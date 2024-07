VUJOVIĆ PORUČILA: Bićemo apsolutno beskompromisni kada je reč o zaštiti životne sredine

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je danas da će Vlada Srbije i u slučaju projekta „Jadar", kao i u slučaju drugih velikih projekata koji mogu da imaju ogroman uticaj na dalji razvoj zemlje i blagostanje građana, saslušati i argumente struke i mišljenje građana, a dalja realizacija će biti moguća isključivo uz apsolutno i beskompromisno poštovanje visokih standarda zaštite životne sredine.

Foto: Ministarstvo

Vujović je istakla da je odlukom Ustavnog suda projekat „Jadar" ponovo aktivan, ali i da Ministarstvu koje vodi još nije dostavljena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu. Ukoliko kompanija dostavi studiju, dodaje ona, sva dokumenta biće pregledana od strane timova domaćih i međunarodnih stručnjaka.

- Država se ozbiljno i odgovorno bavi zaštitom životne sredine kada je reč o razvojnim projektima i ne ubeđujemo građane praznom pričom. Ukoliko dođe do implementacije ugovora sa kompanijom Rio Tinto, bićemo apsolutno beskompromisni kada je reč o zaštiti životne sredine i zahtevaćemo primenu svetskih standarda, na dobrobit svih građana Srbije. Litijum je trenutno najtraženija sirovina u svetu, a u budućnosti bi mogao da bude važan činilac u visokotehnološkoj prerađivačkoj industriji i na teritoriji naše zemlje, koja bi Srbiji donela značajnu komparativnu prednost na svetskoj sceni. Odgovorna strategija Vlade podrazumevala bi privlačenje stranih investitora, koji će u Srbiji otvarati fabrike za izradu litijumskih baterija koje imaju najširu primenu - od automobilske do telekomunikacione industrije. Time bismo, uz očuvanje životne sredine, ostvarili ekonomsku korist koja direktno dovodi do rasta životnog standarda građana - rekla je Vujović.

Zemlje u Evropi, dodaje ona, uveliko rade na tome da iskoriste sopstveno rudno bogatstvo, dok se u Srbiji, zbog ličnih interesa ostrašćenih pojedinaca i njihovog štetnog i neargumentovanog delovanja, onemogućava dalji ekonomski napredak i sabotira civilizovan društveni dijalog.

- Pokušaji uzbunjivanja javnosti od strane neodgovornih i nedovoljno upućenih pojedinaca, koji su svojevremeno i doveli kompaniju Rio Tinto u Srbiju, a kasnije glasno isticali korist projekta za građane, vođena je očigledno njihovim ličnim interesima i nije u duhu istinske brige o narodu. Neobjašnjivo je da, i pored toga što ne barataju činjenicama i dokazima, takvi pojedinci daju sebi za pravo da iznose beskrupulozne laži. Širu javnost ipak nisu uspeli da uznemire, jer i nema razloga za brigu. Građani znaju da predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Miloš Vučević i Ministarstvo zaštite životne sredine, neće nikada raditi protiv interesa građana. Interes građana je interes svih nas, jer svi živimo u istoj zemlji, na istom prostoru, pijemo istu vodu i udišemo isti vazduh. Zato svi moramo da budemo odgovorni, da saslušamo struku, sagledamo argumente, a zatim je na građanima da odluče o potencijalnom ubrzanom ekonomskom razvoju koji će trasirati put Srbije u bolju budućnost - rekla je Vujović.

