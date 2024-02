PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti.

Foto Novosti

U Palati Srbija su i premijerka Ana Brnabić, ministar odbrane Miloš Vučević, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, ministri Dačić, Selaković, Momirović...

Vučić je najpre rekao da su pripadnici Kurtijeve policije u više akcija danas upadali u privremene organe nekoliko većinski srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Upali su, dodaje i u Dom zdravlja u Osojanu, gde maltretiraju ljude.

- Napadnute su sve srpske enklave u Metohiji i to nakon odluke da se ukine dinar i da se do sada najjačim udarcem zapreti progonom Srba sa njihovih vekovnih ognjišta - kazao je on.

U opštini Peć živi 650 Srba, koji posle ovoga danas pitanje je kako će i na koji način moći normalno i uobičajeno da žive, rekao je predsednik.

Foto Novosti

Vučić kaže da Kurti želi da etnički očisti srpsko stanovništvo i da je to što Priština radi - namerno podvrgavanje Srba nepodnošljivim uslovima za život.

- Što se tiče ukidanja dinara, od prvog Briselskog sporazuma do principa koji su potpisani 2015. godine, do kasnijih sporazuma, u svakom od tih akata, najznačajnija norma je pravo republike Srbije da finansira određene aktivnosti, zdravstvo, školstvo stanovništva na KiM. Kurti je samoinicijativno tu odluku doneo sa ciljem etničkog čišćenja srpskog stanovništva sa KiM. Oni to čine svakog dana, ne mogu da se umire i razumeju da je važan dijalog. I mi imamo dijalog jer Kosovo nije međunarodno priznata država. Kurti očekuje podršku sa Zapada, imamo dijalog koji treba da vodi ka normalizaciji odnosa a ne etničkom čišćenju koje imamo - kazao je predsednik.

Ako pažljivo pratite nijansiranje u reakcijama videćete da je američko saopštenje snažnije od saopštenja EU, kaže on i dodaje da veruje da će "zapadni partneri" održati svoju reč i pokušati da se izbore za elementarna prava srpskog stanovništva.

Vučić je rekao da na KiM imamo zaposleno 31.831 lice, a da tamo imamo i 29.115 penzionera. Dodaje da takođe postoje i socijalna davanja, koja je Srbija preuzela kako bi omogućila elementarne uslove za život na KiM.

- Svakoga meseca samo za socijalna davanja izdravaja 350 miliona dinara. Tu su i studenti i stipendije, kao i narodna kuhinja. Ono što je važno da znate jeste da već godinama ne kasnimo ni jedan dan u isplatama za sve te grupacije - rekao je Vučić.

Ističe da Srbi na Kosovu i Metohiji moraju da znaju da će Srbija učniti sve da oni svoja primanja dobiju. Ističe da ukidanje dijaloga nije bila tema dijaloga, te da ni Amerikanci, ni Evropljani nisu učestvovali sa Kurtijem u ovom jednostranom činu Prištine.

Kaže da je Srba danas više od 7 odsto na Kosovu i Metohiji.

Predsednik je naveo da se sa isplatama za srpsko stanovništvo na KiM počelo dosta ranije i da je do 12 sati isplaćeno 5 miliona evra.

- Ono što je važno, mi već 10 godina ne kasnimo ni dan u isplatama za penzionere, zaposlene, socijalnu pomoć i druga davanja. Danas ide prva kategorija penzionera u ključujući i Kosovo i Metohiju. Mi smo preduzeli mere i napunili trezore i danas isplatili, imali 650 miliona. Ukupno u ovom trenutku bi trebalo za sve što treba da isplatimo preko različitih institucija, oko 22 miliona evra ili oko 2,5 milijarde. Samo preko banke Poštanska štedionica počeli smo da isplaćujemo unapred našim ljudima na Kosovu i Metohiji, do 12 sati smo oko 5 miliona evra uspeli da isplatimo. Ljudi su uplašeni i čekaju u redovima da dobiju svoj novac. U ponedeljak nastavljamo sa dostavljanjem novca - kazao je on.

Ističe da Kosovo i Metohija nisu član EU, a evro nije zakonsko sredstvo plaćanja na Kosovu i Metohiji.

- Verujem da će Kurtijev režim nastaviti sa ometanjima i daljim smicalicama jer je jedinji njhov način da pobede, kako smatraju, da ne bude Srba na KiM. Kosovo nije član EU, a 2002. godine su usvojili evro kao svoju valutu, a to nije zakonski sredstvo plaćanja na KiM. Kosovo koristi evro kao de fakto valutu jer nema sporazume sa EU. Za nas je važno da bude jasno, kada kažu da Narodna banka pregovara sa njihovom, to je da dobiju priznanje... Neće dobiti priznanje - izjavio je on.

