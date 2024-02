PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić večeras je gost u emisiji "Ćirilica" na televiziji Hepi.

O odnosu sa Dodikom

Predsednik je podsetio da će Srbija imati 100 milijardi evra do 2027. godine.

- Pa napravite to. I danas Srbija štrči. Ono što sam video u njihovim papirima tajnih službi znaju da bez Srbije nema rešenja - izjavio je predsednik i govorio o podršci Dodiku i Republici Srpskoj.

- Uvek sam pokazivao poštovanje prema svima u RS, od Stanivukovića, Trivić, Šarovića... Sve sam poštovao nikada nisam rekao ružnu reč. Ja sa Dodikom imam korektan odnos. Napravili smo dogovor, nikada ne sme da dođe do podele odnosno granice na Drini kao u doba Mladića i Miloševića. Strane službe su preko domaće službe uradile. Ne damo da se Srbi okreću protiv Srba. Tako se ponaša neko odgovoran prema svom narodu. Gradimo puteve ka Tuzli i gledamo da spojimo narod. Mi gradimo puteve, a oni neće nijedan - izjavio je Vučić i dodao da toga nije bilo upravo zato što je neko hteo da posvađa narod.

- To je trebalo da bude politička poruka da RS nije potrebna.

O Banjskoj

Predsednik se dotakao i slučaja Banjske i rekao da će krivično biti gonjeni oni koji su odgovorni i upitao zašto bi on vodio hajku na te ljude obzirom da to već rade po svetu.

Vučić je izjavio da je verovao da ljudi neće biti hapšeni.

- Ja sam tri noći imao sastanke s njima, bili su Radojičić, Simić i još desetak momaka. Kažu mi u lice da ne veruju Amerikancima i Evropljanima, a ja njima da moram da im verujem jer nemam kome drugome, jer su oni na terenu. Oni su potpisom garantovali da Albanci neće hapsiti nikoga ko je bio na barikadama. I kad su potpisali, tri meseca kasnije su počela hapšenja. Možete da zamislite moju muku - rekao je Vučić i upitao "da li hoćemo da prođemo kao Huti".

- I kad sam bio pod najvećim pritiscima nisam pljunuo na obraz državi . Rekli su mi pašće ti glava zbog Banjske. Pa nek padne, ali ta glava nešto vredi. Meni je važno da Srbija ne pati i da nema sankcija. Znate koliko se ja sekiram za to šta će da pišu?

O pokušajima rušenja Srbije

Predsednik se dotakao i hajke u stranim medijima poput "Gardijana" za koje je rekao da je medijsko dno.

- Za građane Srbije je bitno da znaju. Sva ova hajka koja se protiv Srbije sprovodi u inostranstvu, poput dna kakav je Gardijan, do toga kada Bajden da izjavu, koji je uvek dobro pripremljen, iako ljudi svašta o njemu pričaju, i kaže da veruju da puste da Ukrajina izgubi od Rusije, umesto da kaže šta će biti s Baltikom, on kaže Balkanom. Sledećeg dana u Bildu izađe moja slika s Putinom i kaže: Da li je na ovo Bajden mislio? I navode da li je to dokaz da će Vučić da izazove rat na Balkanu. A u tekstu ništa - izjavio je predsednik i dodao:

- U Frankfurter Algemane Cajtung danas kažu da je Vučić fasciniran onim što je Azerbejdžan uradio u Nagorno Karabagu. Na čemu je to zasnovano? Ni na čemu. Oni to rade svi zajedno ne bi li rušili Srbiju - rekao je Vučić.

Predsednik se zatim osvrnuo na spoljašnje i unutrašnje rušenje Srbije i pokazao kako to rade.

- Potrebna vam je prevlast u vazduhu, u svakom ratu. To vam je novac. Treba vam pešadija. To je stanje na terenu. Treba vam artiljerija, tenkovi i sve drugo to su vam mediji. Novac dolazi sa tri strane, jedan od velikih sila, drugi regionalne zemlje koje imaju interese da utiču na slabljenje Srbije i iz entiteta Kosovo kako ga oni zovu i naravno iz različitih političkih krugova i NVO. Tu ide naoružavanje Albanaca, razoružavanje Srba. Delovanje na političke partije kako u centralnoj Srbiji tako i na KiM. To delite na srpske i albanske, i dolazite do medija. Tu imate svetske, regionalne, na KiM podeljene na srpske i albanske i imate centralna Srbija - objasnio je predsednik i rekao da velike sile imaju novac, dok regionalne zemlje imaju interes.

