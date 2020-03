M. S./V. K./V. V./B. D. Novosti Online | 12. mart 2020. 17:47 > 22:10 | Komentara: 0







„U molitvama i usrdnim moljenjima (litijama) koje se redovno organizuju povodom virusa i epidemije bezakonja koja nas je snašla ugrožavajući naše verske i građanske slobode, pridružićemo u narednom periodu i molitve protiv stvarne zdravstvene pretnje za građane Crne Gore i celog sveta – tzv. korona virusa", navodi se u saopštenju. U gradovima širom Crne Gore i večeras su održavaju molebani i litije u znak protesta protiv sramnog usvojenog Zakona o slobodi veroispovesti.Ranije danas Mitropolija crnogorsko primorska je izdala saopštenje da će se odgovorno postaviti prema daljoj zdravstvenoj situaciji u Crnoj Gori i preporukama stručnih zdravstvenih organa.





VELIČANSTVENU PORUKU POSLALO 50.000 PODGORIČANA



Oko 50.000 Podgoričana u još jednoj veličanstvenoj litiji poslalo je poruku protivljenja usvojenom Zakonu o slobodi veroispovesti skandirajući -Ne damo svetinje! Litiju je predvodio episkop dioklijski Metodije, a molitvenoj koloni našao se i sveštenik Nenad Ilić iz Amsterdama, koji je rekao da se ništa veće i važnije ne dešava u pravoslavnom svetu od odbrane svetinja SPC u Crnoj Gori.



- Mi koji živimo u Amstedrdamu, Berlinu, Sidneju, sad znamo gde je naš centar. Prvi put vidim pred sobom narod, svakoga od vas sa svećom, sa ikonom u zajedničkoj ikoni koju pratite. Pravite, brate, i zbrku strašnu, sve ste zbrkali i Vaskrs i Hristovo i post i slavlje. A pobedićemo jer konačno znamo da bismo sačuvali svetinje moramo da sačuvamo svetost svih nas, da volimo bližnje i pomognemo da svetlost izađe na površinu. Naravno da je teška borba sa ovom nepavdom, ovom glupošću i ovim zakonom Ovim pokazujete da narod ne mora biti manipulisan politikom i vođen nekim majstorima marketinga - kazao je Ilić.







25.000 NIKŠIĆANA U LITIJI KOJU ĆE GRAD PAMTITI







Veličanstvena litija u Nikšiću. Oko 25.000 vernog naroda posle molebana u Sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog krenulo je u krsni hod sa svećama i ikonama u rukama. Na Trgu slobode pročitana je molitva Gospodnja-Oče naš i Simvol vere, a potom i molitva za zdravstvene radnike u Crnoj Gori. Protojerej Miodrag Todorović kazao je da ono što danas Crnu Goru razlikuje od svih zemalja u Evropi je da u njoj nema opakog virusa.









- Ali ima litija! Dobro bi bilo kada bi naučnici napravili injekciju protiv ovog virusa na bazi duhovne radosti. Jer to je hrana od koje se neće ogladneti. To je voda od koje se neće ožedneti, kazao je prota Miodrag.

-Činimo dobra dela u ime Hrista i đavo će pobeći. Ne damo svetinje! Naše blago su naše svetinje, svete mošti, naša država, kazao je otac Radmilo.

Paroh pešivački Radmilo Čizmović kazao je da su deca poseban ukras litija. Podsetio je da se teško sporiti sa bezbožnima i da se za njih treba moliti.-Činimo dobra dela u ime Hrista i đavo će pobeći. Ne damo svetinje! Naše blago su naše svetinje, svete mošti, naša država, kazao je otac Radmilo.







U Nikšićkoj litiji bio je i suspendovani podoficir Vojske Crne Gore Darko Mrvaljević, koji je pozdravljen od brojmog naroda.

Krst na litiji u Nikšiću nosio Boško Drašković, selektor crnogorske bokserske reprezentacije.





U CRNOJ GORI SE DEŠAVA DUHOVNI ZEMLjOTRES





Tokom dva i po meseca koliko traju litije širom Crne Gore u Baru se ne smanjuje broj građana koji na miran i dostojanstven način, u molitvenom hodu ulicama grada iskazuju svoje neslaganje sa spornim Zakonom o slobodi veroispovesti Učesnici litije su kao i prethodnih večeri krenuli iz Sabornog Hrama Svetog Jovana Vladimira, noseći krstove i zastave, uz duhovnu muziku i poruku “Ne damo svetinje”.











