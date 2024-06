VUČIĆ NA TV PRVA: Predsednik o svim gorućim temama za našu zemlju, ali i dešavanjima u regionu i svetu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ovog jutra govorio je o svim važnim i gorućim temama za Srbiju... Na TV Prva pored predsednika u razgovoru su učestvovali i predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević i istoričar Goran Šarić.

Vučić o terorističkom napadu

Predsednik je na početku gostovanja pričao o jučerašnjom terorističkim napadu, te je istakao da će biti još hapšenja.

- Svi smo naučili da BIA i policija rade po nalogu Tužilaštva, treba još nešto da se zvarši ša da se ide u potstupak i hapšenje lica. Verujem da ćemo da utorka da rešimo veći deo toga i da će biti to uredu, kazao je Vučić govoreći o crvenom alarmu koji je na snazi.

O izjavi Irfana Pecija da je rezolucija o Srebrinici "Srbima nacrtala metu na čelu", predsednik je rekao da to ne može apsolutno da isključi, ali da će istraga sve pokazati.

Prema rečima predsednika postoji dobra saradnja sa islamskim zajednicama u Srbiji, te da se zna koje škole žele da šire svoj uticaj, i da se Srbija bori protiv radikalnsog ekstremizma.

- Ovo je potpuno smišljen napad, i preciznost sa kojom je Salahudin pogodio žandarma, on je ciljao odozdo samostrel iz kese nije ni vadio ne očekujući ništa drugačije i to je uradio tako da je isključio mogućnost bilo kakve reakcije... Zaista je ranjeni žandarm Miloš zaslužio divljenje. Postupio je po pravilu službe, eliminisao protivnika potom sa strelom u grlu sačekao pomoć... Sačuvao je sebe za porodicu i svoju zemlju - rekao je Vučić, te naglasio da će dobiti odlikovanje.

- Morate da imate u vidu da je Srbija jedna od najbezbejdnijih zemalja u svetu, Beograd je jedan od najbezbednijih gradova, ja sam ponosan na to. Mi milosti prema teroristima i terorizmu nećemo imati, građani mogu da budu mirni, Srbija je dovoljno jaka da se sa savkim vidom terorizma obračuna - rekao je Vučić.

Istoričar Šarić je naglasio da za svaku pohvalu herojstvo i spremnonst ranjenog žandarma koji je uspeo i teško ranjen da eliminiše napadača.

Osim toga Šarić je istakao da nisu isti aršini za Srbe i Bošnjake, govoreći o rezoluciji o Srebrinici.

- Niko ne pravda Srbe, ali evo ja dolazim iz Hrvatske, da li je i jedan Hrvat odgovarao za ubijene Srbe u Vukovaru... Nije - rekao je Šarić.

O sukobima širom sveta i situaciji u regionu

Vučić je govoreći o sukobu u Ukrajini, naglasio da je bio svestan da "Veltvohe" postaje Taker Karslon u Nemačkoj, kao medij koji gledaju i slušaju svi. U tom intevrjuu sam govorio šta mislim, pojasnio je on.

- Razgovarao sam sa nekoliko velikih prijatelja telefonom i oni imaju drugačije mišeljenje. Ja verujem u logiku koju primenjujem, logka gvozednih determinizama. Siguran sam da nam dolazi mnogo teže vreme, kada to kažem to nije mogao da mi javi bilo ko. Znate da iz razgovora sa mojim sagovornicima, da sam još u novebru govorio o težem vremenu i sukobima. To sam zaključio iz onoga što nisam čuo - rekao je Vučić, te dodao da su jedino on i Šeik Mohamed bili svesni da će doći do sukoba.

- Ja sam zabrinut za sudbinu sveta. Voleo bih i da kažem da sam pogrešio i sa Skupštinom u Srbiji, ali sam im čestitao i rekao svaka čast za to što ste doneli... Vrlo je teško nemoguće izbeći sukob Hezbolaha i Izraela. Hamas može da okupi ceo islamski svet, a Hezbilah i Liban nas uvode u veliki sukob u onome što se zove sveta zemlja - rekao je Vučić.

Kako kaže kada se sve prirema, samo treba da nešto "opali" i tu nema velike filozofije.

