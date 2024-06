VUČIĆ RAŠIRIO ZASTAVU SRBIJE IZ UN: Sanjao sam je danima i noćima, znao koliko vredi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na Svesrspkom saboru da smo nedavno imali jedan prelomni trenutak, posle decenija napadanja na Srbe.

Foto Novosti

- - Pokušali su i u Savetu Evrope, i sa donošenjem rezolucije da smo genocidan narod. Kažu ne piše to nigde, to je individualna odgovornost. Imam tri pitanja za njih. Jeste li veliki pobednici, pošto ste je izglasali. Koliko je zemalja bilo uz vas, a koliko nije. Jedna mala Srbija vam se suprotstavila, jedna mala Srbija je odlučila da se bori da ne da svoju slobodu i srpsko ime, i uspeli smo u tome. Pitam ih imamo li danas više pomirenih ljudi u regionu nego što smo imali. Volimo li se više, jel to bio cilj? Niste postigli to, znali ste, lažovi jedni, da vam to nije cilj. I moje pitanje na kraju, šta ćemo sada sa svim tim? Da čekamo nove tužbe i probleme. Pošto ste vi navikli da svet izgleda onako kako vi hoćete. A ja sam doneo zastavu iz UN, da vam je pokažem. Sanjao sam je danima i noćima, znao koliko vredi. Znao da ništa lepše i vrednije od ove zastave nema. Borio se za nju. Mi ćemo jedinstvo da čivamo. Sačuvaćemo srpski ime i prezime. Sačuvaćemo Srpsku i Srbiju i ništa preče od toga nemamo. Živela trobojka! Živela Srpska! Živela Srbija - kazao je Vučić.