-Istinskim Hrišćanima, svetinja je sve! Mi se sa svetinjom rađamo, sa svetinjom živimo, sa svetinjom umiremo, rađajući se za život večni, kazao je paroh podgorički protojerej Branko Vujačić koji je u četvrtak veče predvodio lituju u Baru.

Sveštenik Vujačić je govoreći o čudima koja su se desila poslednjih meseci, podsetio je da je upravo u Hramu Svetog Jovana Vladimira iz ikone proplakala majka Božija Pećke Bogorodice.

-Pre nego što smo krenuli u litije, pre nego što je donet ovaj Zakon, Majka Božija nam je objavila njeno prisustvo, da je sa nama. Mi kao narod smo pozvani da branimo svtinje. Braneći svetinje u Crnoj Gori branimo Pećku Patrijašiju, Dečane, Gračanicu, svetinje Kosova i Metohije. Ovaj duhovni zemljotres koji potresa Crnu Goru raširio se na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo i Metohiju , na sve one države gde naš narod živi, praktično na čitavu planet. Podseća nas na onaj duhovni zemljotes od pre 2.000 godina iz Jerusalima koji je potresao čitav svet kada je Gospod svojom smrću, smrt pobedio, darovao nam život večni, kazao je otac Vujačić dodajući da ovi događaji, litije podsećaju na Biblijske događaje.



-Ovaj narod je bio mnogo decenija u duhovnom ropstvu i duhovnoj pustoši. Pre 30 godina, Bog je poslao proroka, našeg Mitroplita da ovaj narod izvede iz ropstva. Evo sad se vidi posle 30 godina da narod čuje svog pastira i da je već zagazio u Crveno more, da je faraonu otvrdnulo srce a kao što je Mojsije svojim štapom razdelio Crveno more, tako naš Mitroplit svojim arhijerejskim žezlom ovaj narod izvodi iz ropstva do konačne Hristove pobede, kazao je sveštenik Vujačić ističući “Naša braća i sestre, kumovi i prijatelji, koji ne gledaju jednako kao mi, koji se ne mole kao mi, i koji preziru litije, koji nas prebrojavaju, koji govore da smo protiv ove države, mi im kažemo- ovaj narod se ne može prebrojiti. Horovi anđela, svetitelja koji sa nama hode ne mogu se prebrojiti”.









-Mi nemamo ništa protiv naše zemlje Crne Gore. Mi je volimo, branimo kao što su je branili naši preci, kao što će je braniti naši potomci, deca koja sa nama hode. Pozivam ih da se i oni pridruže ovim litijama, da osete bratsku slogu, ljubav, bratsko zajedništvo a najpre ovu.





PORUKA IZ HERCEG NOVOG: NAROD U LITIJAMA NIJE BROJ NEGO IME I LIČNOST!



Ni sve snažnija briga zbog korona virusa nije zaustavila učesnike hercegnovske litije koja je prošla glavnom ulicom od crkve Svetog Spasa, gde je prethodno služen moleban do crkve Svetog Arhangela Mihaila na Belavisti.



Otac Đorđe Stefanović iz crkve Svete Bogorodice Ljeviške sa Kosova i Metohije u besedi je apostrofirao da je čast biti u Herceg Novom, a potom podsetio da je u Prizrenu pre rata bilo 12.000 pravoslavnih hrišćana, a posle 1999. Godine ima ih deset. Uprkos tome, obnovljena je Prizrenska Bogoslovija.



- Velika čast je da smo u hramu Bogorodice Ljeviške, koji je poharan, pokraden, zapaljen ponovo služili svetu liturgiju, i da je sa nama bio hor iz Herceg Novog koji je svojim blagodarenjima ulepšao taj dan, kazao je otac Stefanović.



- Dolazim sa žrtvenika, sa raspetog Kosova, a nažalost trenutno je i Crna Gora razapeta. To su dani tame koji će proći a ono što je potrebno je da istrajemo. Mi zajedno, sabrani ovde, molimo se ne samo za nas i crkvu nego i za one koji su svojim postupcima pokazali da u njoj nisu, vlastodršce koji su doneli ovaj zakon, za njih se molimo da se urazume i vrate majki crkvi, kazao je otac Stefanović i dodao da je iskustvo potvrdilo da posle stradanja i raspeća dolazi Vaskrsenje.



A otac Mirko Vukotić iz Nikšića zapitao je prvo kako, premda smo u vremenu časnog posta kada bi „možda trebalo ćutati" i moliti se kako ćutati pred decom koja su se, noseći ikone u rukama, poistovetila sa likovima svetih ili pred narodom koji se obukao u Boga živoga?



