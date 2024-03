SEDNICA GO SNS: Vučić - Nema euforije kod njih što izlazimo na nove izbore

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti.

Pre početka sednice GO SNS Beograd, Vučić je rekao da smo cele prošle godine imali bezbroj problema, imajući u vidu progon srpskog naroda na KiM i pritiske u samom Beogradu.

- Pre svega da se zahvalim svima koji ste večeras ovde u beogradskoj dvorani "Šumice". Malo sam slušao Anu i ovo na kraju Miloša, nisam čuo šta je Aleksandar govorio, ali hoću nekoliko važnih reči da vam uputim i da vas zamolim. Imali smo problema zbog Kurtijevog organizovanog pogroma nad srpskim življem na KiM, progona srpskog življa na KiM. I za sve to vreme trpeli smo stravične pritiske onih koji su se pravili da to ne vide ili su to videli ali računali da je pravi trenutak za dodatni napad na svoju zemlju. Nije slučajno da su se tako umnožavali pritisci i oko naše spoljne politike. Te "uvedite sankcije, te "ogradite se od prijateljstva sa Kinom", "uradite sve što tražimo", ja samo ne znam šta će nam država. Mislite da je dovoljno da nam pošaljete faks ili objavite na svom sajtu i tog dana mi moramo svi da se usaglasimo sa svakom vašom odlukom. Onda su unutar zemlje počeli da govore, računajući "eto njima prilike da se dočekaju vlasti u Beogradu". Onda su rekli "tražimo izbore", ja sam rekao "nemoguće, pre samo dva meseca ste rekli nećemo izbore". Onda su tražili izbore i prete ukoliko ne raspišemo izbore i to na beogradskom i parlamentarnom nivou da će izaći na ulice, da će nam lomiti kosti... Onda kad sam uslišio tu molitvu, sa svojim stranim prijateljima u rezoluciju sramote evropskog parlamenta stavili "Vučić je kriv što je raspisao izbore suprotno volji naroda", iako su oni to od mene tražili. Borili smo se onim što smo radili i što je naš plan i program, što ćemo da napravimo do 2027, autoputevima, Expo, naučnotehnološkim parkovima, većim platama i penzijama. Onda su rekli "ne, ne, pokrali ste izbore", nisu stanju ljudski ni da prihvate svoj poraz, oni i danas znaju da su lagali. Vidite po tome što nema euforije kod njih što izlazimo na nove izbore. Savršeno im je jasno šta misle ljudi u Beogradu i Srbiji. Kad smo ih uhapsili rekli su "nemojte, to su naši studenti". Jesu to huligani ili vaši studenti? Onda su pozvali sve one koji mrze Srbiju po zadatku već deceniju i duže. Jeste li nekada čuli da je bilo šta lepo rekao o Srbiji Šenak, Šider, bilo ko od njih? Oni se vode: "Mi ćemo one koji nas predvode da sakrijemo, da se ne vidi da nam je Đilas vođa, a vi vaše ne smete da postavite". Evo ja kažem "ja ukoliko ja pobedim, spreman sam da vam pomognem". Ja njima predlažem, ako već ne smet Đilasa da stavite, hajde onako hrabro stavite na čelo liste lepo Mihael Rot, Šider, Šenak, a možete na to da dodate koga hoćete, i Bodirogu i Topalka, sve ćemo da vas pobedimo zajedno, zato što narod hoće one koji će da se bore za Beograd, za ljude - rekao je Vučić.

Sve vreme su nam govorite "nemojte za njih, oni su krezubi drugosrbijanci", da kažete nešto ružno protiv Aleksandra Vučića, tog sekunda i Topalko postaje genije, kaže Vučić.

- I da dođu iz šume tog dana biće najbolji na svetu i najmoderniji samo da kažu nešto protiv mene. Mi njih nećemo da vređamo - poručio je on.

- Molim vas, izbegavajte bilo kakav sukob, političari nemojte da bežite od argumentovane diskusije - apelovao je Vučić i dodao:

- Mi njih nikada nećemo da progonimo niti da činimo išta protiv njih. Energija pristojnosti mora da bude jača od mržnje koju oni seju na svakom koraku. Zato od vas tražim maksimalnu energiju, požrtvovanost, to je nešto što nikad ne mogu da nam oduzmu. Hoće da nam ukinu državu Srbiju, oduzmu zemlju, da na faks koji dobijemo odgovorimo sa "da gazde", a mi nećemo da imamo gazde i budemo sluge nikom drugom osim da služimo svom narodu. Mnogo je veća igra. Moramo da počnemo da se poredimo sa zemljama EU i da pokažemo ljudima šta smo sve u stanju da uradimo. Da nam deca ne idu na školovanje u inostranstvo. Da vraćamo sve više onih koji su naučili zanate i i otišli, da vide da je dobro da žive u svojoj zemlji - naglasio je Vučić.