- Mislim da kada govorimo o svemu što se zbiva u Evropi, dobijate EK koje će biti radikalnija i antiruska, dobijate jednog od ljudi sa kojim verujem da ćemo uspostaviti saradnju, gospođi Kalas kojoj je zabranjen ulazak u Rusiju, pa kakva je to poruka? - kazao je predsednik.

Vučić je istakao da Srbija neće priznati lidera Republike Srpske, koga je oktroisao Zapad, već da samo poštuje volju srpskog naroda.

- Mislim da su ušli u fazi nagovaranja onih koji treba da donesu presudu protiv Dodika. Osmišljena je reakcija koja nije samo politička. Za nas je važno da sačuvamo mir - rekao je predsednik, te dodao da "ludilo u Ukrajini i Rusiji neće da stane".

Vučić se dotakao da su jako pogrešne ružne reči na račun kineske incijative za mir.

- Niko neće da je odbije ni da komentarište, ali NRK je ponudila nešto što bi sai odrastao čovek ponudio, niko normlaan tako nešto ne može da odbije, ali kao što vidite muk i tišina vladaju, kao da je to predložila Srbija ili neka manja zemlja, već to pocenjuju. A zašto, pa jer ne žele momentalni prekid vatre kao što to Kina traži.

Vučić je još jednom naglasio da šest tačaka koje je predložila Kina treba da pročitaju svi.

- Politčki sam veteran, govorim ono što mislim, kao što vidite sve veći broj ljudi u svetu to sluša.. - kazao je Vučić, te pomenuo da nikad nema odgovr na pitanja kada i gde će doći do smirivanja situacije u Ukrajini.

- Čuo sam da sam ovakav i onakav, ali još niko nije rekao da sam glup. Nemoj da me ubeđuješ u nešto u šta sam ne veruješ i što ne vidim - rekao je predsednik.

Vučić je najavio da u naredom preiodu dolaze veliki problemi i sa strujom, a da novih izvora nema.

- Moraćemo da radimo i da ulažemo mnogo para, ali ćemo imati struje. Ogromnu cenu ćemo da platimo, milijarde i milijarde evra ćemo morati da uložimo - upozorio je Vučić. Kako je rekao Hrvatska ne bi imala ništa da nema nukleraku u Kršku, i da su uvek imali pametnije rukovodstvo.

Šarić je istakao da se Evropa sprema za rat, i da je Vučićev intervju za Veltvohe u suštini glas razuma u celoj situaciji, te da je saglasan da treba da se kineski predlog za mir uzme u obzir.

- Srbija je ponovo važna, njoj se vraća nacionalni ponos - kazao je Šarić.

Šarić je dodao da se stanje menja, ali da mu je drago što Srbija nije prešla ni na jednu ni na drugu stranu, i da je jedina moguća politika, ova politika "balansa".

- Ja se čudim kako predsednik može to i da izdrži u spoljnoj politici. Da mi je neko rekao da će danas Srbija voditi sličnu politiku kao Jugoslavija, ne bi verovao... - kazao je Šarić.

Vučić se na Šarićev komentar nadovezao izjavom da je pozicija Srbije veoma teška.

- Sve novine današnje kažu da je strah od pobede desnice u Francuskoj, pustite što iskreno mislim da nam je Makron bio neizmerna podrša uvek, ja svoj stav ne menjam onako kako vetar duva... Ne smem ni da vam kažem koliko je puta Makron Srbiji pomogao i hvala mu na tome. Svi mediji bruje o orgmonom strahu Evrope, lažu to je narativ koji se pravi, tačno u okruženju oko nas, šta god mi da uradimo Srbi dižu glavu i oni su problem. Oni imaju isti modus operandi, lupetaju iste gluposti kao da se ništa nije promenilo, a sve se menja... To je kao što imate protivnike koji misle da će upasti u Skupštinu kako bi preuzeli vlast. Pa vi ih pustite i onda ibacujete jedno po jedno naglavačke... Kod nas je sve inverzno. Imate zemlje u regionu koje kažu da je marioneta jedino onaj koji nije, a njima je normalno dodvoravanje Zapadu. Razgovarao sam sa premijerom ili predsednikom jedne zemlje u regioni, neću reći sa kim, i oni su se hvalili kako su se "obračunali" sa svim što ima veze sa Rusijom... ovi sa Zapada ih skušaju verovatno misleći u sebi "vidi ovoga odriče se svega što može da zaradi"... To je i ono Vučiću svaki dan si u medijima, pa onda ode Vučević u Kruševac, i odmah čitava strana Vučić se sakrio od kamera nije se pojavio - pojasnio je Vučić.

