, pa će nam reke biti zagađenje. Kod nas je podzemni rudnik ljudi. Niko ne zna gde je Čukaru Peki, to je podzemni rudnik. Da ne vidite oznaku na mapi ne bi ni znali - kaže Vučić.

Predsednik je naglasio da ne gleda N1, i potom mu je prikazan isečak iz jedne od emisija gde razni "stručnjaci" govore o litijumu.

- Mi ćemo da imamo podzemni kop i tu je prednost na našoj strani. Jadarit je najbolji litijum kojipostoji u svetu... Duga je to priča... Na dnevnom nivou ću ovim da se bavim. Sada kad sam našao Kalinijusa i sve ostale i kada smo uspostavili neku vrstu bliskog odnosa, sa grbače da vam se skinem neću... Ja sam kao stenica dosadan - rekao je Vučić.

Kako kaže srećan je što je to sve uspeo i da je zadovoljan i privatno i poslovno.

London

Predsednik je kazao da su Eneglesi izuzetno dobro sve organizovali.

. Što se tiče političkog dela, sve što sam rekao iskreno i mislim. Iskoristio sma priliku da razgovaram sa 21 političkim liderom. U dva navrata sam razgovarao sa gruzijskim premijerom... Očekujem ga u srbiji nekad u novembru decembru. To je veoma važno nama manjima. Holanski premijer Šof imenovan pre 14 dana i velika je čast da sam imao priliku da razgovaram sa njim - rekao je Vučić. Dodao je i to da je dolazak na samit bio kao dolazak na mesto gde svi treba da se hrabre za učešće u ratu.

Kako kaže iznenadilo ga je što mađarski premijer nije imao priliku da govori već premijerka Švajcarske.

- Danska premijerka je imala najsnažniji antiruski govor. Pošto sam dobio kompletnu informaciju o NATO Samitu, zato sam rekao da je ovo delovalo kao NATO+ Samit - kazao je Vučić. Dodao je i da se celo vreme samo moglo čuti "Ukrajina mora da pobedi".

Nakon što se prešlo na panele bilo je dobrih diskusija, pojasnio je Vučić.

Kako kaže Kaja Kalas i premijerka Estonije su takođe imale snažan antiruski govor.

- Mislim da je potreban drugačiji pristup, ali pošto vidim da to neće izazvati inters bilo koga, znam koliko smo mali - rekao je predsednik.

Vučić je pomenuo kako je bilo reči da se ukinu Telegram i TikTok kanali, ida se sve promenilo jer očigledno gde imate jednu TV to je demokratija, a kada imate mogućnost da gledate šta želite to je anarhija.

- Ne smem ni da govorim šta sve misli, jer sam predsednik ne analitičar. Treba da se primirimo. "Kad slnovoi travu gaze, mravi stradaju" pa da se mi povučemo i gledamo kako se veliki tuku. To vam pošeno kažem... Pričao sam sa Makronom i Šolcom, veoma su pametni, ali kako to neki vide imam veliki strah i mislim da sam bio upravu... Ovde nema kraja. Bila nam je nada što vidim da ljudi i u Ukrajini i Rusiji više ne žele da ratuju - kazao je Vučić.

- Svako umisli da je Čerčil, pa jedasn je Čerčil... Htedoh da ih podsetim kome je ostavio istok Evrope. Ali nekada je bolje da se pravite slepi i držite po strani - rekao je on.

Napadi i prozivke opozicije

- Ne manjka njima da me pitaju svaki put kad me vide. Kada imate svoju politiku i ideje i stav, kada verujete u to što radite u snagu argumentacije onda nemate problem sa tim. Kad god sam išao negde govorili su da ću morati da uvedem snakcije. Više i ne govore to... Mi svoju poziciju držimo i ponosan sam na svoju zemlju... Nemam šta loše da kažem o Ukrajini, i kad me pitaju šta radim sa Zanevskim samo da kažim pametnjakovića šta bi bilo da Ukrajina prizna tz. Kosovo - pojasnio je on.

Kako kaže sa Enverom Hodžom je imao sukobe, da je on inteligentan i obrazovan i da se nikada sa njim neće usaglasiti.

Atentati

Predsednik je povodom atentata na Roberta Fica, potom i Donald Tramp i povodom komentara da je možda i on jedan od potencijanih "meta" kaže:

- Razumem da bi se neki obradovali da me nema - kaže Vučić te dodaje da nema nikavu bojazan.

