D. R. ĐORĐEVIĆ | 06. jun 2020. 08:34 | Komentara: 0

KAKO su novembarski predsednički izbori u Americi sve bliži, javljaju se predlozi da bi srpsku dijasporu u SAD trebalo pozvati da glasa za Donalda Trampa, ali prema ovoj ideji postoje i rezerve.

Jedan od zagovornika davanja otvorene podrške kandidatu republikanaca je šef diplomatije Ivica Dačić, po kome Srbija čak treba da motiviše Srbe u SAD da svoj glas 3. novembra daju aktuelnom šefu Bele kuće.

Profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije kaže nam da nije tajna da najveći deo srpske dijaspore generalno glasa za republikance, a manji deo za demokrate.

- Do sada su podržavali Trampa, pa verujem da će ga podržati i u novembru. Neizvesno je, međutim, kako će se ti izbori završiti, jer mogu da pobede i jedni i drugi. Naša dijaspora svakako može da lobira za Trampa i to je u Americi normalno. Ali, s obzirom na to da je ovo unutrašnja stvar SAD, naši zvaničici bi trebalo da budu uzdržani, pošto ni mi ne volimo kada nam se neko meša u naša pitanja. S druge strane, činjenica je da Srbija ima dobre odnose sa aktuelnom administracijom u Vašingtonu.

Profesor Fakulteta političkih nauka Dragan Đukanović kaže, za "Novosti", da bi bilo veoma teško uticati na našu dijasporu u SAD, jer unutar nje ima različitih mišljenja o Trampu:

- Zbog toga je pitanje koliko bi nekakav zvaničan poziv iz Beograda imao efekta.

Vladimir Trapara iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu kaže za naš list da takav poziv ne bi trebalo da se uputi iz Srbije, jer bi za našu zemlju bilo štetno da otvoreno navija za neku od strana u političkom procesu jedne velike sile.

PO POPISU 180.000 SRBA

AKO bi se u obzir uzeli podaci sa popisa u SAD, Amerikanaca sa srpskim poreklom ima oko 180.000, ali je stvarni broj nekoliko puta veći. Trapara kaže da je rastegljiv pojam kolika je naša dijaspora u SAD sa pravom glasa, jer sve zavisi od koje se generacije računa. On kaže da kada bi se gledale sve generacije, da bi onda to svakako bilo više od 180.000. Ali, kako ukazuje, i to nema mnogo značaja pošto je pitanje koliko je njih privrženo Srbiji kao državi.