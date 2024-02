PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvuje danas na Regionalnom samitu o Planu rasta za Zapadni Balkan i ekonomskom približavanju u Tirani.

Foto: Printskrin

Obraćanje predsednika Vučića

- Danas je bio suštinski važan dan, kada radite stvari od suštinskog značaja za naše ljude, pre svega za naše poslovne veze sa Evropom, ali i ljude koji će da imaju mnogo koristi od toga. Kada se vratimo u Beograd napravićemo tim kojim će najverovatnije rukovoditi ministar Siniša Mali i svakoga dana će mene i Vladu obaveštavati o tome - kazao je predsednik.

- Verujem da do marta možemo da uvedemo takozvane zelene koridore. Razgovarali smo danas pre svega o graničnim prelazima. 163 miliona evra izgubimo za pet godina na papirologiji na graničnim prelazima. Još mnogo toga ćemo morati da uradimo. Ovo je nešto realno, konkretno. Sve te prazne priče. Ovo je nešto što ubrzava evropski put, ali i znači za naše građane. Stvarno sam zadovoljan. Važan je rezultat koji ćemo mi da isporučimo građanima.

- U narednih 10 godina mi ćemo svakako da udvostručimo ekonomije, ići ćemo i preko toga. Pričalo se i o železnicama, po tom pitanja imamo još mnogo toga da uradimo.

Na pitanje Novosti " U kojoj meri će dijalog Beograda i Prištine uticati na pristupanje evopskim fondovima?", predsednik kaže:

- Ovo stvarno nema veze, samo ima veze utoliko koliko ćemo da obezbedimo CEFTA mehanizme i sve što smo ranije pričali, slobodni prolaz, protok robe, usluga, kapitala, ljudi. U tom smislu ima, a što se tiče nekih ostalih drugih tema nema.

O izjavama Stefana Šenera i izveštaju ODIHR-a

- Vi mislite da možete ljudima da govorite da su nešto ukrali, a da ne ponudite nijedan dokaz, još budete toliki licemeri da to na najbezobzirniji način predstavite činjenicom "učinilo mi se, stekao sam utisak".

O Putinovom govoru

Na pitanje novinara o pominjanju nuklearnog oružja u Putinovom govoru, Vučić je rekao:

- Dobio sam nekoliko poruka, voleo bih da vidim šta je sve Putin rekao da mogu da komentarišem. Suviše sam ozbiljan čovek da bih mogao da izvlačim stvari iz konteksta i da na takav način komentarišem. Video sam da su potvrdili uvođenje "cirkona" u rusku vojsku i da je "sarmat" uskoro gotov. To je veliko pojačanje za rusku vojsku, a nigde ništa nuklearno nisam čuo, ako jeste pogledaću, pa ću dati komentar.

O deklaraciji EU da je "Putin odgovoran za smrt Navaljnog"

- Mi se do tada po tim pitanjima nismo usaglašavali. Iznenadilo bi me da je drugačije. Veoma je važno da Srbija pažljivo računa, vodi politiku svoju, nezavisnu i da procenjuje od slučaja do slučaja. Ponosan sam na slobodnu i slobodarsku Srbiju.

O Tajvanu

- Tajvan je Kina, šta je problem, šta je netačno, je li to tako u UN. Kome sam naneo štetu? Čija je to politika drugačija, ruska, politička? Lupetaju tako, pošto moraju da me napadnu - kazao je predsednik, komentarišući pisanja u Šolakovim medijima da će ga takva izjava "skupo koštati".

- Veoma sam zabrinut zbog onoga što se događa u svetu, iz razgovora sa Zelenskim, ovde sa svima, pozicija mi omogućava da sam na većem brdu, pa da više znam. Plašim se da idemo ka daljem usložnjavau situacije u svetu.

O razgovoru sa Zelenskim

- Razgovarali smo o humanitarnim pitanjima, stanju u svetu, situaciji na frontu. Pričali smo i o našoj bilateralnoj saradnji, kako da povećamo našu razmenu. Nemamo mi šta Ukrajini da zameramo i mislim da oni imaju veoma fer odnos pema Srbiji.

O poseti Africi

- Obići ću Afriku, samo malo da se smiri situcaija u Evropi i svetu - kazao je predsednik.

Vučić: Krajnji cilj da naši građani imaju koristi od ove saradnje

Plan rasta za Zapadni Balkan će nam omogućiti da dodatno koristimo bližu saradnju unutar samog regiona i sa Evropskom unijom, poručio je u Tirani predsednik Aleksandar Vučić.

- To nas približava velikom tržištu od preko 400 miliona potrošača, uz pristup većem broju dobavljača roba i usluga, nižim troškovima proizvodnje i jednostavnijim načinima trgovanja. Osim toga, tu su i potencijali za otvaranje novih radnih mesta, niže cene, bolji kvalitet, bezbednost i širi izbor proizvoda i usluga, više inovacija, istraživanja i razvoja, mobilnost preduzeća i pojačana ekonomska aktivnost. Zato je za Srbiju ključno ubrzanje integracija u oblasti zelenih koridora, ocenjivanje usaglašenosti i jedinstveno tržište plaćanja u evrima, sa krajnjim ciljem da naši građani imaju koristi od ove saradnje - objavio je Vučić na svom Instagram nalogu.

