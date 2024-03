PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Foto: Novosti

- Situacija oko dinara na Kosovu i Metohiji nije se popravila ni promenila na bolje, uprkos pokušajima i međunarodnih predstavnika da pomognu po pitanju teškog položaja Srba.

- Ne postoje naznake da će te odluke biti promenjene i mi ćemo u narednom periodu biti primorani da donosimo različite odluke kojima ćemo pronačaziti alternativna rešenja za isplatu prinadležnosti našem narodu na KiM - rekao je Vučić i dodao da je sasvim jasno da se po tom pitanju nikome ne žuri.

Pritisak na Albance neće biti već samo na Srbiju, dodao je on i objasnip šta se od nas očekuje, najvećim delom od naših zapadnih partnera.

1. Defakto ili dejure priznanje Kosova. Ovde se učitava i odricanje od Republike Srpske;

2. Uvođenje sankcija Rusiji i antikineski stav iz mnogo razloga;

3. Srbija kao slobodna i nezavisna zemlja nije nešto što je polularno u današnjoj Evropi zato je važno dobiti marionetski režim u Srbiji, kakav smo imali do 2012. godine.

Kako kaže danas se od Srbija sa mnogo više želje traži priznanje Kosova i odricanje od Srpske.

- Dva su razloga. Jedan je da stvari u Ukrajini ne idu onako lako kako su mnogi na Zapadu mislili u njihovu korist, naprotiv - stvari su se značajno promenile i Rusi na frontu imaju inicijativu. Kakve to veze ima sa Kosovom? Želeli mi ili ne - a svakako mi to ne bismo želeli, postoji opasnost i ona se već događala u prošlosti, i verovatno bih u da sam na Putinovom mestu, a da je to u interesu zaštite svoje zemlje uvek mogao da se pozivan na presedan Kosova, kao što su to nekoliko puta ranije i činili - "Ako ste vi mogli da imate Kosovo, mi možemo da imamo neke druge teritorije". Čak mnogo čistije urađeno sa održanim referendima... To znaju na Zapadu i zato je važno da se pokrije ova tema Kosova što je moguće pre. Zato će pritisci na Srbiju rasti, pritisci na Kurtija defakto neće postojati - oni postoje samo u onoj meri koliko im je potrebno da Kurti ne dovede do te situacije da Srbija mora da interveniše - što ne želi ni Zapad niti bilo ko drugi, jer bi to doveli do mnogo većih sukoba, što ne želi niko, ne želimo ni mi - rekao je Vučić.

- Srpska se vidi kao remetilački faktor - rekao je Vučić i dodao da se od Srbije traži da deluje protiv Republike Srpske, a bićemo dobri kada se budemo odrekli RS i kada budemo kritikovali RS.

- Videli ste da oni žele vraćanje marionetskog režima sa kojim bi upravljali kao lutkama u pozorištu. Upravo ovako se ponašaju neki politički faktori politički faktori koje neki žele da vide na vlasti, upravo se ovako ponašaju. Kada Ana Brnabić odgovori nekome od nemačkih zvaničnika, pojave se domaći političari koji kažu da je sramno takvo ponašanje i da je bolje da budemo ulizice. Bolje je da im se sakrijemo pod skute i ljubimo cipele. Imate sve, oni bi priznali Kosovo i to ne kriju, oni su za uvođenje sankcija Rusiji i protiv voitalne ekonomske saradnje sa Kinom i oni dobrovoljno sa oduševljenjem prihvataju da budu marionete i nečije lutke, ne bi li postali režim.

- Većinska Srbija i naš narod to ne prihvataju i zato su pritisci sve veći. Oni se provode preko institucija, organizacija i agencija, kao i preko političara. Preko medija...

- Isti recept preko NVO - domaći, međunarodni. Kaže "Fridom hausu" Srbija je pala za 3 mesta - pa pala je jer je izveštaj pisao Nikola Burazer iz ove zemlje. Uvek se isto ponašaju i uvek sinhronizovano deluju kad god je potrebno da se na bilo koji način to učini... Postoje i različite grupe za pritisak koje će ići preko nekih verski, navijačkih i mnogih drugih grupa... - rekao je Vučić

Šta se sve koristi u pritisku na Srbiju?

- Stalna demonizacija Srbije zbog tobožnjih nedemokratskih odnosno, autokratskih tendencija. Imate podelu na dva dela, izbori nedemokratski, bez ijednog dokaza i baš ih briga za to, a drugo je loše stanje u medijima - kao i na političkoj sceni - stanje će biti dobro tek kada se postave snage koje će u potpunosti da im služe po sva ova 3 cilja, i mediji takođe. Drugo je čuvena Banjska - i to je postalo opšte mesto iz dva razloga. Jedan je da bi se uvek smanjila krivica Kurtijevog režima, da se ne bi pričao o pokušaju ubistva Galjaka, gađanju dece u Štrpcu, o proterivanju Srba, stalnim unilateralnim potezima.. Uvek ćemo to da vadimo i da objašnjavamo kako je Srbija užasan primer. Eto čak sam video kako su Amerikancvi u Tajmsu napisali - "Pošto se srpska vojska tajno približavala Kosovu oni su promenili svoiju doktrinu". Ljudi, jel ste ozbiljni, ja sam mislio da je to malo ozbiljnije - rekao je predsednik.

- I ono što vidimo svaki dan... Tu je i stvaranje bezbrojnih besmislenih i izmišljenih afera, ponovo u svrhu opšte atmosfere. To znači da svakoga dana izmislite nekog Vučićevog saradnika - nije važno šta ste izmislili - pa ljudi kažu, ako je desetina tačno, a svakoga dana ćemo ljude time da bombardujemo, stvarno su loši, potrebni su nam neki drugi.

- Ovo sam želeo ljudima da pokažem da vide kako se to dešava, da ne mislile da je to što Rot piše izazvano stvarno brigom za situaciju Srbiji. Jeste vi videli da on ništa nije napisao o izborima na severu KiM, gde je 3,4 % izašto na izbore. To su za njega dobri, Nikakve veze to sa istinom nema, nikakvi to nisu pošteni ni posmatrači, ni posrednici... To su ljudi koji imaju svoje političke interese i želim da ljudi u Srbiji to razumeju. Ukoliko Srbija bude uspevala da drži svoj slobodarski duh, i ne bude pala pod one pod kojima je bila 12 godina kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, kada je otišla Crna Gora, kada je opljačkana, razorena cela Srbija, da će se ovakve stvari nesumnjivo nastaviti... - rekao je Vučić.