O izjavi Danijela Servera da je "Vučić bez ispaljenog metka preuzeo vlast u CG i Banjaluci", Vučić je rekao da je sasvim jasno šta mu nedostaje.

- To što sanjaš krstareće rakete, samo nastavi ali svakom snu dođe kraj - rekao je Vučić.

O aktuelnim temama govorio je i Milan Knežević.

- Nažalost meni Milatović liči na štrebera u srednjoj, kada svi pobegnu, a on ode kod direktora pa kaže kako je spreman da učestvuje u radu u praznoj učionici. Tako je juče zvao Milanovića, da kaže kako smo mi u Srbija marionete - kazao je Knežević.

Knežević je istakao da je Vučić "kriv" za promociju Jakova Milatovića jer ga je odveo na sajam vina, a učesnici sajma su mislili da je on somelijer.

- On je marioneta britanske ambasade kao prvo - rekao je Knežević.

Knežević je istakao da je neophodno da Vučić bude označen kao "loš momak" a mi ostali kao marionete kojima on izdaje zadatke, komentarišuću brojne sramne naslove u medijima širom regiona koji se danima pojavljuju.

- Vučić nije imao nikakve veze sa Rezolucijom o Jasenovcu. Rekao je da neće biti izglasnaa, is ve što su pokušali da predstave kao naredbu Vučića pada u vodu. Ne zaboravite da je Nemačka bila sponzor, a Hrvatska kosponzor rezolucije o Srebrenici, pa red je da se oni suoče sa svojim posledicama - kazao je Knežević.

Knežević je poručio da da je Rezolucija o Jasenovcu usmerena protiv svih Hrvata iz NDH koji su zaklali i ubili Srbe i Rome, a svedoci smo da u Vladi Hrvatske imamo stranku koja baštini politiku Pavelića.

- Oni imaju problem da se suoče sa genocidnom prošlošću. Podsetiću vas da su oni i Srbe i Crnogorce označili kao agresore... sve te pridike da mi neće dozvolizi da idem u Hrvatsku, žao mi je propali su mi aranžmani u Zadru i Splitu... Pustite Vučića na miru - rekao je Knežević, te dodao je sramna zabrana predsedniku Srbije da se pokloni žrtvama u Jasenovcu.

- Mnogo mi je važnije da kažem da je Rezolucija jasan odgovor Srba i pravoslavaca u CG koji se ne more sa revizijom prošlosti, koja je digla glavu 2006. kada je postojao antirpski program... Mi smo pretrpeli velika ponoženja kada je CG glasala za tzv. Kosovo... želim da kažem da dok se mi pitamo da CG više nikada neće biti antisrpska, i želim da pozovem Vučića da nas podseti u CG, najbolje bi bilo u Beranama - kazao je Knežević.

Vučić je na to rekao da mu je jul pun obaveza, ali da će svakako naći za shodno da poseti Berane i Vasojeviće.

Predsednik se dotakao i toga da su zastupljeniji Srbi u Hrvatkoj, nego Hrvati u Srbiji i uvek slušam o tome kako je to dokaz diskrkiminacije.

- Nema problem što sam meta njihove službe, najprljavije moguće učestvuju u regionalnoj i evrospkoj kriminalizaciji jer ih razumem. Imate nekoga čija je porodica i sa majčine i očeve strane i Vučić i Kunovac su doživeli strahote tokom Drugog svetskog rata.. i onda kada imate takve argumente i niko neć da vam se izvinjava... Ja želim bolje odnose sa Hrvatskom ali ne po ceni da lažem sebe i svoj narod. Oni ne izjednačavaju više Stajićevo i Jasenovac, jer im je Jasenovac "propaganda" a Stajićevo ogroman zločin. Pročitajte njihovo saopštenje... Pa Tuđman je smanjivao brojke ubijenih u Jasenovcu... Da je Tuđman u pravu i da je svako slovo o Srebrenici tačno, pa to je opet pet puta manje ljudi. U Lori je stradalo nekoliko puta više ljudi nego u Stajićevu - rekao je Vučić.

Predsednik je istako da na svoju Srbiju treba da budemo ponosni, jer se desio pravi fijsko za predlagače Rezolucije o Srebrenici i da je pitanje da li će se ikada oporaviti, a naš je zadatak da gradimo partnerstva sa tim zemljama, jer nam one trebaju.

