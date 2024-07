VUČIĆ U DVODNEVNOJ POSETI EGIPTU: Predsednici se obratili - "Izrazili smo želju da bude mir u svetu" (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Egiptu.

Foto: Printskrin

Obraćanje Vučića

- Želim da se zahvalim na izuzetnom gostoprimstvu. Osećamo se kao kod kuće. Veliko hvala što smo uspeli posle 2022. i uspostavljanja Deklaracije, potpisali važne dokumete. Ugovor o slobodnoj trgovini za Srbiju i Egipat verujem da je od velikog značaja. Brže ćemo da razvijamo naše trgovinske odnose i odnose između naših industrija. To je pre svega zahvaljujući predsedniku Sisiju i njegovoj viziji savremenog sveta - istakao je Vučić.

- Saglasili smo se oko jedne stvari. Ja sam mislio da je to za normalne ljude uobičajeno, a onda vidim da je to čudo kada nas dvojica moramo da ponovimo. Nas dvojica smo izrazili želju da bude mir u svetu. Nekada bi to bilo glupo reći, a danas je to retkost i gotovo zabranjeno da se kaže. Mali je broj zemalja koje smeju da pozovu na mir, a ne na poraz jedne od strana. I zato sam zahvalan predsedniku Sisiju na mudrim rečima danas i po pitanju ukrajinske krize i drugih gorućih pitanja, da Srbija i Egipat imaju zajedničko mišljenje - rekao je predsednik Vučić.

- Mir je neophodan i najvažniji - dodao je on.

Foto: Printkskrin

Razgovarali smo o svim geopolitičkim pitanjima i svim konkretnim vidovima saradnje - od poljoprivrede do vojno-tehničke saradnje.

- Veoma brzo imaćemo zajedničke vežbe srpske i egipatske armije, pre svega naših specijalnih jedinica - rekao je Vučić.

- Verujemo da ćemo dovesti srpske investitore u Egipat, kao što su egipatski investitori dobrodošli u Srbiju. Na političkom planu Srbija i Egipat obavljaće stalne konsultacije i zastupati slične ili istovetne interese - istakao je predsednik Srbije.

- Želim da vam izrazim divljenje za način na koji vodite zemlju, posebno imajući i vidu okruženje u kojem se nalazite. Kada imate pored sebe sukobe u Sudanu, situaciju u Libiji, sa Hutima, Sirijom i svim problemima u Gazi, mogućom krizom u Libanu. Kada imate 9 miliona izbeglica koje se trenutno nalaze u Egiptu... A da vi toliko gradite u svojoj zemlji, i da uspevate da pravite i novi glavni grad Egipta, da gradite čitavu severnu obalu, vašu mediteransku obalu, a ne samo obalu Crvenog mora, to zaslužuje posebno poštovanje. Ja vam čestitam na tome i počastvovan sam što sma imao priliku da danas mnogo toga naučim od vas, da mnoge stvari pokušam da sagledam na jedan drugačiji način želeći da se tom brzinom razvija i moja Srbija - naveo je Vučić i zahvalio se još jednom na veličanstvenom gostoprimstvu.

- U Srbiji ćete uvek imati pouzdanog i lojalnog prijatelja - zaključio je predsednik Vučić i uputio poziv za posetu predsedniku El Sisiju.

- Neka živi prijateljstvo Egipta i Srbije - zaključio je on.

Obraćanje El Sisija - "Ovo je vaš drugi dom"

- Dolazak sa delegacijom u Egipat oslikava volju za zajedničkom borbom. Ekselencijo, unapred se radujem saradnji. Nastavljamo sa zamajcem. Gostoprimstvo koje ste mi ukazali kada sam bio u poseti i ciljevi koje smo od tada postigli zaista predstavljaju zajedničke temelje sveobuhvatnog odnosa Srbije i Egipta.

- Istakli smo značaj Srbije za mir i stabilnost u njenom regionu. Podržavamo inicijativu Otvoreni Balkan.

- Ovo je vaš drugi dom - naveo je predsednik Egipta.

Potpisivanje sporazuma

Počelo je potpisivanje sporazuma nakon završenog plenarnog sastanka dveju delegacija.

- Odnosi Srbije i Egipta krenule su uzlaznom putanjom nakon posete el-Sisija Beogradu. Danas se ta saradnja nastavlja posetom predsednika Vučića Egiptu - rečeno je uoči potpisivanja bilateralnih sporazuma.

Prvi sporazum koji je potpisan je sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Egipta.

Nakon dve godine pregovora, Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Egipta obuhvatiće više od 16.000 proizvoda koji će se izvoziti i uvoziti u Srbiji i Egipat.

Počeo plenarni sastanak delegacija

Počeo je plenarni sastanak delegacija Srbije i Arapske republike Egipat.

Nakon sastanka sledi ceremonija potpisivanja bilateralnih dokumenata.

Vučić se oglasio posle sastanka sa El-Sisijem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu posle sastanka sa predsednikom Egipta El-Sisijem.

"Sa prijateljem i uvaženim domaćinom predsednikom El-Sisijem o najvažnijim pitanjima odnosa između Srbije i Egipta, mogućnostima za širenje saradnje i konkretnim projektima na kojima ćemo sarađivati u predstojećem periodu. Razmenili smo mišljenja i o svim izazovima koji opterećuju današnji geopolitički kontekst, kao i o mestu i ulozi naših zemalja u novoj regionalnoj i globalnoj stvarnosti.

I Srbija i Egipat, svako u svom delu sveta, predstavljaju stubove mira, napretka i saradnje i garant stabilnosti, čime je naša odgovornost za njihovo očuvanje ogromna. Uveren sam da ćemo zajedno uspeti u tom teškom i časnom poduhvatu. Zato ćemo danas dodatno učvrstiti istorijske i tradicionalno odlične bilateralne i ekonomske odnose i otvoriti nove puteve saradnje na dobrobit naših naroda. Hvala Vam na izuzetnom gostoprimstvu, poštovani prijatelju El-Sisi"!

Počeo sastanak dvojice predsednika

Predsednik Egipta Abdel Fatah El-Sisi upriličio je svečani doček predsedniku Vučiću u Predsedničkoj palati u Kairu.

Foto: Predsedništvo Srbije

Ispred Predsedničke palate intonirana je himna Srbije.

Foto: Printscreen

U toku je sastanak dvojice lidera u Predsedničkoj palati.

Foto: Printscreen

Zajednička konferencija za novinare predviđena je za 11.50.

Vučić položio vence na grob Neznanog junaka

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić položio je vence na grob Neznanog junaka i spomen-grobnicu predsednika Anvara Sadata u Memorijalnom kompleksu neznanog junaka.

"Sa velikim pijetetom poklonio sam se senima ratnika koji su dali život za svoj narod i državu i položio venac na spomen-grobnicu Anvara Sadata, čoveka koji je daleko video, mudro vodio svoju zemlju, promenio njeno lice uz iskrenu posvećenost miru i koji je zbog toga platio najveću cenu.

Foto: Predsedništvo Srbije

Sa egipatskim narodom delimo ljubav prema slobodi i nezavisnosti, kao i istu kulturu sećanja na sve one koji su nam svojom borbom i hrabrošću omogućili da nastavimo da gradimo naše zemlje u miru.

Poštovanje prema najvećoj žrtvi koja se daje za svoj narod uvek ostaje putokaz za generacije koje dolaze i podsetnik da je mir jedna od najvećih i najskupljih vrednosti za koju svi moramo da se borimo", napisano je u objavi na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Vučića.