- Pokušali su da nas okrenu i protiv našeg naroda u RS. Sve su moguće pokušali da unište i razore, sve naše vrednosti, samo da bi opravdali jedan običan poraz. Šta je problem da pružite ruku? Vi ako izgubite mi ćemo da pružimo ruku. Mi za razliku od njih nikada nećemo da rušimo svoju državu. Nije problem da padnete, već je problem ako niste u stanju da ustanete. Mi ćemo uvek da ustanemo i da se borimo protiv najgorih u našoj zemlji i ne mogu da zamisle koliko je naša upornost velika. Zamolio bih vas da na izbore izađete u što je većem frontu.To je važno da bi se pokazalo koliko nam je značajno jedinstvo. Da se borimo za Beograd, za svoju Srbiju koju volimo više od svega. Zaboravite na to ko će koliko odbornika da ima, prekinite sa raspravama i sačuvajte ih za neko drugo vreme i pokušajte da se ujedinite za jedan zajednički front, za pobedu u celoj Srbiji. Nama je bitno da pronađemo najbolje moguće rešenje za našu zemlju. Da pomognemo naš narod na KiM što je više moguće, da istovremeno zemlja napreduje i raste, to nisu laki zadaci. Ići ćemo zato u formiranje pokreta da okupimo sve one ljude koji do sada nisu bili članovi naše stranke. Ja znam koliko vam je danas teško, koliko ste marljivo radili za prethodne izbore. Sada vas molim da im pokažemo kako se bori za svoju zemlju i svoj grad, lepo, mirno, sa idejama, programima, planovima, sa ljudima koji neće da seju mržnju protiv nikog drugog, koji će na najbolji mogući način da se odnose prema ljudima. Pritisnite rukovodstva opština da razgovaraju sa narodom, a ne da se zavuku u svoje kancelarije i pričaju samo sa sobom. Ovo vam je poruka običnog naroda, ovo vam je pokazao narod koliko je zadovoljan time koliko o njima brinete. Mislio sam na sve vas koji samo čekate da dobijete tašnu, mašnu, sekretaricu i zaboravite na svakog drugog sa kim treba da razgovarate. Hajde zaustavite narod sad ako možete - rekao je on.

- Hvala vam što ste uvek i u svakom trenutku pokazali koliko volite svoj narod i svoju zemlju. Posebno hoću da se zahvalim svim ženama zahvaljujući njima pobeđivali smo i pobeđivaćemo uvek. Zato što su žene bile te koje su pokazivale uvek veću odgovornost od nas muškaraca. Ako pogledate po istraživanju, ne biste verovali koliko veći procenat žena od muškaraca nama pruža podršku jer one znaju šta je red, marljivost, šta je država i ne igraju se i ne stavljaju to na kocku i zato im hvala - rekao je Vučić.

- Nemam nikakav lični interes da učestvujem u bilo kakvoj beogradskoj kampanji. Imam interes kao građanin Srbije jer bih voleo da Beograd nastavi da se razvija, a najveći mi je motiv vaša podrška, snaga, svaku kuću obiđite. Da ih pobedimo, ubedljivije nego u decembru. I još jače, sa još većom razlikom, da im pokažemo da ne možete poštene ljude da optužite da su lopovi, i da im pokažemo da Beograd jeste kosmopolitski grad, ponosimo se time, ali je Beograd i Srbija, srpski grad, ostao je i biće. Hvala vam za ljubav. Neka bude borba neprestana do konačne pobede, živeo Beograd, živela Srbija! - poručio je Aleksandar Vučić.

Ana Brnabić zahvalila je svim okupljenima na tome što su došli na ovaj radni skup u tako kratkom roku.

- Hvala vam što ste došli na ovaj važan skup, na ovaj radni sastanak. Idemo ponovo na izbore, na nove izbore, da pobedimo ubedljivije nego u decembru 2023. godine. Radili smo naporno u protekloj kampanji. Bez obzira što su pričali da je Beograd njihov i da ga više nikada nećemo imati, na poslednjim izborima imali smo oko 20 000 glasova više. E tako su oni pobedili, tako što je za nas glasalo 20 000 ljudi više. Njihov jedini cilj je da kako tako izbace Vučića iz trke, zato ajmo i preko tih 20 000 glasova, da pobedimo ubedljivije - poručila je Brnabić.

Prisutnima se obratio i Aleksandar Šapić.

- Izbori koji neće biti koji se tiču samo kanalizacije, puteva i komunalnih stvari, ovo će biti vrednosni izbori gde će se birati između dva pogleda na državu i narod, dva pogleda na srpsku naciju, dva pogleda na ekonomiju. Kada god smo imali srpsku upravu bilo je dobro i drugima. Politika grada mora da prati i državnu politiku. Nalazimo se u specifičnom momentu, ukoliko izgubimo Beograd pitanje je šta će biti i sa Srbijom.

Na izborima u Beogradu glasaće i odlučivaće građani naše države i naših gradova, neće stranci odlučivati ni ko je gradonačelnik, ni ministar ni ko može a ko ne da glasa, poručio je Vučević.

- Svi na teren, a posebno funckioneri, u pobede! - kazao je Vučević.

