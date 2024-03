BRNABIĆ JASNA: Kampanja opozicije svodi se na zabranu Aleksandra Vučića, ali neće moći!

PREDSEDNICA Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da će se kampanja opozicije svoditi isključivo na zabranu imena Aleksandra Vučića, jer je po prvi put u istoriji politike jedna opcija priznala da ne može da pobedi, pa zbog toga zahteva posebne uslove kako bi imala barem neku šansu.

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

Ona je gostujući u jutarnjem programu televizije Hepi rekla da bi lista opozicije Srbija protiv nasilja trebalo da se zove Šider, Šenah Rot jer su pokazali da su to njihove vodeće figure, od kojih su tražili ukidanje suvereniteta sopstvene zemlje.

- Bilo bi fer da im se tako zove lista za Beograd, jer ta lista to predstavlja. To samo govori koliko siu ogromni pritisci na Srbiju. Jedini uslov je da Republika Srbija prizna nezavisnost takozvanog Kosova, uvede sankcije Ruskoj Federaciji i distancira se od Narodne Republike Kine. Oni dakle hoće režim koji će na svaki poziv ili faks iz iniostranstva odgovoriti – da, gazde, kao što je to rekao predsednik Aleksandar Vučić. Zanimljivo je da je na njegovo izlaganja sa skupa SNS-a juče usledila sinhronizovana reakcija svih regionalnih medija – da je on Hitler, diktator. Smatraju valjda da ljudi u Beogradu ne smeju da govore istinu, a to je da će o vlasti u Srbiji odlučivati građani Srbije. Beograd je kosmopolitiski grad, ali je takođe i srpska prestonica. Kada je SNS preuzeo vlast bili smo kao zemlja na samom zalčelju po prosečnim platama na Zapadnom Balkanu. Sada smo prvi. To su sve naši partneri, ali mi ne želimo da se sa njima takmičimo po prosečnim platama, već sa zemljama EU. I zbog svega toga usledio je napad na predsednika, jer je on to rekao. Kao što on kaže, građani će sami prosuditi o čemu se ovde radi -izjavila je Brnabić.

Premijerka je podsetila javnost da je Demokratska stranka, u kojoj je tada bio Dragan Đilas, koristila ime Borisa Tadića za izborne liste na svim nivoima dok je on bio predsednik Srbije.

- Najbazičniji uslov opozicijie, kao što je rekla gospođa iz Građanskih inicijativa, jeste kako će se zvati lista. Njih je sramota njihovih imena, jer im se lista nikada ne zove Dragan Đilas. Oni u prvi plan uvek gurnu neke nevladine organizacije, Proglas i slično, i na taj način vređaju inteligenciju naših građana. Kao da narod ne vidi da su to oni, par ekselans političari, ali u nekoj odeći civilnog društva. I oni sada pričaju da je osnovni uslov da Aleksandar Vučić ne sme da pozajmi svoje ime listi. To će biti okosnica kampanje opozicije u koju će biti uloženo mnogo novca. Vučiću - briši sa liste! A pokažite mi neku zemlju u kojoj je to zabranjeno? Bilo koju na svetu? A da ne pričam o tome što je Boris Tadić vodio sve liste Demokratske stranke pre 15 godina – od lokalnih, pokrajinskih, republičkih. I to je tada bilo u redu, nije se našao niko iz Građanskih inicijativa da kaže kako to ne sme? Oni dozvoljavaju sebi sve što žele da zabrane drugima - rekla je predsednica Vlade i nastavila:

- Ovako nešto nije viđeno i storiji politike. Da vama neko otvoreno prizna da ako lista nosi ime Aleksandar Vučić, mi ne možemo da ga pobedimo. Sada smo otišli korak dalje, Marinika Tepić traži da ga ne bude na nacionalnim frekvencija mesec dana. Dakle, oni priznaju da su u najboljem slučaju drugi pa bi bilo fer da ga izbacimo i diskvalifikujemo kako bi imali neku šansu? Ako mi uradimo sve što oni kažu, a traže stranci, pitanje je šta će nam onda država? To je odgovor – vi onda nemate državu. Zato Aleksandar Vučić smeta, zato žele da ga sklone, ali ja moram da im porućim – to neće moći. Na njihovu žalost, to neće moći. Mi smo sinoć na skupu jasno zamolili Aleksandra Vučića, jer se njime ponosimo ne stidimo ga se, da nam pozajmi svoje ime za listu. On je simbol samostalne, nezavisne i slobodarske politike gde narod na slobodnim izborima odlučuje ko će biti na vlasti. A neće o tome odlučivati Šenah, Šider i Rot. Ali kao što sam i rekla, tako se može i zvati njihova lista - istakla je.

Premijerka je istakla da je narod u prethodnom periodu mogao da vidi koliko opozicija ne želi da preuzme odgovornost što je prema njenim rečima okosnica politike.

- Ljudi će se i sami uveriti ono o čemu je Aleksandar Vučić više puta pričao a to je da izbori nisu igra, a država nije igraćka.Pazite dobro za koga glasate. Vi deo svog suvereniteta prenostie tim ljudima za koje glasate, a oni onda treba da preuzmu odgovornost. Biće dana kada se ljudi neće slagati sa vama, neće vas voleti jer poenta politike nije da li vas neko voli ili ne. Ljudi su videli da neko prvi put otvoreno traži suspendovanje naših doimaćih zakona, naših institucija, našeg parlamenta. Jer kada stranac suspenduje zakon koji je donela vaša skupština, tu države više nema. Video je narod da je Đilasova opozicija tražila sankcije Srbiji. Tražili su da se povuku investicije, oni su tražili da se kazni narod samo zato što nije glasao za njih. Oni su na najbrutalniji način optužili naš narod iz Republike Srpske da su krezubi, da se neće vratiti istim putem preko Drine... Video je narod pokušaj upada u institucije, kao što su RIK i Stari dvor. Zbog svega navedenog, mi biramo da li će zemlju voditi stranci i o njoj odlučivati spolja, ili će glavnu reč voditi srpski narod.

Brnabić je rekla da bi se zapitala kakva je to premijerka kada ne bi reagovala na optužbe Mihaela Rota u vezi sa ODIHR preporukama, dok zna da Nemačka nije ispunila nijednu.

- Znam da Nemačka najmanje od 2017. godine nije imolementirla nijednu preporuku ODIHR-a. I onda oni poručuju Srbiji – da ste odmah ispunili sve preporuke. A vi ne morate nijednu? Oni su u jednom izveštaju imali pet preporuka, a onda su dobili deset. I piše u izveštaju da nisu ispunili nijednu preporuku od prethodnih izbora. Kako da ne ukažem na to? Kakav sam ja to čovek ako ovo prećutim? A tužno je što se onda javljaju političari i kažu kako sam smela da uradim. Kako sam smela da dozvolim nekome ko nama govori šta da radimo, a on nije uradio ništa? Taj Mihael Rot je imao najlepše moguće komentare za izbore na Kosovu i Metohiji kada je glasalo manjeod jedan odsto Srba. Nije rekao da su izbori nelegitimni. Već je rekao gospodine Kurti, svaka čast! To su ljudi koji vode svakodnevno kampanju protiv Srbije a mi ćemo nastaviti da se borimo - zaključila je Brnabić.

