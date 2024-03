KAKO su "Novosti" juče ekskluzivno objavile, za danas je zakazana hitna sednica Predsedništva Srpske napredne stranke.

Prvi se obratio Aleksandar Šapić.

Kako je rekao prva odluka koju su doneli je da se ide na nove izbore i da se na njih izađe u što širem frontu.

- Još ćemo videti ko će u njemu biti... Politika koju smo do sada vodili je bila ona za prospertitet grada. Neću se sada vraćati, činjenica je da smo postigli lestvicu i srušili praksu koja je bila de političke scene i to niko niej dovodio u pitanje, pogotovo ne oni koji su nas optuđili da ćemi ući u nekredibilne radnje. Upravo zbog odgovornosti, smatrali smo da trebamo biti spremni da podignemo lestvicu, da pokažemo da izbori nisu matematika i da povučemo potez, i pokažemo da nemamo tu vrstu straha i onoga što je karakterisalo uglavnom sve postizborne periode. O tome je dovoljno rečene, najbolji primer e bila 2008. godina - dodao je on.

Sutra se kreće u kampanju, a o tačnom datumu će naknadno biti reči.

Kako je rekao Beograd već mesecima stoji, ali su itekako svesvni sveg što očekuje Srbiju u narednom periodu.

- Zbog toga smatramo da do izbora treba što pre da dođe - istakao je Šapić.

Kako kaže izbori se tiču čitavog društva, jer se ovde susrećemo sa dva pristupa svemu.

- Verovatno od uvođenja višestranačja, verovatno važnijih izbora od ovih nije bilo. Ljudi neće glasati samo za važne stvari kojih ima na desetine nego za to na koji način će Srbija ići, jer nije isto ko je vodi - pojasnio je Šapić.

Pitanje KiM, samoproglašavanja srpskog naroda genocidnim, zatvaranje prema Rusiji, su za drugu stranu neupitna kazao je Šapić.

- Zato mislim da su ovi izbori mnogo više iznad Beogradskih. Zato ćemo im prići na najozbiljniji mogući način - kazao je on.

Dodao je to da ne smtra lošijom odluku da se formira većina.

- Niko nikog tu nije varao, ali je to priča koja nije važna. Mislim da smo deneli odluku koja je odgovorna i pokazuje da se ne bojimo da izađemo pred narod, a on će odlučiti ko želi da ga vodi u budućnost. Zaista mislim da u odnosu na beogradsku valst nakon ovih izbora će verovatno zavisiti državne odluke jer je ovde vrednost u pitaeu, i ovo e biti vrednosni izbori - dodao je Šapić.

Prema njegovim rečima u ponedeljak delegacija ide na razgovore sa predsednikom da mu saopšti da postoji većina za formiranje Vlade.

Završena sednica

Hitna sednica Predsedništva je završena. Članovi lagano napuštaju salu i uskoro se očekuje obraćanje medijima.

Počela sednica

Nakon što su se okupili članovi Predsedništva SNS-a, počela je sednica.

Očekuje se da će glavne teme sastanka biti vezane za odluku o formiranju vlasti u Beogradu, odnosno da li će biti novih izbora u glavnom gradu.

Sednica Predsedništva SNS je zatvorena za javnost, a po njenom završetku predviđene su izjave za medije, navedeno je u saopštenju stranke.

Članovi polako pristižu

Kako nam javlja naš reporet tu je i ministar Tomislav Momirović, Zlatibor Lončar, Nebojša Stefanović...

Ministarke Darija Kisić, Jelena Tansković, te Maja Gojković su takođe stigle.

U prostorije stranke stigli su i Goran Vesić, Nikola Selaković, Vladimir Orlić, Arno Gujon...

U prostorije stranke na Novom Beogradu stigli su i Miloš Vučević, Ana Brnabić, Miroslav Čučković...

Tu je i Irena Vujović.

Među prvima su došli Aleksandar Šapić i Jorgovanka Tabaković.

Sednica će biti održana s početkom u 12 časova u sedištu SNS-a.