- Naoružavanje Albanaca se već odigrava, oni najviše koriste Tursku. Razoružvanje Srba, kriminalizacija. Morate da imate poslušnike koji će da ruše zemlju iznutra, imate Albance koji to rade, ali morate da imate Srbe koji će govoriti sve najgore. Svetski mediji koji danima lažu o tome kako ćemo da napadnemo nekoga, kako lažiramo izbore. Pogledajte koliko su nam ažurniji birački spiskovi od nekih zemalja. Imate artiljerijsku paljbu, tuci po Vučiću svaki dan. A šta mislite zašto? Napadaju me jer čuvam i štitim Srbiju. E onda morate i u centralnoj Srbiji da nađete ove medije koji će da rade isto to - izjavio je predsednik.

Vučić je govorio o pisanjima medija Junajted Grupe i rekao da su njihovi stavovi kontradiktorni.

- Imaćete i na KiM medije koje plaća Zapad ne bi li kriminalizovao Srbe - izjavio je Vučić i dodao:

- Ovako se vodi hibridni rat protiv neke zemlje. Koliko god da ih uhvatite u laži oni će i dalje da nastave po svome, sa samo jednim ciljem - rušenje naše zemlje i davanjem nezavisnosti tzv. Kosovu - rekao je Vučić.

- Kada izdvojite deo ljudi od 18 do 29 godine, više od 40 odsto je za. U 39 odsto koji su protiv, 54 odsto misli da Srbija ne radi dovoljno i da je trebalo da radi oštrije po pitanju Kosova. Pogledajte te paradokse. I dalje guramo i čuvamo zemlju koliko je to moguće. Jasno nam je da Kurti ide u otvoreno etničko čišćenje. Ja ne verujem da će nam odobriti sednicu SB UN, čekamo odgovor kroz par dana - rekao je Vučić i dodaje da je Bajdenu, fon der Lajen, Ruteu, Makronu, Sančezu, Đin Pingu, Melonijevoj i drugi poslao lična pisma.

Vučić kaže da se bori da našem narodu na KiM dostavi novac i da situacija nije laka baš zato što je neko radio svoj posao.

- Od nas se traži podaništvo bez izuzetka, a to što bi donosili odluke sami zato smo problem. Videćemo sa čime ćemo se suočiti. Ljudi treba da znaju da ćemo štiti naš narod. Ja moram da odgovorim politikom i idejama - izjavio je predsednik.

- Ja da vučem za nos SAD i Evropu? Pa vi potcenjujete te ljude. Vi mislite da je to moguće 12 godina? Svaki dan mi govore da sam nešto predao, a mi osnažili poziciju Srba i vratili dijalog. Što čekate da zabijete nož u leđa svom narodu? Mi ih puštamo da zauzimaju Gazelu, a u Holandiji odmah hapse - kaže Vučić.

O situaciji na Kosovu i Metohiji

Na početku gostovanja predsednik je govorio o odluci Aljbina Kurtija o ukidanju dinara na KiM, ali i rekaciji stranih predstavnika.

- Tačno je da neko temeljno radi na tome da svakoga dana vrši pritisak na srpski narod i vrši akcije. Ključno pitanje je šta mi možemo u ovakvim geopolitičkim okolnostima. Kako zaštiti naš narod? Dinar je jedina validna valuta. Njih je to baš briga - rekao je predsednik i dodao da ne postoji nijedan papir koji drugačije svedoči.

- Ono što svi primete je da se ja ne pravim naivan. Čujemo mi kad pričaju o odlaganju. Stranci kažu: Kosovo je nezavisna država. Onda ja pitam zašto postoji dijalog. Došao sam u posed dokumenta ministarstava da je Srbija problem što ne priznaje Kosovo, što je tolerantna za Dodika i što ruski mediji mogu da se obrate kod nas - izjavio je predsednik.

Predsednik kaže da je sve usmereno ka rušenju pozicije Srba na KiM, ali dodaje da Zapad i SAD ne žele nestabilnost, dok se Kurtiju žuri.

- On ima savetnika iz Velike Britanije, Nemca poreklom, o kome će tek biti reči narednih dana, a koji ga vodi ka tim rešenjima. Amerikanci su bili nešto više fer od Evropljana, ali videćemo da li će tako i biti - kaže Vučić.

Kako je predsednik prethodno objavio na svom zvaničnom Instagram nalogu, tema gostovanja biće aktuelna situacija na Kosovu i Metohiji.

- Govoriću o našem Kosovu, pritiscima na Srbiju, velikim projektima, ali i odgovoriti na sve brutalne laži pripadnika bivšeg režima i njihovih medijskih pomagača, domaćih i stranih. Biće zanimljivo, obećavam.