Rama: Saradnja Zapadnog Balkana je osnovni uslov za članstvo u EU

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da je saradnja zemalja Zapadnog Balkana uslov za članstvo u EU, kao i da je to ne samo princip dobrog ponašanja, već kriterijum za procenu zrelosti zemalja kroz Novi plan rasta.

On je na skupu "Veći rast i brža konvergencija za Zapadni Balkan", rekao da je tokom 10 godina Berlinski proces pokazao koliko je lakše reći nego aktuelizovati slobodno kretanje ljudi, roba, usluga i kapitala i istakao da su Albanija, Srbija i Severna Makedonija pokrenule inicijativu Otvoreni Balkan kako bi se ubrzao napredak zasnovan na principima Berlinskog procesa.

- Sa novim planom rasta koji je sada u igri, imperativ je vrlo jasan. Ili ćemo zajednički preduzeti neophodne korake da se približimo EU i jedni drugima, ili rizikujemo da ne uspemo da obezbedimo mesto za stolom EU i da našim ekonomijama i narodima obezbedimo njihove potrebe u godinama koje dolaze. Naše ekonomije ne mogu da napreduju tako što ometaju međusobno slobodno kretanje, niti naši ljudi mogu da napreduju bez mira i saradnje - rekao je Rama.

Prema njegovim rečima, ili će zemlje "sklopiti mir" kako bi radile na prosperitetu, ili će nedostatak prosperiteta učiniti da izgubimo mir.

- Tako funkcioniše Evropska unija. Tako treba da funkcioniše Zapadni Balkan. EU je sada više nego ikada spremna da nam pomogne, da postanemo deo nje. Sada bi trebalo da budemo spremniji nego ikad da pomognemo sebi, da ne izgubimo ovaj novi otvoreni prozor mogućnosti.

Zajednička fotografija učesnika samita

Varhelji o Planu rasta: Otvaramo određene oblasti jedinstvenog tržišta

Evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelji izjavio je danas da je Plan rasta za Zapadni Balkan, o kojem će se razgovarati na regionalnom samitu u Tirani, "izuzetna prilika", jer se time otvaraju određene oblasti jedinstvenog tržišta za Zapadni Balkan.

Varhelji je na društvenoj mreži X (Tviter) naveo da se lideri Zapadnog Balkana sastaju u Tirani kako bi radili na sedam prioriteta ponuđenih regionu kroz Plan rasta za Zapadni Balkan.

- Danas se sastaju lideri Zapadnog Balkana kako bi nastavili rad na sedam prioriteta ponuđenih regionu kroz novi Plan rasta. Plan rasta je izuzetna prilika jer otvaramo određene oblasti jedinstvenog tržišta za ZB6 (šest partnera sa Zapadnog Balkana) - poručio je Varhelji.

Predsednik stigao na Regionalni samit

Predsednik Aleksandar Vučić stigao je na Regionalni samit u Tirani, gde ga je dočekao premijer Albanije Edi Rama, nakon koga su zajedno ušli u Kongresnu Palatu.

Pristižu zvaničnici

Zvaničnici pristižu na Regionalni samit o Planu rasta za Zapadni Balkan i ekonomskom približavanju. Dočekuje ih albanski premijer Edi Rama.

Vučić je uoči samita ocenio da su povezivanje ekonomija, uklanjanje prepreka i napredak ka jedinstvenom tržištu "veliki ciljevi koji vode ka suštinskom razvoju" Srbije i regiona i boljoj budućnosti za sve građane.

Na samitu koji se održava u Kongresnoj Palati razgovaraće se o evrointegracijama regiona i sprovođenju Plana rasta za Zapadni Balkan.

Predviđeno je da se održe dve plenarne sesije, koje su posvećene postepenom uvođenju jedinstvenog tržišta i sprovođenju Plana rasta.

Samitu će prisustvovati i komesar Evropske unije za proširenje i susedstvo Oliver Varhelji.

Plan rasta za Zapadni Balkan predviđa finansijsku podršku od šest milijardi evra, od kojih su dve milijarde bespovratni grantovi, a četiri milijarde povoljni krediti koje daje EU, a cilj je da se podstakne ekonomski rast regiona i ubrza socio-ekonomsko usklađivanje.

Plan se odnosi na period od 2024. do 2027. godine i predviđa da svaka vlada zapadnobalkanske šestorke dobije određenu sumu novca na svakih šest meseci, zavisno od reformi koje je sprovela u tom periodu.

Lideri Zapadnog Balkana su o Planu rasta u januaru u Skoplju razgovarali sa zvaničnicima EU i SAD, kada je održan susret "Zapadni Balkan i EU".

Vučić je juče učestvovao na samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa u Tirani.