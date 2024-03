PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić se obraća javnosti iz palate "Srbija".

Foto Novosti

Obraćanje predsednika

Kako je rekao pokušaće da iznese presek političkog i ekonmskog stanja u Srbiji.

- Pre nekolika dana, ne želeći da hitnom reakcijom proizcede posledice rekao sam da se nalazimo u teškoj situaciji i naravno uvek možete da razmišljate o sopstvenoj krivici i čime ste doprineli da se nađete u takvoj situaciji. Plašim se da ću zaista ne svojom krivicom već sveopšte situacije da plaćamo visoku cenu... Za nas veoma bitna tema možda najvažmnija je pitanje KiM i svega što se događa te potencijalno ćlanstvo tzv. Kosova u Savetu Evrope - rekao je Vučić.

Kako je istakao reč je o pritisku na srpski narod zbog vojne neutralnosti, odnosa prema sukobu u Ukrajini i treći razlog je taj da zapadne zemlje osećaju veliki pritsak zbog anpretka ruskih snaga i nesigurnosti oko okončanja rata u Ukrajini a ritisnuti porukama iz Moske što se naziva kosovski presedan.

- Za nas je mir od velikog značaja... Pokazaću koliki je ekonomski napredak, to je nešto čime se Srbija ponosi. Od dolaska kurtija na vlast Priština je nesprestano preduzimala napade, imamo ih 459, dok on nije bio na vlasti imali smo svega 175. Šro se SE tiče i Kurtijevi sponzri i on govore da je reč o sprovođenju vladavine prava. Kada im se nešto ne dopada kažu da su uveli Kurtiju sankcije... Niko ne govori o tome kako srpska roba nema već 9 meseci promet na KiM, a za proteklih godinu dana učestvovali su na svim forumima gde su učestvovali. Govorim o onima koje organizuju zapadne zemlje. Sankcije su uvedene da bi neko bio politički izolovan, a toliko su izolovani da ne spostoji ni jedan forum na koji Prišina nije pozvana. Onda su 24. marta na dan početka agresije NATO na Srbiju. To je agresija ako se to ne sviđa SAD to mene ne zanima. To je bila i biće gresija. Kaznili su ih zatim time što su pokrenuli inicijativu za glasanje i prijem u SE. Da objasnima apsurd, da li država ili ne nemojte da smtnemo sa uma to da su ovo zapadnjaci nametnuli i rekli nam u svim razgovorima... - istakao je Vučić.

Pomenuo je i to da je velika petroka na jednom od sastanaka uz mnogo pritisaka, shodno tome da Srbija zna svoju poziciju, rekao je da je četiri puta američki predstavnik, četiri puta evropski predstavki, tri puta francuski, jednom italijanski su napomenuli da je suštinska obaveza Prištine je fotmiranje SZO.

- U lice mi ponovoljeno u više navrata, Srbija nema nikakvu obavezu. Prva se tiče formiranja SZO... Dora Bokajani je tri dana pre nego je promenila mišljenje se naglo pokajala. Sramota. Pa se setila da nije važna SZO ni ekspropriacija i to što će da poštuju odluku vraćanjem nekoliko hektara zemlje manasitur Dečani. Verovatno će parlamentarna skupština SE da se održi na 11. godišnjicu od usvajanja Briselskog sporazuma. Igra datuma nije slučajna, misle da Srbe mogu da ponižavaju doveka - rekao je Vučić.

Kako je rekao primena te odluke je bila cirkus, te da je reč o klasičnom kršenju vladavine prava uskraćujući Srbima njihova prava. U prvom redu korištenje srpskog jezika, prekomernom upotrebnom policijske sile itd.

- Azem Kurtaj koji je upucao našu decu za Badnje veče za njega nema ništa. Goni se za bacanje petardi i eno ga kod kuće. Jeste čilo da ih je nekad neko sa Zapada pitao šta je s Kurtajem ili da pitao za srpsku decu koja su tada ranjena. To nije važno. Što se tiče ZSO njeihovi ekperti su rekli da je to obaveza Prištine. Pa su Kurti i Osmani poslali pismo da će to uraditi čim ih prive u SE. A lažu... - rekao je Vučić.

Što se Bakojani tiče, sram te bilo za to što si uradila, poručio je predsednik.

- Neki ljudi imaju kičmu u međunarodnoj areni, a neki nemaju ništa - dodao je.