Kako kaže, radiće sa međunarodnim partnerima, dodaje da vlada ogromno nepoverenje prema Prištini i njenim potezima.

- Sada svi vide koliko smo bili u pravu kada smo govorili da samo jedna strana želi eskalaciju sukoba - rekao je Vučić.

On je rekao da će u ponedeljak svi predstavnici država članica EU dobiti njegovo pismo, predstavnici institucija EU i predsednici i premijeri svih članica država SB, uključujući i Rusiju i Kinu.

- Njih smo u internim komunikacijama obavestili kolika je naša zabrinutost za stanje na Kosovu i Metohiji. To pismo ću potpisati ja kao predsednik Republike. To je najduže i najteže pismo koje sam potpisao od kada se nalazim na čelu Srbije. U tom pismu ukazujem na sve akte kršenja međunarodno pravnih normi, na deo eskalatornih poteza koje je Priština preduzela u prethodne dve i po godine i na to šta je to što Republika Srbija u skladu sa Poveljom UN i Rezolucijom UN zahteva od tzv. međunarodne zajednice - rekao je on.

Ističe da je Srbija zatražila hitnu sednicu SB UN. Zahtev će biti podnet u ponedeljak u pisanoj formi. Ističe da nam je potrebna većina od 9 članica SB da bi sednica bila sazvana.

- Nastavićemo da se borimo, nikada naš narod nećemo ostaviti na cedilu. Kosovo je deo naše zemlje i borićemo se za svoj narod i normalan život, ovako ili onako, uspećemo da obezbedimo - naglasio je predsednik.

EKSPO

Proces izgradnje šipova za EKSPO je počeo, najavio je on.

- Prvog maja kreće izgradnja nacionalnog stadiona, po meni najlepšeg u Evropi. Želim da vas obavestim da je nivo stranih investicija na rekordnom nivou. Danas su krenule i isplate uvećanih penzija, kreću isplate i minimalne zarade i uvećanih plata. Nova vest je da krećemo sa isplatom jednokratne novčane pomoći od 25.000 dinara za lica koja imaju retke bolesti, vaučeri za kupovinu lekova od 35.000 dinara i dodela vaučera za rehabilitaciju u iznosu od 50.000 dinara. Doneli smo plan, koji je gotovo 400 miliona evra, a to su aparati koje ćemo u naredne dve i po godine da dostavimo širom Srbije. Od novih skenera, mamografa, novih i zamena, magnetne rezonance, ovim smo hteli da pokažemo da brinemo o zdravlju ljudi. Nije dovoljno koliko smo KC izgradili i koliko ćemo da ih izgradimo, već da imamo i najbolju moguću opremu - najavio je predsednik.

Danas kreću izgradnje škola u Barajevu i Kovinu, zatim u Kuli, Raški, Sečnju, Titelu, Trsteniku i Velikog Drenovi, najavio je on.

- Zatim je cilj i 120 škola i vrtića - rekao je Vučić.

Ističe da uskoro očekuje posetu premijera Grčke.

- Pred nama je nacionalni praznik Sretenje, naš najvažniji državni praznik, ove godine ćemo, čini mi se, svečanije i odgovornije nego ikada da obeležimo Sretenje. Učestvovaće pripadnici srpskog naroda širom sveta, na svim svetskim meridijanima i obeležićemo to na najlepši način. Zamolio bih Vladu Srbije da razmotri povećanje plata, jer ne spadaju u javni sektor, rudarima, da mogu da dobiju 10 odsto povećanja. Kažite gospodinu Malom da je to moja molba - izjavio je Vučić.

U Severnoj Makedoniji smo došli do važnih stvari za našu zemlju, reč je o agendi rasta koju pregovaramo sa EU, ističe on.

_ Imamo dovoljno novca, javni dug stagnira, ne raste, Srbija ne dozvoljava da se pređe 60 odsto javnog duga u BDP, bolji smo od 90 odsto zemalja EU po tom pitanju. Imamo 560 hiljada zaposlenih više nego što smo imali. Nastavićemo da radimo na formiranju jedinstvenog regionalnog tržišta. Tržište rada sa Makedonijom i Albanijom je izuzetno važno - rekao je Vučić.

Kaže da svi u Evropi i svetu znaju da izbori u Srbiji nisu bili pokradeni.

Kada su u pitanju dešavanja u Banjskoj, Vučić kaže da "Banjska" nije pala sa neba, već da je to bio otpor srpskog naroda.

- Za razliku od albanskih policajaca koji su došli da ih likvidiraju - kazao je Vučić.

