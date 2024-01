(UŽIVO) SVEČANA AKADEMIJA POVODOM DANA REPUBLIKE SRPSKE: U Banjaluci patrijarh Porfirije, Vučević i Vulin

U Sportskoj dvorani "Borik" u Banjaluci održava se svečana akademija povodom Dana Republike Srpske.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ ANA BENCUN

- Mir Božiji je ono za čime čezne svaki čovek, a mi dobro znamo da je mir i mir Božiji ono za čim čezne i naš narod i pozdrav kojim se pozdravljamo ovih dana prrojavljuje naše suštinsko opredeljenje a to je da smo opredeljeni za Hrista, za istinu Božiju - rekao je patrijarh Porfirije u obraćanju. - Nema mira ako nismo u miru sa Bogom. Znamo bez tog našeg suštinskog opredeljenja nije moguće uspostaviti harmoniju u sebi.

Foto: Printskrin Tanjug

- Mi najpre treba da budemo u miru sa sobom i između sebe. Danas i sutra slavimo svetog Stefana, svedoka Hristovog i on najbolje potvrđuje suštinu našeg opredeljenja za mir i pokazuje koji su to preduslovi našega života kako bi taj mir Hristov postao ono što smo mi. Kada slavimo slavu od pojedinca do čitavog naroda mi govorimo o sebi dve činjenice. Jedna je da slavimo našeg zastupnika pred Bogom. S druge strane slaviti bilo kog svetitelja znači ugledati se na njegov sadržaj života. Najkarkteričnije za svetog Stefana je njegovo poverenje u Hrista, njegova duboka vera i jasan cilj njegovo života. Kada je jasan cilj on mora biti pravedan i čestit.

Patrijarh je rekao da neko želi da spočitne to što "slavimo svetog Stefana ovde u Republici Srpskoj".

- Ima pravo da tako misli, ima pravo to da kaže, ali u najmanju ruku nama će biti jasno da on ne razume šta to znači slaviti svetitelja. Mi nikome nećemo i ne smemo nametati svoj model života, ali u isto vreme ni po koju cenu i ni na koji način se ne možemo odreći svoje slave, jer bi to značilo da se odričemo svoje vere, onoga što je naše. Ono što je naše imamo pravo i hoćemo, slaveći hrista i svetoga Stefana hoćemo da zadržimo za sebe umnožavajući ga. Važna je vera u ličnosti prvomučenika Stefana, to se vidi bez obzira na vetrove koji su pokušali da ga poljuljaju, a to važi za nas ukoliko postoje vetrovi koji bi da nas poljuljaju, ukoliko postoje klipovi koji nam se meću u točkove da bismo posrtali u svom hodu. Bez obzira na sve to, ukoliko imamo istinsku i stabilnu veru, a znamo da imamo i čist cilj koji je istinit i pravedan bez ozira na te vetrove, pre ili kasnije snagom vere mi po promislu Božijem zasigurno ostvarujemo svoj cilj i svoju želju. ne zbog toga što mi to naprosto želimo, nego zbog toga što tamo gtde je pravda i gde je istina dejstvuje blagodet Božija, dejstvuje sila Božija.

- Srećna slava da je svima, neka Bog da svim braći i sestrama u RS dobro zdravlje i dug život, a pre svega ono što je potrebno nama, pravoslavnim Srbima, deci Svetoga Save, jedinstvo i slogu, bez obzira na razlike koje postoje među nama. Razlike su bogatstvo i dar da bismo imali veće kapacitete u mozaiku različitosti i funksionisali kao jedno i jedinstveno. To jedinstvo treba uvek da bude zasnovano na jednoj veru, na onome što je dobro i što je čestito.

Okupljenima se obratio predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić koji je prisutnima poslao pozdrave predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Posebna je čast stajati na mestu u ove dane, srećan nam svima Dan republike Srske. Obeležavamo ga zajednički.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ ANA BENCUN

Nikola Pejaković, glumac i reditelj, obratio se okupljenima:

- Verujem da svaka reč koju neko izgovori, svako delo koje učini, svaki pokret koji načini svesno ili nesvesno, sve je to ispovest. Javno ispovedanje pred ljudima i pred Bogom, otkrivanje svoje ličnosti i unutrašnjih stanja. Svaki svesni zvuk koji izađe iz čoveka, svaka slika, sve što napiše sve je to njegov dubinski portret, njegova mistična ispovest. Stajali pred ljudima ili pred Bogom živim sve je ispovedanje. I kada čovek u svojoj zabludi izabere da laže on samo govori istinu o svojoj lažljivosti. Na nama je da živimo i govorimo bez straha.

Obeležavanju Dana Republike prisustvuju predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, predsednik Vlade Radovan Višković, ministri u Vladi Srpske i srpski predstavnici u institucijama na nivou BiH, Njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki Jefrem, kao i Darko Mladić, sin srpskog generala Ratka Mladića.

Prisutni su i predsednik Narodne skupštine Srbije Vladimir Orlić, ministar odbrane Srbije Miloš Vučević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Selaković, ministar zdravlja Srbije Danica Grujičić, predsednik Pokreta socijalista i senator Srpske Aleksandar Vulin, ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov. Centralni događaj u okviru obeležavanja Dana Republike Srpske biće svečani defile, koji će biti održan sutra na Trgu Krajine u Banjaluci.

Prisutni su i predsednik Narodne skupštine Srbije Vladimir Orlić, ministar odbrane Srbije Miloš Vučević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Selaković, ministar zdravlja Srbije Danica Grujičić, predsednik Pokreta socijalista i senator Srpske Aleksandar Vulin, ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov.

Centralni događaj u okviru obeležavanja Dana Republike Srpske biće svečani defile, koji će biti održan sutra na Trgu Krajine u Banjaluci.

Uskoro opširnije