- Nervozan sam zbog dve stvari. Ratovi i to hoćemo li sve stići - govoreći o Ekspu.

- Kada imate dovoljno energije nemojte da se bavite svime. Jedno veče sam tužan zbog loše utakmice, kažete vi ste nadležni razgovarajte sa svim, uradite promene i kraj priče... Ja hoću da bude fokusiran na Ekspo i drugačije ne mogu da postignem rezultat. Bio sam u Njujorku, nikad duže nisam bio odsutan a to mrzim. Nema te plaže koja mi je lepša od Srbije - kazao je Vučić.

Knežević se potom uključio i našalio, tako što je obavestio predsedika o njegovim dnevnim aktivnostima, te pomenuo da ako će odlazak na Skadar biti označen kao špijunaža na Albaniju radije će otići u Podgoricu na ručak.

Vučić je potom pričao o vinima u koja se razume.

- Sve što ja nisam Milan jeste - našalio se Vučić, na šta je Knežević dodao "samo ne mogu u vlast da uđem".

- On je kao albanski džuboks, što više novca stavite on više priča - rekao je Knežević o izjavi Danijela Servera i on radi po naredbi nalogodavaca.

Vučić je govorio i o tome da većina anketa po regionu pokazuje da su on i Srbija izrazito popularni u Severnoj Makednoji i da je uvek želeo bratske i najbolje odnose.

- Nemamo političke ambicijem to nas ne interesuje, za razliku od Serverovog potrčka Kurtija, koji je uspeo da pocepa i albansko tkivo, pa je Srever otišao da Kurtijevoj strani pomogne... Kurti pokušava da pomogne Levanšou, i mislim da akda se tako direktno međate da je to neodgovorno, ali to govori o Kurtiju - rekao je Vučić.

Predsednk je komentarisao da ne može jasno da kaže na čijoj je strani i određuje nekom kako da glasa, ali da može da priča o uspešnoj saradnji.

Istoričar Šarić je potom kazao da je Milanović svojevremeno rekao da ako je Srebrenica genocid, šta je onda Jasenovac i da to treba uvek podrctavati.

- Prva posledica DP je to što je direktr muzeja dao otkaz. Ja to ne zovem genocid u Jasenovcu, već u NDH, deo moje porodice je bio u logorima. Sad je pokušaj da se genocid nad Srbima negira, deo nad Jevrejima su priznali pod pritiskom Nemačke. Kad bih Hrvati priznali genocid nad Srbima u NDH, ja više ni reči ne bi rekao o tome - kazao je Šarić.

Kako kaže Šarić, nije siguran zašto Hrvatima smet Vučić u Jasenovcu, ali verovatno da bi odlazak Vučića u Jasenovac, pokvario hrvastku teoriju o tome da je Jasenovac mit.

Vučić je naglasio da je on prvi predsednik koji je tražio da ode u Jasenovac.

Prema njegovim rečima kada razmišljaju o tome šta će Vučić u Jasenovcu, onda puste neke svoje ministre koje ne liče ni našta, da napada Vučića, ali to rade tako da onda zaista svi počnu da misle ružno, iako su to izmišljotine.

Knežević je podsetio da se Grlić Radman bezuspešno udvarao Berbokovoj, te da je pre desetak dana bio u CG i tražio rezoluciju o genocidu koju su počinili Srbi nad Crnogorcima, i da mu se omogući pristup brodu kako bi rekao da je on hrvatski.

- Zamislite da je došao Vučić da kažu da Srbija ima pravo na taj brod, pa mislim da bi digli sve avione i NATO da gađaju Srbiju i Vučića, ali kada dođe Grlić Radman svi ćute. Da mu kažemo taj brod nećeš gledati i ići ćeš plivajući u Dubrovnik, e to ne možemo pošto ideo dnevno na birifinge - kazao je Knežević.

Knežević je napomenuo da je ponosan na donošenje rezolucije o Jasenovcu, na gordnost i stav Vučića u UN, ali i na to što je Republika Srpska odlučila da kaže ne i digla glavu protiv stranih okupatora.