- Slušajte šta govorim... Oko atentata tri zaknjučka možemo da izvučemo. Najagresivniji su oni koji za sve optužuju druge, dakle levičari, uvek su oni ti koji gaje mržnju. Jednom sam rekao '96. sam bio zabezejnut agresijom oni koji su izgovarali poruke protiv SPS-a iako sam tada bio porpilično "desno" čak i pomalo agresivan. Prešlo se na najagresivnija dela protiv onih koji misle drugačije. Konzervatici su tradicionalnisiti i takve stvari neće da rade. Pogledjate ko cepa zastave po NS. Drugi zaključak je da će to da se ponavlja. To će da postane nešto normalno i što se pnavlja. Zamislite idete da ubijete opoziciong kadnidata čija se pobeda očekuje. Mislim da će mu Kamala Haris biti protivnik - kazao je on.

- Ta tema je trajala tri dana, nema je više, to pokazuje da postaje dozoljeno, jer se na društvenim mrežama pojavila druga tema. Šta god da se desi traje dan dva tri... Treći zaključak je da vlada toliki strah od promene moći, da oni koji se grčevito drže kako bi sačuvali svoje, žele da ba sve načine utiču na to da do takvih promena ne dođe. Razmišljao sam o govorima koje sam čuo u Londonu. Sem tih glupiranja oko Čerčila, i štp su svi puni sebe, shavtio sam ajde skloni se sačuvaj svoju zemlju, jer ovo neće na dobro izaći tu nema ničeg racionalnog - kazao je on.

Opozicija

Kako kaže stvarno ga ne zanima da je njegova sigurnost ugrožena jer ima ljude kojima veruje i kojima veruje.

O tome da li strahuje da mu crta metu na čelu, i o izjavi Igora Božića koji sramen uvrede naziva "različitim mišljenjem" Vučić je kazao da ga baš briga za ono što oni kažu i da je to izraz nemoći.

- Baš me briga o tome šta oni kažu, osim što je to izraz očaja i nemoći. Ja ćutim i ništa im ne kažem o tim uvredama. Izašao sam iz toga, ne mogu više ni da doprinesem stranci čiji sam član, u smislu borbe protiv političkih protivnika. Sada mi je splaslo interesovanje, ranije sam bio borben, a danas mi to ništa ne znači. Interesantno mi je to da oni na ovo sve kažu da njih neko targetira. Stvarno, svaka vam čast, mora da ste genije pa ste to smislili - rekao je on.

Predsednik je istakao da je upozorvaoa na vreme predstavnike opozcije da će loše proći na izborima, i da su gradovi i država samo bespotrebno izgubili 6 meseci.

- Pojedinačano bi sada SNS išao preko 51,7% bez dogovora - rekao je on u svojoj prognozi i rekao da će se sve videti i za tri godine na novim izborima.

- Za mene je važno da se pohvalim onim što ostaje iza nas - jasan je predsednik.

Kako kaže ljude jedino na kraju zanimaju rezultati. Dodaje i to da su ljudi kod nas došli do toga da svi zajedno sednu za sto i u okviru porodice odlučuju ko je bolji za njih i ko im obezbeđuje bolje uslove.

- Tako ljudi sede po SAD i pitaju se kome će svoje poverenje dati. Mislim da je to važno za ljude... Toliko mi je ovo važno danas. Ponedeljak je veliki dan za šumadiju. Hoću da se zahavlim ljudima koji su imali poverenja u nas - rekao je on.

Vučić kaže da se nada da će od januara do marta zavrpiti Višu školu i da će time svakako rekreativno da se bavi, nezavisno od scenarija 2027. godine.

- Ima tih manjih klubova... Voleo bih tu deci i da izađem sa njima - rekao je on.

Što se tiče olimpijskih sekcija predsednik mnogo očekuje i nada se da će sve biti uredu.

- Teško je protiv onih zveri igrati. Toliko su dominanti. Igrate protiv Embida, sačuvaj Bože čovek. Ali igrali smo bez Bogdanovića i još nekih, jer mogu nekom da naprave teške faule. Nadam se boljem i verujem da sve druge sportiste, i da će ispuniti cilj a to je 10 medlja... mnogo smo novca uložili, nagrade su najveće u svetu 200.000 dajemo i znaju oni to. Treba da znaju da će ih Srbija, RS, CG i čak deo Makeodnije da navija za sve njih us vim sportovima, posebno košarka koja će privući najviše pažnje. Želim in dapobeđuju a mi ćemo da ih dočekamo kako dolikuje - rekao je on.

Vučić je rekao da neće da odlučuje o Piksiju, i da neće da prihvati činjenicu da ostanemo zadovoljni sa onim što imamo.

- Menjaćemo dok ne bude bolje... Veliki su rezultati, i ako možemo u ekonomiji možemo i svemu drugom - kazao je on.

Dodao je i da će se građani sećati dugo ovog dana i pamtiti nekog ko je imao viziju.