-Moj je utisak da ako poljubim u glavu bilo koga od ove dece da celivam živoga Gospoda ili majku njegovu i svakog svetog. Kako ćutati pred svima vama koji ste se obukli u Boga živoga i naoružali njegovim vrlinama, smirenjem i strpljenjem, ljubavlju i pažnjom. Vama koji sijate i svetu šaljete svetlost neopisivu. Kako ćutati pred vama koji ste spremni za ono što je sveto da postradate, da se odreknete ovozemaljskih privilegija .Neću da ćutim, zato što se istina ne sme ćutati, poručio je otac Mirko Vukotić.



Njegova poruka bila je i da je istina Bog i pamćenje.



-Koliko samo istine pamte naši hramovi, zato ih čuvamo i pazimo, zato ih branimo jer su oni svetinja a mi pozvani da sa njima i u njima budemo sveti. Čuvajući hramove čuvamo majku crkvu, svetu porodicu, gradove, čuvamo državu, istakao je otac Vukotić.



Kako je kazao, oni kojima su usta puna države, a džepovi puni državnih dobara, narod u litijama i sveštenstvo optužuju da žele da ruše državu.



-Nama to nije ni na kraj pameti! Hoćemo da je izgrađujemo da bude lepša nego ikada, a lepa je mnogo. Hoćemo da u njoj vlada Božiji zakon jer tamo gde se on poštuje, tamo bi ovozemaljski zakoni morali biti bolji. Više od dva meseca od kada nas ovi, koji misle da su iznad Boga i države i svakog zakona, broje i prebrojavaju a ne znaju da mi nismo broj, nego smo ime i ličnost. Dok smo takvi nikada nas prebrojati neće. Kako da ćutimo mi, a grobovi naših predaka da govore? Kako da budemo pasivni a diraju nam u vid očinji, pitao je otac Vukotić.



Komentarisao je potom da danas ljude koji idu na litije smatraju za neprijatelje države.



- Pojedine uslovljavaju na najprimitivniji način, egzistencijom, pojedine udaljavaju sa poslova koje su časno i odano radili. I to u mom Nikšiću. Ne znaju da samo Božiji vojnik može biti dobar vojnik, da samo pobožan čovek može biti dobar čovek. Naše litije su spas za našu državu. To je više svakom jasno ko ima uši da čuje i oči da vidi. Nigde se danas ne svedoče jevanđelske reči kao u Crnoj Gori, a u crkvi nema roba ni slobodnog, Srbina ni Crnogorca, nego smo svi jedno u Gospodu!



U programu pred crkvom Svetog Arhangela Mihaila učestvovale su pesnikinja Teodora Košarac, Kristina Bulajić i Branka Zečević.







VELIČANSTVENA LITIJA U BERANAMA



Počela je još jedna veličanstvena litija u Beranama.

Nekoliko hiljada građana krenulo je u krsni hod od Sabirnog hrama Svetog Simeona Mirotočivog do manastira Đurđevi stupovi, gde će biti služen moleban.





























Počela je još jedna veličanstvena litija u Beranama.Nekoliko hiljada građana krenulo je u krsni hod od Sabirnog hrama Svetog Simeona Mirotočivog do manastira Đurđevi stupovi, gde će biti služen moleban.





DECA PREDVODE KOLONU U PLUŽINAMA



U Plužinama vjerujući narod predvođen djecom koja nose ikone, rekli su NE otimanju svetinja.















ANDRIJEVICA: NAJMASOVNIJA LITIJA DO SADA



Nikad masovnije litija u Andrijevici. Više od 2.000 građana u mirnom krsnom hodu još jednom su dali do znanja vlastodršcima da se ne mire sa odredbama na skandalozan način donesenog Zakona o slobodi veroispovesti. Posle litije sluđen je moleban u crkvi Svetog Arhangela Mihaila na Knježevcu.







VERNICI IZ RODNOG MESTA VASILIJA OSTROŠKOG STIGLI U SVETINjU



Vernici iz Mrkonjića kod Trebinja, rodnog mesta svetog vasilija Ostroškog Čudotvorc, stigli su u drevnu svetinju iznad Svetog Stefana, manastir Praskavice.















RODNO MESTO DUŠKA MARKOVIĆA NA NOGAMA: NAJMASOVNIJA LITIJA DO SADA



Građani Mojkovca, rodnog mesta premijera Duška Markovića sinoć su u nikada većem broju izašli na litiju u svom gradu. Ulicama Mojkovca u molitvenom hodu dotojanstveno su prošli stari i mladi, nemoćni koje su podržavali zdravi, penzioneri i pioniri..