O litijumu i spoljnoj politici

Potom je Vučić ukazao na to da je za nas važno da razumemo svoju poziciju i da znamo da oni na šta su bili naviknuti 30 godina, a to je da Srbi budu pognute glave, te do toga da su nas šahovskom minijaturom koju ja nije odmah video, sprečio bi i Anu i Vladu, ali nisam video da se oko litijuma kriju službe, samo hoću da kažem da su to lukavo odrigrali, istakao je predsednik.

- Bio sam slep kod očiju, jednsotavno nisam video. Iskoristili su proruske botove da nas odvedu na pogrešan trag. A iza toga se krije politička minijatura najmanje dve strane službe kako bi sprečili razvoj Srbije - kazao je Vučić. Pomenuo je da sebi danima nije mogao da opsrosti nakon što je situaciju sagledao sa svih strana.

- Znate kada bih popustio... svaki dan moram da menjam kancelariju zbog toga što se okupe pa svašta nešto puštaju na megafon. Meni to ne smeta, ali gosti ne ogu da se koncentrišu... Da dozvolim da izgubimo jop 4-5 godina, ne pada mi na pamet - kazao je Vučić.

- Naša je procena 4,2, na kavratalu, u polugodištu kroz nekoliko meseci bićemo prva ili druga zemlja u regionu po stopi rasta... - najavio je Vučić ekskluzivno.

- Očekujem da okupim najveće svetske lidere, jer je litijum budućnost. Neko veče se skupili u Loznici, kažu da osvetle mrak, a to su radili litijumskim baterijama. I onda će da kažu što baš mi. Suština je u tome da im ne damo sirovinu, već da ovde prave fabriku baterija, a kad to uradite onda će vam doći i ovi iz fabrike automobila kada više ne bude PEM konvencija važila. Zamisli da nam Mercedes kaže da hoće da uđe sa nama u to... Mi kažemo bateriju sa naše i ona je preko 50% vrednosti automobila. Tada će svi da dolaze jer im je lakše, imaju subvencije, em imaju batriju koju mou da ugrade na licu mesta - kazao je Vučić.

- Ja ću da im budem đavolji advokat - kazao je Vučić, te pomenuo da on nije plaćen od Rio Tinta, te pomenuo licemerje onih koji su prodali zemlju Rio Tintu a sada protestuju protiv.

Predsednik je pomenuo da nema nikave koristi od tga da priča ružno o opoziciji, te da bi više voleo da oni sami razumeju šta žele i kakva je situacija u Srbiji.

Kako je rekao predsednikova upozorenja na rat zbog litijuma su se obestinila, pomenuvši puč u Boliviji.

Šarić je potom ukazao da je jedan od glavnih problema demografija, te da se treba detaljno i prezicno raditi na politici prilagođenoj tome da imamo što veći broj dece, jer bez njih nema ništa.

Predsednik Vučić je ukazao da ljudi kada ne znaju šta će onda lupetaju gliposti, aludirajući na aktuelnu situaciju o litijumu i Rio Tinto.

- Morate prvo da proverite sve papire, pa onda da to prođe kroz sud javnosti - rekao je Vučić.

Debata Tramp - Bajden

- Tramp neće podržati srpski svet, ali bi možda održao politiku drugačiju od Serverove. Pogledao sam debatu i analize. Tramp je bio ubedljviji, ali to nije kraj izbora ni blizu. Ne mislim da će se Bajden lako povući, postoji snažan lobi finansijera koji ne žele da ga finanaisaraju, ali ne podcenjujte ni Bajdena ni Obamu. Sa oba kandidata sam više puta razgovarao... Bajden nije za podcenjivanje... Kao što sam slušao gluposto i o ljudim koji su se nalazili na čelu EK, ljudi vole da podcenjuju sve, i donose odluke na osnovu mimova koje vide na interentu, a nisu nikog ni saslušali ni upoznali - kazao je Vučuć.

O Kaji Kalas je dodao da je uveren da će imati pristojan odnos.

- Naprviću korektan odnos - kazao je on, te dodao da to nema veze sa ličnim uverenjima.

Šarić je istakao da je rat u Izraelu neizbežan i da i svako odlaganje sukoba sa Hezbolahom znači veće žrtve u narednom periodu.

- Tamo sve gledate kroz sukob Izraela i Irana - kazao je Šarić.

Vučić je ukazao da nema pravih stanica, kada voz krene niz brdo, te da je neminovno uključenje SAD u rat na Bliskom istoku.