Ukidanje dinara

- Ne smem da vam pričam šta se u Briselu dešava. Sramota me da govorim. Sramota Petkovića i svih nas. Došli su dotle 'pa dobro to je valuta na Kosovu'... Mi ćemo da uplaćujemo kako hoćete pa da konverujemo, ali ne može ni tako jer nećemo da vidimo ni jednu srpsku banku. Ajde da prodate taj ogranak nekoj drugoj banci. Mi ćemo ogranke svoje banke da prodajemo... Oni jednsotavno nisu normalni. Svi zajedno - rekao je Vučić.

- Ni usput i ne usput nećemo da prihvatimo ukidanje dinara. Nećete na s naterati jer smo dobri i fini a vi ćete da nas potapšete po ramenu. Dosta ste nas lagali i obmanjivali.

Predsednik je rekao da je progon Srba sa KiM organizovan, ali i da se organizovano ćutanje glasno čuje.

Kako je rekao samo srpski vojnici tamo ne smeju da se pojave jer nbi nekome svetali.

- Preko dve hiljade raseljenih lica. Bezbedan povratak? Gde to... Neće da nam daju ni komentare jer je za njih to neprihvatljivo. Mislite da se neko okrenuo i rekao morate da odgovorite Srbima jer traže ono što im pripada, naravno da ne. Embargo na robu, krše sva pravila. Kada smo postavili kamere na AP, dobili smo 12 dopisa različitih službi zapadnih sila, 'a šat će vam kamere'. Pa da ne biste lagali oko toga šta se dogodilo a šta ne. A nema ni jedan popis koji nam to zabaranjuje. Kršenje odredbi dijaloga, oduzimanje licenci, zabrana ulasaka našim ljudima, posete utamničenim Srbima i dolazimo do lokalnih izbora. Kada su održani zločinački lopovski sa unapred pripremljenim planom da se razori spsrko stanovništvu. Napustili su institucije suprotno mom savetu ali ih razuem... Kada se odigrao taj čuveni demokratski čin sa izlaznošću od 3,4 % kreće progon. Organizovali su tamo bordele izvukli narko dilere, pa predložili da prihavtimo ostavke i učestvujemo na izborima. Srbi su rekli teškom mukom, ali ako nas pretsednik zamoli. Otišao sam u Kišinjev i saopštio Makronu i Šolcu, ali ono su rekli dobro i da traže da se podnese peticija i čim se vidi da je više od 20% zainteresovano dobićete izbore. I to smo uradili. Kurti ne da izbore. Sad traže referendum i hoće više od 50% a tih ljudi nema, to je nemoguće. Rferendum nije kraj muka već početak. Za opozicj je potrebno 50% plus jedan glasač. I pre i posle Banjske je oko 12% Srba napustilo svoja ognjišta. Glasanje putem pošte je nemoguće zbog odluke tzv. Vrhovnog suda iz 2019. jer se prihvata samo od zemalja koje su priznale nezavisno Kosovo - rekao Vučić.

Poslao je poruku i Crnoj Gori i Gorčevićevoj te rekao da ih treba biti sramota, zbog svega što se dešava oko KiM.

Dodao je da će glasanje za opoziv biti odbačeno jer su o tome govorili svi njihovi zvaničnici javno.

- U svim fomiranim IK albanski predstavnici u komsiji, i na sednici CIKa je doneta odluka da se postave kamere, ne bi li snimili svakog Srbina koji uđe ne bi li stradao posle. D ase postave albanske zastavave kako Srbima ne bi palo na pamet da glasaju. Sa tim spiskovima ucenjuju Srbije, i to ova 4 narko dilera, ovih najgorih bitangi koji šmrču kokain, ništa drugo i ne rade - rekao je Vučić.

Spreman sam da saslušam sve predstavike političkih stranaka o tome kakva bi rekacija Srbije trebala da bude 11. maja, poručio je Vučić.

- Ne želim da ograničavam manevarski prodtor. Dobio sam poziv od Makrona i ta će poseta biti od velikog značaja za Srbiju. Znam da Francuska podržava nezaviisnot Kosova ali je moje da molim da dosadašnju podršku obastave ili se drugačije odnose. Ja ću da se borim za našu Srbiju. To je samo deo problema sa kojim se suočavamo - rekao je Vučić.

27. aprila se očekuje da se na dnevnom redu u Svetu Ervope nađe rezolucija o genocidu u Srebrenici.

Predsednik će govoriti o svim važnim temama za Srbiju.

Obraćanju prisustvuju i ministri i funkcioneri.

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

BONUS VIDEO