Ne damo svetinje, poručili su crnogorskim glavarima, a posle litije održan je moleban u hramu Roždestva Hristovoga.







ŽABLjAČANI SE NE DAJU



Žabljačani se ne daju. Još jedna masovna litija, uprkos pritiscima s araznih strana na mirne i dostojanstvene građane koji brane svoje svetinje. Žabljačani se ne daju. Još jedna masovna litija, uprkos pritiscima s araznih strana na mirne i dostojanstvene građane koji brane svoje svetinje.





NA HILjADE BJELOPOLjACA BRANE SVETINjE



Bjelopoljci su posole molebana u crkvi Svetih Petra i Pavla izašli na još jednu litiju ulicama grada.



Ponovo na hiljade ljudi koji brane svetnje, svoju SPC.

PROTOJEREJ SINIŠA JANKOVIĆ: HODIMO ZA HRISTOM, NE HODIMO U TAMI



Koji hoće da idu za Mnom, neće hoditi u tami.



Ovako je protojerej Siniša Janković paroh bjelopoljski besedio hiljadama svojih sugrađana i vernika, podsećajući ih na reči Isusa Hrista koje je uputio Svojima apostolima i učenicima.



-Upravo mi koji hodimo za Hristom ne hodimo u tami, nego idemo u svetlošću koja obasjava svakog čoveka koji je došao na ovaj svet. Oni koji hode u tami, koji ne mogu da gledaju svetlost lica Božijeg, koji su ogrezli u griehu su oni koji misle da su svojim materijalnim bogatstvima zadobili carstvo ovozemaljsko. Oni nisu čuli one reči iz Svetog Jevanđelja: Ovoga časa ću doći i uzeću dušu tvoju, a sve ono što si sticao čije će biti bezumniče? Sve ono što su godinama sticali u mraku na ko zna na kakav prljav i pogan način im je postalo malo pa su udarili na crkvu Božiju, na Hrista Gospoda, na Crkvu Njegovu, na istinu i pravdu Božiju. Nisu svesni da ih Sam Gospod sa sažaljenjem gleda sa nebesa i kaže im: ,,Kuda ste krenuli jadnici? Kuda ste krenuli bezumnici, zar protiv Mene možete ratovati”. Ali, ti jadni ljudi misle da je ovozemaljsko blago jedino koje čovek može steći u životu, jer su siromašni duhom. Oni ne znaju šta je ono pravo duhovno bogatstvo, besedio je otac Siniša posle litija u odbranu Svetinja i vere pravoslavne, protiv bezakonja i koronavirusa.







-Oni koji napadaju Crkvu i Svetinju, koji se ograđuju zakonima, oni su vezani za zemlju, za propadljivost, nisu vezani za večnost. Ne smemo dozvoliti da nam skrnave Svetinju da nam uzmu ono što je najsvetije. Ne smemo dati onu luču svetlosti za kojom hodimo, koja nam obasjava put. Mi tom svetlošću gledamo i vidimo dok će se oni, koji mrakom hodaju, spotaći. Mnogo je onih koji nas podržavaju, ali u strahu za egzistenciju ne smeju da dođu na litije i to je ljudski. Pozivam i njih da nam se pridruže, da bi i njih obsjala svjetlost Hristovog Vaskrsenja, kako bi na najradosniji hrišćanski praznik Vaskrsenja Hristovog svi zajedno zapevali, i kako bi ovaj Vaskrs bio naša pobeda nad grehom, smrću i mrakom, kazao je otac Siniša.







-Oni koji napadaju Crkvu i Svetinju, koji se ograđuju zakonima, oni su vezani za zemlju, za propadljivost, nisu vezani za večnost. Ne smemo dozvoliti da nam skrnave Svetinju da nam uzmu ono što je najsvetije. Ne smemo dati onu luču svetlosti za kojom hodimo, koja nam obasjava put. Mi tom svetlošću gledamo i vidimo dok će se oni, koji mrakom hodaju, spotaći. Mnogo je onih koji nas podržavaju, ali u strahu za egzistenciju ne smeju da dođu na litije i to je ljudski. Pozivam i njih da nam se pridruže, da bi i njih obsjala svjetlost Hristovog Vaskrsenja, kako bi na najradosniji hrišćanski praznik Vaskrsenja Hristovog svi zajedno zapevali, i kako bi ovaj Vaskrs bio naša pobeda nad grehom, smrću i mrakom, kazao je otac Siniša.





LITIJA U TIVTU