PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća građanima Srbije.

Foto Novosti

Vučić je prvo podsetio da je počeo proces konstituisanja vlasti.

- U skladu sa Ustavom Republike Srbije održao sam konsultacije sa svim listama koje su učestvovale na izborima i koje su to želele. Nažalost, tri izborne liste, od kojih je jedna manjinska, nisu želele da učestvuju u razgovorima. Sa svim ostalima sam obavio konsultacije i prihvatio informaciju da lista "Srbija ne sme da stane" ima većinu koja je dovoljna za formiranje skupštinske većine i Vlade Republike Srbije, te da će mi u roku od nekoliko dana dostaviti ime mandatara - rekao je on.

Istakao je tešku geopolitičku situaciju i nemoći velikih sila da se problemi reše mirnim putem.

- Pozvao sam danas na razgovore one koji su se izjasnili da žele da predstavljaju većinu, da bih im ukazao na sve teškoće sa kojima se zemlja suočava. Imamo mnoge zadatke, divne stvari koje moramo da uradimo. Govorili smo i o unutrašnjoj političkoj situaciji, i važno je da se mi postavimo drugačije od toga kako su se postavili oni koji nisu došli na konsultacije - rekao je on.

Kaže da je jasno da će se ići na potpuno konstituisanje parlamenta i zato će sutra biti odložena sednica za tačno 7 dana da bi bio spreman izbor potpredsednika i svih drugih organa (odbora...), kako bi skupština bila pripremljena za izbor nove vlade.

- Svi izbori će biti u zakonskom i ustavnom roku. Nema nikakvih leks specijalisa jer ih niko nije ni predložio Skupštini Srbije - objasnio je on.

Foto: Printksrin RTS

Najkasniji datum za raspisivanje novih izbora u Beogradu je 3. april, ističe Vučić.

- I to mora da raspiše predsednik Skupštine, koji do tada mora biti izabran - rekao je Vučić.

Dodao je da će izbori biti održani 2. juna.

- Ana Brnabić će ih raspisati tačno 3. aprila - rekao je Vučić.

Predsednik tvrdi da nije bilo pritisaka sa strane za održavanje ponovljenih izbora u Beogradu.

- Niko iz KVINTE nije želeo da podrži bilo kakav bojkot. Ovo je moja želja i ovde se postavljam kao predsednik Republike. Smatram da je za zemlju najbolje da pokušamo da umirimo strasti - kazao je Vučić.

Kaže da je rekao prijateljima iz stranke čiji je član da je bolje da ponekad izgube izbore, nego da nečasno formiraju vlast.

- Nemojte da budemo Dragan Đilas koji je primoravao socijaliste da pogaze svoju reč, a oni pogazili svoju reč i prevarili ljude koji su za njih glasali i pogazili narodnu volju te 2008. godine - rekao je Vučić.

Pozvao je ljude iz MUP da veoma restriktivno tumače zakon o promeni prebivališta, posebno prilikom promene prebivališta (dobijanja novih) na teritoriji grada Beograda do datuma zaključenja biračkog spiska za izbore u Beogradu. Kaže da je veoma važno da se poštuju preporuke ODIHR.

- Mislim da sam ovom preporukom pokazao da mi želimo da mnogo bolje i više poštujemo demokratske norme nego oni kojima su nam držali pridike u prethodnom periodu. Moramo da negujemo svoju demokratiju, da je negujemo - izjavio je Vučić.

Ističe da na kraju pobeđuje onaj koji dobije narodno poverenje.

- Ovo je znak snage demokratije Srbije i da se razlikujemo od onih koji nisu sposobni ni da razgovaraju sa svojim političkim protivnicima, ni da ih čuju, ni da ih vide. Ponosan sam na stranku kojoj pripadam i koja je prihvatila nešto što mislim da je razumno i lekovito za naše društvo. Dobili su i datum koji su tražili, kao u fontani želja. Sve su dobili - rekao je predsednik Srbije.

Foto: Printksrin RTS

Kaže da će dati sve od sebe da pomogne ljudima u čiju snagu i rad veruje.

Na pitanje o tvrdnjama pokreta Kreni promeni da on manipuliše podacima o mladima koji žele da se vrate u Srbiju, Vučić je pitao ko to tačno tvrdi.

- To je onaj Rokfelerov? Ima nešto što je tačno, i nešto što je laž. Tačno je sve što se govori oko plata. Ako preračunate sve u evre, to je oko 1400 evra. Pa to je upravo ono što obezbeđujemo. Prosečna plata u decembru bila je 1480 evra. A 1400 evra biće u celoj Srbiji, 2027. godine. Danas sam u Pambukovici video dve žene koje su se vratile iz Austrije - kazao je Vučić.

On je dodao da se manje vraćaju zanatlije, pošto je za njima potreba najveća na zapadu.

- A kolika je plata bila u vreme kada je njemu Rokfeler davao pare? On džabe daje pare, a ne za prljave zadatke? Ili u vreme stranaka bivšeg režima. Tada je plata bila 320 evra. A danas je 812 evra - istakao je predsednik.

O tvrdnjama analitičara Nedžata Ahatovića da je "naoružavanje Vučićeve Srbije pretnja miru", Vučić je rekao da postoji mantra svih u regionu kojima nikada nijedna Srbija nije dovoljno mala i unižena da bi oni bili zadovoljni jer je Srbija danas 50 odsto ekonomije Zapadnog Balkana, 55 odsto izvoza, a 62 odsto u privlačenju stranih investicija.

Takva Srbija je zemlja koja ima i najveće plate u regionu, a veoma nisku stopu javnog duga, dodao je on.

- Srbiju hoće da ruše najgorim lažima, objavljeno je 10.000 tekstova o tome da ćemo izazvati rat, da smo mi Putinove sluge. Ne mogu da shvate da Srbija vodi slobodarsku politiku. A nije problem kada neko kupi 12 "rafala". A problem je kada Srbija pregovara o kupovini 12 "rafala" - zapitao je Vučić.

Postoji vrsta kmetske svesti da mi ne smemo nikome reći ništa, a po nama sve sipaju po glavi, kaže on.

- Sada napadaju Marka Đurića, gledam sve druge denuncijante i cinkaroše kako će negde nekome da prijave. Zamislite sa "zlikovcem" se sreo. A hvalite one koji idu na grom Ademu Jašariju. I onda pišete o tome kako je BIA paralizovala nekog kriminalca. Sve je izokrenuto u ovoj zemlji - rekao je Vučić.

Kaže da se Srbija naoružava da bi čuvala svoje ime i prezime, svoju zemlju i svoje nebo.

- Da razni patuljci ne bi pomislili da mogu da nam otmu zemlju, kao što su to ranije radili - rekao je predsednik.

BONUS VIDEO: "VOLIM SRBIJU I SVOJ NAROD" Pambukovčanka dočekala predsednika ogrnuta srpskom trobojkom